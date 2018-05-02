Бьюти-гороскоп: какие новинки должны попробовать знаки Зодиака в мае 

Овен В мае тебя ждет проект с человеком, который выше тебя по социальному статусу. Не исключено, что ты будешь испытывать давление с его стороны. Но звезды сулят такому сотрудничеству успех, так что твое дело — предлагать инновации и развивать грандиозные планы, а все остальное сделает твой партнер. Мы считаем, что в такой ситуации главное — не потеряться на фоне влиятельного союзника, поэтому предлагаем добавить образу немного экстравагантности и провокационности. В этом тебе поможет новый аромат от Tom Ford парфюм Fabulous, одно только название которого внушает уверенность в собственных силах, не говоря уже о чувственном аромате, раскрывающемся неожиданной смесью запахов корня фиалки, бобов тонка и масла горького миндаля. Майский мастхэв для Овнов — парфюм TOM FORD FABULOUS. Цена — 22 600 руб. Телец Для Тельцов май — месяц грандиозных возможностей и исполнения самых сокровенных желаний. Перед тобой откроются двери в новую жизнь, ты получишь доступ к местам, людям и вещам, которые раньше тебе казались несбыточным сном. В жизнь своей мечты ты должна вступить с гордо поднятой головой и, конечно же, при всем параде. По такому случаю мы нашли продукт, на который однозначно стоит потратиться. Жидкая помада от Givenchy в суперстильном футляре из черной кожи выглядит дорого и статусно. К тому же бархатистые губы и длительное увлажнение еще один повод полюбить эту красотку. Поверь, она не подведет, куда бы тебя ни занесла судьба! Майский мастхэв для Тельцов — помада Le Rouge Liquide от Givenchy. Цена — 1623 руб. Близнецы «Трудиться, трудиться и еще раз трудиться» — именно под таким девизом пройдет май для Близнецов. Не исключено, что ты столкнешься с новыми обязанностями и высокими ожиданиями со стороны других людей или откроешь в себе неожиданный потенциал. С середины мая Близнецы способны отдаться во власть креатива, и уникальный инновационный проект захватит их с головой. Очевидно, с таким звездным планом на Близнецов представителям этого знака Зодиака придется жить на работе. Мы хотим сделать твою офисную жизнь максимально комфортной, поэтому предлагаем завести на рабочем столе увлажняющий спрей для лица от Guinot, который способен вернуть тебе ощущение свежести всего с одного пшика. Майский мастхэв для Близнецов — освежающий мист для лица Brume Hydra Beaute от Guinot. Цена — 3300 руб. Рак Раки, крепитесь! В мае вы работаете на перспективу, и не все испольняемые обязанности принесут вам радость и сохранят позитивный настрой. К середине месяца в карьере наметятся подвижки, возможно, вам выпадет шанс начать индивидуальный проект, в котором вы сыграете значимую роль. Чтобы дожить до середины мая с наименьшими эмоциональными потерями, советуем окружить себя яркими вещами, которые поднимут ваше настроение лишь при одном взгляде на баночку. Наш кандидат — легендарная пудра Météorites Perles из лимитированной летней коллекции Guerlain — способен сделать кожу безупречной и подарить ей сияние, сравнимое разве что с сиянием звезд. Новый красочный дизайн упаковки создаст летнее настроение, даже если офисная рутина не дает вздохнуть полной грудью. Майский мастхэв для Раков — пудра в шариках Météorites Perles от Guerlain. Цена — 3940 руб. Львы, май потребует от вас умения самостоятельно принимать решения и отстаивать свои интересы, пусть даже вам придется переспорить всех членов семьи. Они могут не понять ваших действий и мотивов, но вы, как истинный царь джунглей, должны упорно гнуть свою линию. На работе возможен небольшой кризис из-за сумасбродства начальства, но и с этим вам будет под силу справиться, если найдете нужный рычаг влияния. Все эти стрессовые ситуации красоты тебе точно не добавят, поэтому мы нашли средство, которому под силу замаскировать все негативные внешние эффекты, — цветокорректирующую базу от YSL Beauté, розовый оттенок которой способен мнгновенно придать лицу свежесть и нейтрализовать землистый тон кожи. Помимо нее в линейке представлены и другие оттенки, каждый их которых направлен на решение конкретной проблемы. Майский мастхэв для Львов — цветокорректирующая база Touche Eclat Blur Primer YSL Beauté. Цена — 3765 руб. Дева Девы, поздравлем вас! Вы — главные финансисты мая, другие знаки просто преклоняются перед вашими способностями к инвестированию. Вам удастся совладать со всеми счетами и сделать выгодные вложения. Вы, наверное, уже догадались, что лучшая инвестиция — это