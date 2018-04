Выбор экспертов: 55 лучших новинок апреля

Нашумевший парфюм от Tom Ford, ночная маска для лица, которая зарядит кожу бодростью на весь день, сухой шампунь, который не только сделает волосы чистыми, но и продлит стойкость укладки, помада-гибрид со спонжем-аппликатором, — редакция BeautyHack выбрала средства, которые вам обязательно нужно попробовать (если вы не успели).

Парфюмы

Парфюмерная вода Fabulous, Tom Ford

Новинка с провокационным названием в матовом черном флаконе, напоминающем шахматную фигуру, сразу же привлекает внимание. В аромат с нотами масла горького миндаля, бобов тонка, масла мускатного шалфея, свежей лаванды, аккордов кожи и корня фиалки невозможно не влюбиться с первого взгляда — на то он и «Fabulous». Сам Том Форд так комментирует название новинки: «Я предпочитаю выражать свои мысли прямо и ценю простоту». Прямолинейный, откровенный и эксклюзивный аромат станет отличным дополнением вашего образа на вечернем мероприятии. Кстати, он очень стойкий: останется с вами на всю вечеринку и пробудет до утра.

Другие ароматы с весенним настроением можно найти здесь.

Цена: 22 600 руб.

Sakura Cherry Blossom, Jo Malone

Парфюм ассоциируется не только с легкостью весны, но и элегантным соблазнением, которое уместно на первом свидании. Аккорды вишни, розы и фиалки гармонируют с нотами бергамота и делают аромат воздушным и придают ему особое очарование.

Цена: 7 800 руб.

Аромат Orange Flower Цветок апельсина, Ralph Lauren

При помощи этого аромата Ральф Лорен поделился с нами мечтами о романтичных красотах Французской Ривьеры. В сердце парфюма — сочетание аккордов нероли и цветка апельсина, который раскрывается сочным мандарином, перенося вас в атмосферу сказочного вечера в благоухающем саду на берегу Средиземного моря.

Цена за 100 мл: 19 500 руб.

Цена за 50 мл: 13 500 руб.

Парфюмерная вода Lady Vogue Blanc, CIEL

А вы знали, что название бренда CIEL Parfum с французского переводится как «небесная парфюмерия»? Такое волшебное название оправдывает и новинка — парфюмерная вода Lady Vogue Blanc, которая (внимание!) помогает похудеть. Когда марка обещает, что от парфюма вы будете худеть, о нотах и аккордах не задумываешься — а зря. У Lady Vogue Blanc сладкий и насыщенный цветочный аромат с нотами нежно любимого мной жасмина и цветка апельсинового дерева. У новинки есть «сестра» — Lady Vogue Noir, больше подходящая для вечерних выходов в свет. Парфюм обладает эффектом антистресс — биологически активное вещество бетафролин (это растительный экстракт из семян дикого индиго) увеличивает выработку эндорфинов, а значит, шансов съесть лишнего практически не будет.

Цена: 1 650 руб.

Парфюмерная вода Pour Femme Intense, Lacoste

Pour Femme Intense — это новая насыщенная версия классического аромата Lacoste Pour Femme, с более женственной парфюмерной композицией. Сладкие ароматы — мое все, поэтому мой выбор этой весной однозначно падет на Pour Femme Intense. В его безумно элегантной парфюмерной композиции искусно переплетаются ноты карамели и болгарской розы, а мускусный аккорд делает аромат теплым и уютным. Парфюм обволакивает как роскошное шелковое платье, а шлейф заметен в течение всего дня.

Цена: 3 322 руб.

Туалетная вода Alien Flora Futura, Mugler

Если вам казалось, что красивее фиолетового флакона аромата Alien от Mugler уже ничего быть не может, посмотрите на его новую версию. Нежно-розовый флакон Alien Flora Futura, переливающийся как драгоценный камень, точно захочется поставить на самое видное место.

Над новой парфюмерной композицией работали Доминик Ропийон и Жан-Кристоф Эро — они сумели объединить разные характеры в одном аромате и использовали уникальные ноты (как вам аккорд редкого цветка эпифиллума «Царица ночи», распускающегося только в сумерках?). Именно это растение сменило жасмин в классическом Alien, а благодаря ему новый цветочно-древесный парфюм зазвучал одновременно ванильно и свежо.

