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Какая форма ногтей вам подходит
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Какая форма ногтей вам подходит 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
В моде все еще короткие ногти, а вот что касается формы, то тут нет единодушия, так как под каждую руку она подбирается индивидуально. В этом вопросе мы попросили помочь нам разобраться профессионала.
Красивые, ухоженные руки — это визитная карточка любой девушки. Большую роль при этом играет форма ногтей. При её выборе нужно учитывать разные факторы: полноту, длину и ширину пальцев, а также размер и форму ногтевой пластины. Ниже приведены примеры лишь тех форм ногтей, которые можно сделать, не прибегая к наращиванию.

Квадрат

Квадратная форма идеально подойдёт для девушек с длинными, худыми, изящными пальцами и фалангами. Кстати, именно под эту форму был придуман известный «французский маникюр». Мягкий квадрат
Мягкий квадрат — достаточно универсальный вариант. Он очень хорошо смотрится как на коротких ногтях и пальцах, так и на длинных. Если ширина ногтевого ложа не слишком большая, то тоже можешь ее себе позволить.

Овально-квадратная форма

Овально-квадратная форма — если ногти не слишком короткие, то такая форма будет хорошо смотреться на небольших руках с короткими, средними и даже слегка пухлыми пальцами.

Овальная

Овальная форма считается «природной» и одной из самых универсальных. Она будет хорошо смотреться на коротких и средней длины ногтях. Такая форма будет уместна при широких ладонях и пальцах. Толстым пальчикам, безусловно, круглая форма добавит изящества при наличии хотя бы небольшой длины. А вот квадрат им противопоказан, так как визуально сделает руки более грубыми.

Миндалевидная

Миндалевидную форму еще называют «заострённый овал». Ее могу себе позволить девушки с неширокой ногтевой пластиной и со средним размером ногтевого ложа. Она визуально вытягивать короткие, слегка полноватые пальцы.
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