Девушка-подросток изуродовала лицо спреем для загара

Блогер опубликовала фотографии своего изуродованного автозагаром лица на странице в Twitter. Публикация стала вирусной, набрала больше 85 тысяч лайков.

17-летняя девушка должна была принимать участие в конкурсе черлидеров. В преддверии соревнований она нанесла на кожу спрей для загара, через несколько часов она сидела в своем авто и смотрела трогательные ролики о животных в Сети.

В какой-то момент блогер расчувствовалась и заплакала. Затем посмотрела в зеркало и ужаснулась: несмываемые полосы пролегли от глаз до самой шеи.

«Я пыталась перестать плакать, но каждый раз, когда я смотрела на себя, я плакала больше, потому что это выглядело так ужасно», — сказала она.

По ее словам, окружающие теперь думают, что она страдает от кожного заболевания.

Она поделилась фотографиями своего лица в соцсети. Публикация стала очень популярной, многие пользователи в ответ опубликовали свои похожие снимки. Пошутили, что подобное «происходит с лучшими из нас» и подбодрили девушку.