Ещё
Не узнать: Кейт Уинслет без макияжа и в очках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не узнать: Кейт Уинслет без макияжа и в очках 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса в обычной жизни совсем не выглядит как голливудская актриса.
42-летняя Кейт Уинслет всегда была за естественность, она даже никогда не сидела на диетах. Совместно с несколькими голливудскими актрисами она создала лигу против пластической хирургии. Звезда всегда хотела стареть красиво, но кажется, что-то пошло не так. На днях папарацци сфотографировали знаменитость, выходящую из аэропорта. Актриса была без макияжа и в очках — в таком образе она не похожа на саму себя.
Если присмотреться, то на лице актрисы нет ни единого намека на морщины — ее лицо гладкое и идеальное, будто она 18-летняя девушка. Однако еще на недавних снимках у нее виднелись мимические морщины, и лицо выглядит не таким юным, как сейчас.
Возможно, Кейт решила изменить себе и своей философии и все же обратилась за помощью хирургов ну или на худой конец косметологов, которые заполнили морщинки ботоксом. Однако правду мы никогда не узнаем, ведь Уинслет не признается о каких-либо вмешательствах.
Ранее актрисе приписывали несколько операций — ринопластику и липосакцию. Многие заметили, что ее нос изменился, хотя не так сильно, как мог. По поводу ее фигуры тоже ходило много споров — в один момент она очень сильно похудела и естественным такое преображение точно не назовешь.
Оттенки розового и синего: как красить глаза в этом сезоне
Эксклюзивное интервью самой известной танцовщицы plus-size Уитни Тор  Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Дизайнер показала, как сделать тело в фотошопе идеальным за Avon усовершенствовал ароматы любви Какая есть: Водянова выложила фото без макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски126
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях91
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег128
Ученые: мужчины не понимают намеков на секс6
Пляжные образы российских звезд
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение