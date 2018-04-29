Время, назад: лучшие антивозрастные бьюти-средства

Сыворотка восстанавливающая Intensive Repair Essence от EGIA Biocare System, Италия

Фото 1: https://www.dropbox.com/s/mrceebcgc89wgt5/IMG_2562.tif?dl=0 Фото 2: https://www.dropbox.com/s/z16ojagn3d3t8io/IMG_4302.tif?dl=0 Если вы искали секретные «молодильные яблоки», которые могут замедлить бег времени, то это средство — для вас. Стволовые клетки яблока в составе этой сыворотки способствуют омоложению клеток эпидермиса, усиливают производство человеческих стволовых клеток, что обеспечивает самообновление кожи. Также это средство содержит ферменты сахаромицетов — они являются источниками микроэлементов, которые необходимы для протекания всех биохимических процессов в коже. И, наконец, особо нужно сказать о E. C. A. -3 комплексе — одной из последних разработок лаборатории EGIA. Уникальный биологический коктейль замедляет активность ферментов, ответственных за разрушение коллагена и эластина, защищает кожу от воздействия свободных радикалов и поддерживает все метаболические процессы, протекающих в клетках. Ну а как результат — мощное омолаживающее действие.

Крем-антиоксидант с витаминами C и E Creme Anti-Oxidant от Academie (Academie, Франция)

Фото Ну вы, конечно, знаете, что для жительниц мегаполиса следует выбирать особые средства для ежедневного ухода. Ведь помимо прожитых лет, которые пытаются оставить следы на наших прекрасных лицах, кожу еще атакует загрязненный воздух. А сейчас, в период межсезонья, когда яркое солнце моментально сменяется тучами, нужна дополнительная надежная защита. Ею и должен стать Creme Anti-Oxidant от Academie.

Этот крем буквально на глазах улучшает цвет лица, оздоравливает кожу и возвращает ей комфорт и мягкость. Использовать его можно, как вы только заметили первые признаки увядания кожи, а также в качестве профилактики. Лучше применять активным курсом для восстановления жизненной силы кожи и лечения только проявившихся морщин. В качестве бонуса — сладкие фруктовые ноты, которые буквально окутывают вас мягким и солнечным ароматом.

Лифтинговая сыворотка HOLLEY LIFTING SERUM от Сholley, Швейцария

https://www.dropbox.com/s/g1zy5t0jpaw18rq/CHY_cholley%20711.jpg?dl=0 Эта сыворотка — must-have средство в тех случаях, когда признаки старения, извините, уже налицо. Она стимулирует выработку коллагена и эластина, поддерживающих механическую прочность кожи, способствует глубокому увлажнению, предотвращает процесс гликации, улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Редкий случай: использовать ее можно не только для лица и шеи, но и для деликатной области вокруг глаз и губ.