вклад в свою красоту и молодость. Предлагаем твоему вниманию компактную щеточку для очищения и прибор аnti-age в одном лице Luna Go. Благодаря технологии T-Sonic кожа будет выглядеть гладкой и здоровой. Кстати, этот миниатюрный приборчик идеально подходит для путешествий и будет сопровождать тебя везде, куда бы ты ни отправилась. Майский мастхэв для Дев — Luna Go от Foreo. Цена — 7999 руб. Весы Весы, в начале мае не исключены трудности в профессиональной сфере. Вам стоит быть аккуратнее с финансами и включить режим экономии хотя бы на первое время. Мы, конечно, понимаем, что на экономить на красоте — непростительное преступление. Поэтому нашли для вас очищающее средство, которое не требует особых затрат, но абсолютно незаменимо в ежедневном ритуале красоты. Мицеллярная вода бережно очистит твою кожу от макияжа, а большой объем и удобный дозатор заставит внести ее в обязательный список покупок. Майский мастхэв для Весов — мицеллярная вода «Очищение + уход» от «Черного Жемчуга». Цена — 350 руб. Скорпион Скорпионы, в мае вам суждено покорять карьерные высоты и демонстрировать свой профессионализм. Конечно, делаете вы это все не за бесплатно, материальная выгода найдет вас сама. А вот с отношениями в семье все будет не так гладко. Возможны ссоры за обладание имуществом. Чтобы не расточаться на мелкие семейные распри, ты должна быть готова принести что-нибудь в жертву. Специально по такому случаю мы подобрали для тебя продукт, который поднимет твои дипломатические навыки на новый уровень, — набор из двух масел-блесков от Clarins. В случае намечающейся ссоры с родственницами одним можно пожертвовать во благо семейного покоя и крепкого мира. Второй, конечно, останется у тебя. В итоге все счастливы и довольны. Майский мастхэв для Скорпионов — набор масел-блесков для губ Eclat Minute Clarins. Цена — 1300 руб. С середины мая Стрельцам суждено жить в режиме «успей за пять секунд», конечно, такие стрессовые ситуации могут отразиться на твоей коже. Твоя задача — предотвратить потери для красоты при минимальных временных затратах. В этом тебе поможет инновация от бренда Erborian — BB Drops, это высокопигментированное средство можно смешать с любимым увлажняющим кремом и получить эффект идеального лица без тона. Майский мастхэв для Стрельцов — BB Drops для лица от Erborian. Цена — 3490 руб. Козерог Козероги — главные трудоголики мая — будут смело бросаться на рабочие амбразуры, начинать новые проекты и скрупулезно относиться к каждому этапу коллективного начинания. Кстати, в быту вас ожидает похожая ситуация. Наш тебе совет: побереги себя и найди время для непревзойденного релакса. В этом помогут спа-средства от Thalgo из новой линейки Koh Tao. Особенно нам запомнилось масло для массажа. Вам, Козероги, осталось лишь найти отличного массажиста. Майский мастхэв для Козерогов — роскошное масло для тела Koh Tao от Thalgo. Цена — 2865 руб. Водолей Май — идеальное время заняться своей карьерой. В начале месяца вы будете спешно разбираться со старыми проектами, а с середины месяца возможно повышение или другие успехи в профессиональной деятельности, которые поглотят вас без остатка. Возможно, из-за этого вы будете проявлять меньший интерес к домашним делам. Во всей этой офисной суете очень легко забыть о действительно важных делах, к примеру о здоровье своих волос. В этом тебе поможет недавно вышедшая на российский рынок американская марка OGX. Их спрею с аргановым маслом под силу восстановить самые сухие кончики и придать волосам здоровый блеск. Обязательно попробуй! Майский мастхэв для Водолеев — WEIGHTLESS HEALING DRY OIL от OGX. Цена — 495 руб. Рыбы В мае Рыбы берут от жизни все, беззастенчиво пользуясь своими неоспоримыми преимуществами перед другими людьми. Возможно, тебе удастся заполучить уважение других и преумножить свои финансы. Мы нашли прекрасный вариант, на что их можно достойно потратить. Бронзирующая пудра — главный мастхэв, который придаст твоей коже естественный оттенок загара и здоровый цвет без злоупотребления солярием. Три матовых оттенка позволяют добиться необходимой пигментации всего лишь одним движением кисти. Продуманная ухаживающая формула обеспечивает ощущение комфорта и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. О том, что упаковка просто загляденье, и говорить не стоит, ты и сама все видишь — яркий леденец с принтом розовых фламинго поднимет весеннее настроение на новый уровень. Майский мастхэв для Рыб — коллекционная бронзирующая пудра Poudre Soleil от Clarins. Цена — 3500 руб. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock