Не узнать: Кейт Уинслет без макияжа и в очках

Актриса в обычной жизни совсем не выглядит как голливудская актриса.

42-летняя Кейт Уинслет всегда была за естественность, она даже никогда не сидела на диетах. Совместно с несколькими голливудскими актрисами она создала лигу против пластической хирургии. Звезда всегда хотела стареть красиво, но кажется, что-то пошло не так. На днях папарацци сфотографировали знаменитость, выходящую из аэропорта. Актриса была без макияжа и в очках — в таком образе она не похожа на саму себя.

Если присмотреться, то на лице актрисы нет ни единого намека на морщины — ее лицо гладкое и идеальное, будто она 18-летняя девушка. Однако еще на недавних снимках у нее виднелись мимические морщины, и лицо выглядит не таким юным, как сейчас.

Возможно, Кейт решила изменить себе и своей философии и все же обратилась за помощью хирургов ну или на худой конец косметологов, которые заполнили морщинки ботоксом. Однако правду мы никогда не узнаем, ведь Уинслет не признается о каких-либо вмешательствах.

Ранее актрисе приписывали несколько операций — ринопластику и липосакцию. Многие заметили, что ее нос изменился, хотя не так сильно, как мог. По поводу ее фигуры тоже ходило много споров — в один момент она очень сильно похудела и естественным такое преображение точно не назовешь.

Оттенки розового и синего: как красить глаза в этом сезоне

Эксклюзивное интервью самой известной танцовщицы plus-size Уитни Тор Читайте также: