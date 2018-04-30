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Фотошоп или пластика? Подписчики не узнают Татьяну Буланову
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Фотошоп или пластика? Подписчики не узнают Татьяну Буланову 

Passion.ru 45 минут назад
Фото: Passion.ru
49-летняя певица Татьяна Буланова поделилась в социальной сети фотографией, демонстрирующей ее новую прическу: «Когда на улице дождик и настроение не очень, надо идти в салон и делать новую прическу!».
Подписчики восхитились свежим цветущим видом певицы, однако многие уверены, что это далеко не заслуга новой укладки: «Татьяна вы пьёте кровь молодых девственниц? Как вы молодеете?», «Как сделать из себя 25-летнюю», «Что то я Вас на это фотографии совсем не узнаю», «Кто это?Буланова?Не похожа на себя», «Не узнать вас тут! Лет 25 не более!», «Это Татьяна? Очень красивая и стильная, но совершенно не похожа на себя».
Отметим, что ранее Татьяна признавалась, что ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов из-за патологической боязни врачей. По словам певицы, она за всю жизнь перенесла лишь одну операцию — по удалению аппендикса.
Фото: instagram
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