Красота или жизнь: опасности пластических операций

Пластической хирургии как отрасли медицины уже более 200 лет. Трудно поверить, но первая профессиональная ринопластика была проведена в 1814 году. Джозеф Карпю, британский хирург, официально признан первым Пигмалионом, улучшившим внешность пациента. Так зародилась индустрия красоты со скальпелем в руках.

Однако не всем хирургам удается стать Пигмалионами: некоторые пациенты после пластики выглядят как после визита к доктору Франкенштейну. Особенно неудачливым приходится прощаться не только с красотой, но и со здоровьем, а порой и с жизнью. MedAboutMe рассказывает об опасностях пластической хирургии и как их избежать.

В погоне за красотой

Приятный сон под легкие касания скальпеля, недолгая реабилитация — и результат налицо. Пластические операции, изначально появившиеся для помощи после травм или коррекции врожденных патологий, сегодня стали частью огромной индустрии красоты.

Все большее количество женщин (да и мужчин) считают пластические операции нормой, требованием общества «соответствовать» и обращаются в клиники для исправления природных или приобретенных несовершенств. Сколько бы информации о неудачных последствиях и опасностях ни публиковалось, все меньше людей боятся манипуляций над внешностью. Создан тренд, который очень трудно остановить.

Набирает обороты новая мода в Бразилии — дарить детям на совершеннолетие пластическую операцию. Все больше девочек к 18 годам мечтают изменить форму носа и груди, не задумываясь, что даже банальные операции могут стать причиной патологии, особенно в растущем организме.

В США появился новый тип подарка за рождение ребенка — пакет «послеродового ухода», в который, помимо услуг няни, входит пластика груди и липосакция.

Азиатское направление пластической хирургии имеет свои особенности: популярностью пользуются вмешательства, приближающие внешность к «европейским» стандартам: увеличение размера глаз, коррекция форм века, скул, носа, губ.

По мнению экспертов, количество жертв пластики растет пропорционально популярности хирургии. Ну а причиной популярности считают агрессивно навязываемые стандарты красоты, что толкает людей на абсолютно физиологически неоправданные изменения во внешности. Однако мечтать о красоте и бонусах, которые непременно принесет желанная внешность, запретить невозможно. Тем более, когда на страницах таблоидов есть совершенно реальные примеры счастливчиков.

Факт!

Многим поклонницам Фрэнка Синатры неизвестно, что «вечная молодость» певца — результат усилий пластических хирургов и косметологов. Во времена его яркой славы такие процедуры не были широко распространены, и Синатра прославился не только голосом, но и яркой, удивительно долго неувядающей внешностью.

Еще один звездный пример — актриса Меган Фокс. Своей головокружительной карьере она обязана не только таланту, но и пластике: еще на заре карьеры Меган прошла через коррекцию формы носы, челюсти, скул и разреза глаз, что придало внешности актрисы оригинальность и шарм и выделило из толп кандидаток на роли в блокбастерах.

Красота — понятие субъективное

Согласно исследованиям Медицинской ассоциации Швейцарии, до 40% клиентов российских пластических хирургов недовольны итогами операции. То есть, почти каждый второй пациент не удовлетворен результатом изменения внешности. Однако сами специалисты считают, что такое количество недовольных — следствие не ошибок, а неверных ожиданий. Кто-то не справляется с осознанием, что идеальный римский нос из классической «картошки» не вылепить, и надеется на чудо, невзирая на предупреждения хирурга, кому-то не удается наладить личную жизнь, даже несмотря на увеличенный бюст, ну а части пациентов сложно «сжиться» с новой внешностью.

Есть, разумеется, и результаты врачебных ошибок и нестандартных реакций организма пациента. Однако и тут не все так просто.

Факт!

По мнению Тагира Файзуллина, пластического хирурга, интернет и телевидение предоставляют немало ложной информации о пластической хирургии. Так, оперативное увеличение груди не может считаться опасной операцией, так как количество осложнений статистически не превышает 1%, и это совсем не плохой показатель для оперативных вмешательств. Врачебные ошибки, конечно, исключить нельзя, но в среднем по всем типам пластических операций они «не превышают 5%».

Губки бантиком, бровки домиком: последствия операций

Отрасль пластической хирургии в России — довольно молодая. Официально она появилась только в 2009 г., а с 2013 требования к клиникам и специалистам ужесточились. Однако даже после введения более жестких стандартов удовлетворенность пациентов от операций не растет: по данным Мосгорбюро судмедэкспертизы, 8% судебных исков о неправильном лечении поступает от пациентов пластических хирургов.

Хотя если оценить масштабы глобально, то в России требования к отрасли значительно снизили количество «подпольных» клиник и процедур на дому.

Скандальная история потрясла таблоиды Америки: полицией Майами был задержан пластический хирург Онил Моррис, увеличивавший объем ягодиц клиенток при помощи смеси суперклея и цемента. За свои манипуляции он брал совсем недорого, около 700 долларов США, и это обеспечивало ему поток клиентов.

Аналогичный случай был и в штате Нью-Джерси: врач-аферист использовал в качестве смеси для введения в ткани ягодиц строительный герметик на силиконовой основе.

По мнению Александры Рашель, международного эксперта в области пластической хирургии, купоны, акции и «суперпредложения» на пластические операции служат приманкой для пациентов, не осознающих настоящую себестоимость процедур. К примеру, если в журнале встречается реклама увеличения груди «Маммопластика всего за 100 000 рублей!», то это должно сразу же настораживать. Хорошие, качественные импланты начинаются от 80 000, около 35 000 рублей стоит наркоз. Сюда надо добавить работу как минимум трех специалистов. А значит, за 100 000 можно получить устаревшие импланты с истекшим сроком годности, наркоз низкого качества и такого же качества врачей, так как хорошие специалисты за такие суммы работать не будут.

Ошибки налицо

Однако даже огромные суммы и суперпрофессионалы — не гарантия красоты. Примером служат «сливки общества», ужасающие публику неудачными результатами. Рассмотрим примеры неудачных операций и возможные последствия каждой из них.

Выше нос!

Хотя сами специалисты пластической хирурги не особенно охотно ранжируют операции по опасности и непредсказуемости, все же большинство считает вмешательства на костных структурах наиболее сложными. Например, ринопластику. Проблема не только в ювелирной тонкости работы, но и в том, что немало клиентов хирурга, даже несмотря на программы 3D-моделирования, не вполне представляют, насколько гармонично новая форма носа будет смотреться на лице, и в результате неудовлетворенность толкает их на новые коррекции.

Классический пример — Майкл Джексон. Хотя сам певец сознавался только в паре операций, но за 20 лет эстрадной жизни неоднократно менял форму носа, скул, губ и подбородка. В итоге началась дегенерация носового хряща, и он буквально провалился. Последующие попытки коррекции красоты не добавили, и на последних фотографиях можно видеть Джексона с довольно несимпатичной формой носа.

Подтянуть грудь, втянуть живот

Современные технологии 3D-моделирования помогают женщинам заранее определиться с формой груди в зависимости от выбранного импланта. Однако и это не гарантия стопроцентного успеха. Причины могут быть разнообразными.

К возможным неприятным последствиям маммопластики относят гематомы, серомы, капсулярные контрактуры, смещение и разрыв импланта, образование двойной складки, лимфомы, вплоть до сращивания обеих грудей. Есть и момент психологического принятия себя с новыми формами, и он тоже важен.

От последствий маммопластики страдали и страдают не только те, кто решился на операцию со скидкой. Таблоиды пестрят звездными именами и фотографиями дам, у которых одна грудь оказывается больше другой, железы обвисают, несмотря на коррекцию, меняют форму. В числе последних пострадавших — Иванка Трамп и Джанет Джексон.

