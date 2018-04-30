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Тренд из Instagram: прически с розами из волос
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Тренд из Instagram: прически с розами из волос 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Весеннее настроение проникло и в «Инстаграмы» сильных мира сего. На этот раз законодатель моды — гуру парикмахерского искусства Элисон Вэлсэмис из Коннектикута.
У колориста и стилиста по волосам не много не мало 14 000 подписчиков в Instagram, которые черпают на ее странице тонны вдохновения и восхищаются ее витиеватыми (в прямом смысле) прическами. В прошлом месяце девушка начала экспериментировать с плетениями всех мастей и получила безумное количество лайков — сами посмотрите на это волшебство.
Кстати, если эти прически внушают вам грусть и тоску и мысли о том, что руки у вас растут не из того места, спешим внушить вам веру в свое всемогущество — на самом деле всю эту сложную на первый взгляд красоту довольно легко воссоздать самостоятельно.
После получения тысяч запросов от подписчиков Элисон сделала обучающее видео, в котором популярно рассказывает, как создать свои фирменные плетеные розы. И, похоже, с такой задачей действительно может справиться даже неуверенный в своих силах новичок. Благо, мы в самом эпицентре длинных выходных — можно смело посвятить время тренировкам.
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