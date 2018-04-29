Анна Семенович рассказала об уколах красоты

38-летняя певица выложила в Инстаграм фото со своим косметологом и откровенно рассказала, какие процедуры постоянно посещает.

Семенович призналась, что обожает походы в салон красоты и стесняется рассказывать посторонним, как ухаживает за собой. Женщина давно колет ботокс, делает мезотерапию и считает это правильным. «Я никому не навязываю свою позицию, но считаю если в наше время косметология так шагнула вперёд, почему бы этим не воспользоваться», — заметила певица.

Анна подчеркнула, что ее красота доставляет радость и удовольствие, а благодаря стараниям любимого косметолога в свои 38 артистка выглядит на 25 лет. «Девочки, а вы на сколько лет себя ощущаете и как относитесь к уколам красоты?» — спросила певица своих читателей.

Поклонники отметили, что Семенович действительно нашла профессионалов, которые корректируют ее внешность, сохраняя пропорции и гармонию. Именно поэтому Анна выглядит молодой и подтянутой, а вмешательства уколами совершенно не видно