А российская знаменитость Юлия Началова пострадала дважды: после кормления дочки Веры она решилась на маммопластику, чтобы улучшить формы. Операция прошла успешно, но удовлетворения не было.

«Возникли психологические проблемы: как будто бы грудь чужая, является иным существом и живет своей жизнью», рассказала Юля в интервью. Решившись убрать импланты, певица обратилась в одну из самых известных клиник, обслуживающих звезд уровня Бритни Спирс. Но операция закончилась не вполне успешно.

«Мне было трудно ходить и вообще шевелиться. Через несколько дней я сама стала ездить в клинику на осмотры. Но раны не заживали, наоборот — воспалялись все сильнее. Меня мучила слабость, недомогание, все болело. А примерно через неделю начался страшный озноб, температура подскочила до сорока и категорически не опускалась».

Оказалось, что осложнением стал сепсис, вызвавший почечную недостаточность. Лечиться пришлось долго и непросто, сегодня Юлия вполне довольна своей «старой» грудью и о новой коррекции не думает.

Липосакция, одна из самых легких, по мнению пациентов, операций, тоже опасна. И опасна не только возможными неровностями из-за перераспределения жира или обвисшей кожей, но и жировой эмболией, когда крошечный кусочек жировой ткани (жировой эмбол) попадает в кровеносные сосуды и закупоривает их. Проникая, например, в крупную легочную артерию, такой кусочек вызывает тотальный сосудистый спазм и летальный исход. Статистически смерть настигает 1 пациента из 10 000, решивших похудеть при помощи хирургии.

Специалисты особенно предупреждают об опасности комбинированных операций, входящих в «предложения для молодых мам». Хотя маммопластика и липосакция одновременно стоят дешевле, наркоз и реабилитацию приходится переживать только один раз, но вероятность осложнений — выше.

Поднимите мне веки

Пластика век, или блефаропластика, приводит в основном к осложнениям эстетического характера, когда результат не устраивает пациента или пугает окружающих. Основных осложнений три, и у них уже есть свои колоритные названия: «глаза покойника» (при проваленных, глубоко посаженных веках), «глаза спаниеля» (при вывороте век) и круглые глаза, как будто навыкате. Причем последний вариант в России настолько распространен, что осложнением у пациенток не считается.

Вера Алентова, известная актриса, исполнительница главной роли в самом популярном фильме восьмидесятых годов «Москва слезам не верит» и кумир целого поколения, согласилась сразу на несколько операций: круговая подтяжка, изменение формы и объема губ, блефаропластика и коррекция второго подбородка. Поклонники не в восторге — красоты эти вмешательства актрисе не добавили.

При частых коррекциях век эффект еще хуже: лицо становится, как маска, а глаза уменьшаются до размера щелочек. Донателла Версаче , дочь основателя модного дома Версаче — пример чрезмерного увлечения блефаропластикой.

Губки пухлым бантиком

Коррекция формы и объема губ крайне популярна, и улыбки «уточкой» с накачанными губами можно видеть на многих страничках в социальных сетях. Осложнения такой операции в основном связаны с искажением формы, а также (о чем обычно молчат привлекательные барышни) с потерей чувствительности этой соблазнительной части лица.

Маша Малиновская не скрывает своей любви к пластическим операциям. Улучшать внешность она начала довольно давно, пройдя через операцию на груди и увеличение объема губ. Но тяга к красоте сгубила поп-диву: вторая коррекция губ закончилась неудачно, и это видно.

Кожа как у младенца

При подтяжке кожи лица часты эстетические претензии пациентов. Избыточное натяжение приводит к истончению кожных покровов, искажениям внешности. А при популярном сегодня эндоскопическом методе подтяжки не вполне опытный хирург может пересечь лицевой нерв, из-за чего возникают необратимые осложнения: полузакрытый глаз, свисание одной брови, обнажение передних зубов или постоянно приподнятые уголки рта.

Наиболее «впечатляющие» жертвы красоты — Джоселин Вильденштейн и Микки Рурк. Если Рурку пришлось обратиться к хирургам из-за последствий поединков на ринге, то светская львица Вильденштейн увлекалась пластикой в течение десятилетия, и сегодня в ее лице можно увидеть скорее черты львицы, чем человека. В сумме операции по коррекциям и улучшениям обошлись даме в более чем 4 миллиона долларов.

Умереть за красоту

По словам специалистов, легкая хирургия — это миф. Любая операция может привести к осложнениям. И этот риск есть всегда, причем осложнения могут быть не только эстетическими, но и летальными. Буквально каждые 2-3 месяца в последние годы в СМИ появляются сообщения о смерти пациентов пластических хирургов.

Последняя громкая история — о смерти москвички Екатерины Киселевой 14 апреля. 32-летняя мама двух детей умерла на операционном столе во время маммопластики. Клиника, где проводилась операция, отказалась от контактов с родственниками, вследствие чего по факту гибели пациентки открыто уголовное дело.

Год назад в Волгограде в процессе коррекции подбородка умерла 23-летняя девушка. Уголовное дело завершено. При этом экспертиза проводилась дважды: по результатам первой смерть наступила из-за аллергической реакции при введении анестезии, по результатам второй были выявлены грубые нарушения законодательных норм в клинике. Частную клинику оштрафовали.

После операций по подтяжке кожи лица и шеи в Москве скончалась женщина 54 лет.

В Туле умерла 34-летняя женщина после укола анестезирующего препарата.

Примеров немало, и мы знаем только те, которые доходят до суда и СМИ. Часть решается на месте «договоренностью» между клиникой и родственниками или жертвами, если последним удается остаться живыми и дееспособными. Наказания за халатность и ошибки довольно незначительны в масштабах стоимости пластических операций.

48-летняя москвичка обратилась в суд из-за некачественно проведенной ринопластики, повлекшей нарушения здоровья «средней тяжести». По итогам суда ей была присуждена компенсация в 50 000 рублей.

Такой же компенсации добилась и Оксана Пушкина , прошедшая через неудачную процедуру мезотерапии. Вместо обещанного омоложения кожа покрылась пятнами и бугорками. Пушкина рассказывает, что в смеси, использованной во время процедуры, оказались микроскопические включения оргволокна, ставшие причиной осложнений.

Наличие у клиники лицензии, и не просто общей медицинской, а с обязательным разрешением на пластическую хирургию (общая, челюстно-лицевая хирургия, хирургическая косметология), обязательное отделение реанимации и стационара — необходимые требования. Постоянно в клинике должна присутствовать бригада из, как минимум, 7 специалистов, и это только для пластических операций. Юристы настойчиво рекомендуют: какими бы хорошими не складывались отношения с хирургом и персоналом, перед подписанием договора необходимо проверить наличие всех разрешений и соблюдение всех условий.

Согласно статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», врачебные ошибки могут закончится изъятием лицензии, закрытием клиники и сроком заключения для ответчика до 2 лет. А как на самом деле?

Эльчин Мамедов , хирург, известный «авторскими методиками» — бывший владелец двух элитных клиник пластиковой хирургии. Звезда Муз-ТВ и эксперт программы «Страшно красивые», Мамедов после нескольких судебных процессов о причинении вреда пациенткам вернулся в Азербайджан. По факту расследований оказалось, что челюстно-лицевые операции проводил человек с дипломом педиатра.

В клиники врача можно обратиться и сегодня, ими управляет брат Мамедова. А сам доктор продолжает оперировать на родине, приглашая россиянок посетить Азербайджан и обрести новую красоту.

Неудачная пластическая операция может принести не только эстетические разочарования. Проблемы со здоровьем, вероятность летального исхода — перед тем, как решиться на улучшение внешности, надо отдавать себе отчет и в таких возможных последствиях и точно понимать, что выбор может стоять не между «старой» и новой внешностью, а между жизнью и смертью.