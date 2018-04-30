10 средств, которые можно использовать вместо ботокса

Что использовать вместо ботокса? Можно начать с хорошего сна, активного отдыха и той косметики, которая творит чудеса. Когда при появлении морщин приходишь в отчаяние, нужно задать себе вопрос: а все ли я перепробовала? Да, бытует мнение, что кремы и сыворотки — слабое средство при борьбе с морщинами. Но так ли это на самом деле? Обратите внимание на средства, которые рекомендованы при появлении первых признаков старения и серьезных возрастных морщин. Они могут оказаться лучше ботокса: стоят дешевле, использовать проще, побочных эффектов не наблюдается.

Крем для молодости кожи Liftactiv Supreme от Vichy

Процедура увлажнения важна для профилактики морщин. Коже необходимы средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота и рамноза — «влагоудержатель», который омолаживает кожу и обеспечивает необходимый уровень питания. В результате применения сыворотки на лице образуется невидимая защитная пленка, которая удерживает влагу. Применять это средство можно вместо ботокса: активные компоненты стимулируют выработку натурального коллагена и позволяют коже восстановиться. Стоимость продукта от 2300 рублей.

Коллагеновая сыворотка Japan Gals Pure Beau Essence от Japonica

Почему коллаген используют как замену ботокса? Ботокс парализует и расслабляет мышцу. Мышца отдыхает, не двигает кожу, а в результате морщины и складки не образуется. Коллаген же не препятствует активной мимике, зато восстанавливает клетки, сохраняет эластичность и гладкость кожного покрова. В этой сыворотке 100%-ный раствор коллагена. Стоимость продукта от 1600 рублей.

Дневной крем-лифтинг с гранатом Granatapfel от Weleda

Масло из гранатовых косточек — еще одна достойная замена ботокса. Косметика Weleda включает только натуральные компоненты, не содержит вредных веществ и продуктов нефтепереработки. В составе крема не только экстракты растений, но и масла (ши, жожоба, макадамии), которые станут средством профилактики сухости кожи и появления преждевременных морщин. Стоимость продукта от 1700 рублей.

Восстанавливающий крем Multirepair Filling Cream от Rilastil

Если вы готовы к использованию тяжелой артиллерии, попробуйте средство, которое питает кожу и сохраняет ее молодость за счет биоэлементов. Формула крема достаточно сложна, но на практике она заменила ботокс. Те, кто успели познакомиться с кремом поближе, отметили, что он действительно омолаживает лицо, делая его свежим и гладким. Стоимость продукта от 6000 рублей.

Крем-лифтинг Resveratrol Lift от Caudalie

Ресвератрол — мощный антиоксидант. Виноград — источник ресвератрола. Создатели крема Resveratrol Lift добавляют в состав его формулы ресвератрол виноградной лозы, тем самым гарантируя регенерацию клеток и защиту кожи на глубинном уровне. Крем впитывается моментально, подтягивает овал лица и является отличной альтернативой тем средствам, которые можно считать радикальными. Например, ботоксу. Цена варьируется в пределах 4200-4700 рублей.

Регенерирующий крем Sublimage La Crème Texture Fine от Chanel

Средство, которое разработано специально для лица и шеи. Его действительно можно использовать вместо ботокса, по крайней мере на первых порах. Этот крем нельзя назвать бюджетным вариантом (приблизительная стоимость 25000 рублей), но он будет не дороже ботокса, это точно. Преимущество средства — в его составе. Там вы обнаружите активный элемент под названием планифолия PFA. Иными словами, это эссенция ванили, вырабатываемая во время созревания ее плодов. Вещество обрабатывают специалисты лаборатории. В результате получается мощный концентрат, который выравнивает овал, убирает морщины и делает лицо юным и свежим.

Маска для лица Divine Cream Mask от L’Occitane

Специалисты нашли уникальную формулу, имя которой — «эликсир молодости». Они создали крем-маску, в состав которой входят натуральные ингредиенты. Три основных компонента — ладанник, бессмертник и карите. Способ использования демократичен: можно наносить на лицо в качестве ежедневного крема или использовать как маску по необходимости. Эффект отмечен многими клиентами: кожа преображается и становится гладкой и подтянутой. Цена удовольствия — 9000 рублей.

Крем Ginseng Infusion от Erborian

Растительные белки — вот козырь средства, которое можно приобрести за 5500 — 6000 рублей. Если вы приобретете и ночной, и дневной кремы — это будет лучший вариант для комплексной борьбы с признаками старения. Такой комплект обойдется не дороже 12 000. Это дешевле ботокса и гораздо демократичнее.

Крем регенерирующий Pro Bio-Age Renergie от Frais Monde

За помощью к ботоксу обращаются в разном возрасте. Иногда его используют в 25, но чаще — после 40. Если вам за 40, то этот итальянский крем, сделанный на основе термальной воды, станет палочкой-выручалочкой. В составе — натуральные экстракты черной бузины и дикой лаванды, которые восстановят клетки и стимулируют выработку гиалуроновой кислоты, делая лицо бархатным и свежим. Стоимость средства 2800 рублей.

Универсальный крем для лица L’Intemporel Global Youth Divine Rich Cream от Givenchy

Для тех, кому и хочется, и колется. Замена ботоксу, новая формула, приятная текстура и красивая упаковка — все, что нужно для достойного крема. Почему можно заменить ботокс на этот крем? По трем причинам: в составе средства есть элементы, которые разгладят морщины, обнулят последствия ультрафиолетового излучения и нейтрализуют последствия загрязнения кожи. Стоимость этой альтернативы ботоксу всего 7800 рублей.