Цена: 4 500 руб.

Парфюмерная вода Dans Ma Bulle, Carven

Этой весной французский парфюмерный дом Carven порадовал новинкой, над которой трудилось сразу несколько девушек–парфюмеров — Патрисия Чу, Виолен Коля и Вероника Найберг. Неудивительно, что Dans Ma Bulle сразу стал символом абсолютной женственности, — а заодно и идеальным ароматом для девушек-эмансипе.

Восточно-пудровая композиция с легкими нотами личи-розы и мандарина, аккордом засахаренного миндаля и пачули с сандалом в шлейфе действительно ассоциируется с уверенной в себе и самостоятельной девушкой, полной контрастов и берущей от жизни все.

Цена: 4 830 руб.

Парфюмерная вода Tiangou, Boadicea The Victorious

Кристиан Провенцано — один из ведущих парфюмеров в мире. Он имеет безоговорочную репутацию создателя оригинальных и успешных композиций для самых известных брендов. В этом году он представил эксклюзивный аромат TIANGOU от Boadicea The Victorious. Новый парфюм марка окрестила талисманом 2018 года — лимитированный Tiangou в течение всего 2018 года будет представлен только в России. Без легенды не обошлось — аромат вдохновлен небесным псом Тяньгоу, который побеждает драконов и вызывает солнечное затмение. Сияние флакона он, впрочем, затмить не смог — на драгоценном флаконе в центре золотого плетения красуется это мифическое существо. А парфюмерная композиция из восточных пряностей, дамасской розы и древесного сердца смягчается восхитительной амброй и шлейфом благородной ванили.

Цена: 59 900 руб.

Туалетная вода Daisy Dream Twinkle, Marc Jacobs

Пока мы все ждем теплой весны, бренд радует ароматами, которые смело можно назвать «летом во флаконе». Бестселлер Daisy от Marc Jacobs предстал в трех новых версиях — парфюмерная композиция получила другое прочтение, а флаконы украсили сияющие фиалки.

Daisy Dream Twinkle полностью сохранил свое настроение, но стал более свежим — спелая вишня в сочетании с нотой молочного мусса и белых цветов навевает воспоминания о прохладных летних вечерах и пикнике посреди цветущего поля. А романтичные натуры особенно оценят круглый сиреневый флакон с россыпью цветов, на которые, как будто, вот-вот приземлится фея.

Цена: 5 550 руб.

Туалетная вода Aqua Celastia Forte, Maison Francis Kurkdjian Paris

Новый аромат Maison Francis Kurkdjian Paris пахнет летом. Мне почему-то представилось июльское утро в небольшом итальянском городке (вроде Риччоне), побережье, соленый запах от воды, апельсиновый свежевыжатый сок и легкий ветерок.

Какие ноты скрывает новинка? Мягкий итальянский померанец, но с легкой горчинкой, добавляет искру фруктово-солнечному звучанию сладкого мексиканского лимона и холодной английской мяте. А еще — египетский жасмин, который деликатно разбавляет абсолю листьев черной смородины и Прованской мимозы. Финальный акорд — мускусный, именно он венчает это парфюмерное произведение.

Аромат стойкий — наносила утром и до вечера чувствовала приятные цитрусовые нотки, которые с каждым часом звучали все нежнее и нежнее.

Цена: 12 500 руб.

Парфюмированная вода Holy-wood, Nomenclature

В современном мире все сложнее использовать натуральные компоненты в парфюме — неудивительно, что некоторые нишевые бренды делают разработку синтетических нот своей «фишкой».

Nomenclature — один из них: все аккорды ароматов основаны одной синтетической ноте, а флаконы напоминают лабораторные мензурки.

Композиция шипрово-цветочного Holy-wood была вдохновлена звездами Голливуда 70-х годов и вызывает ассоциации с калифорнийским солнцем, стволами бесконечных пальм на фоне голубого неба и летящими длинными платьями. Сердце аромата — нота Clearwood, напоминающая одновременно и древесину, и пачули — ее органично смешали с розовым перцем, замшей и болгарской розой.

Цена: 9 900 руб.

Средства для лица

Ночная маска для увлажнения и обогащения кожи кислородом с экстрактом камелии Hydra Beauty Masque De Nuit Au Camelia, Chanel

Признаюсь честно, я — лентяйка. Поэтому люблю средства, которые работают, когда я отдыхаю. Эта маска смогла заменить мне не только ночной крем, но и некоторые салонные процедуры — после использования вижу, как с кожи, прямо на глазах, пропадают следы стресса и усталости. Все дело в экстракте камелии (кстати, его концентрация в этой маске самая высокая во всей линейке средств!), который вместе с цинком, медью и магнием помогает коже восстановить механизм насыщения кислородом. Поэтому тусклый цвет лица исчезает, а кожа становится свежей и здоровой. У маски очень легкая кремовая текстура с приятным запахом. Наношу средство на все лицо тонким слоем, не забывая про шею. Ложусь спать и утром наслаждаюсь свои отражением в зеркале — кожа становится сияющей и упругой!

Цена: около 6 000 руб.

Дневной защитный крем Ultimate Day Protection, Inglot

Первое, что привлекло мое внимание, — супер-герметичная упаковка: с ней в крем точно не проникнет ни один микроб! Понравилось и свойство защиты от электромагнитного излучения — благодаря гликогену морского происхождения он значительно сокращается. Помимо защитных свойств, крем прекрасно увлажняет мою сухую кожу (за это спасибо маслу цубаки, комплексу водорослей и маслу вишневых семечек). После использования крема кожа становится шелковистой и заметно более эластичной.

Цена: 3 100 руб.

Увлажняющий гель-крем с охлаждающим эффектом.The Moisturizing Cool Gel Cream, La Mer Легендарные средства бренда уже давно любят селебрити и бьютиголики во всем мире. Но это средство — уникальное, благодаря охлаждающему эффекту. Крем снижает температуру на поверхности кожи после нанесения, что делает ее менее чувствительной, более упругой, и повышает естественный защитный барьер.

У средства традиционная формула на водной основе с использованием водорослевого геля. Именно она дает эффект свежести. Первое, что чувствуешь при нанесении, — мгновенное увлажнение, кожа как будто напитывается влагой изнутри. Но увлажнение не «ложное» — кожа остается напитанной до конца дня. Весной меня часто беспокоят покраснения на лице, которые гель убрал на раз-два, и результат был заметен уже после первого применения.

Цена за 30 мл: 11 300 руб.

Увлажняющий крем для тела для придания упругости из сериии «Nohem», Nohem

Недавно я резко похудела и пустилась на поиск средств, которые помогут коже не потерять упругость. Крем нового бренда мне понравился: с первого взгляда в нем чувствуется изысканность — от упаковки до запаха средства. Понравился и состав — натуральные масла арганы, марулы и карите напитали кожу и сделали ее увлажненной. Наносила крем вечером и утром после душа на все тело массажными движениями, уделяя особое внимание «проблемным» зонам: животу, бедрам и рукам. Уже через неделю заметила первые результаты — кожа стала упругой и более подтянутой, а от шелушений не осталось и следа. Думаю, весь секрет средства не только в натуральных маслах, но и в специальном компоненте Sepilift, который работает вместе с коллагеном. Благодаря этой «паре» кожа получает интенсивное питание снаружи, а внутри клетки активизируются и дают толчок естественным процессам регенерации. Бонус — у средства накопительный эффект. Обязательно использую весь тюбик до конца (правда, это будет не просто — у средства очень экономичный расход).

Цена: по запросу

Очищающий гель для нормальной и жирной кожи

Плотный гель при соприкосновении с водой превращается в нежную пену, которая идеально удаляет даже самый стойкий макияж. После применения не было чувства стянутости, а кожа осталась увлажненной. В составе есть ниацинамид — он успокоит раздраженную и чувствительную кожу. Обязательно буду пользоваться средством, когда солнце будет более активным и начнут появляться покраснения.

Цена: 854 руб.

Насыщенный крем «Интенсивное увлажнение 48Ч», Yves Rocher

В далекой Ля Гасийи выращивается загадочный ингредиент новой линейки Yves Rocher — эдулис. Исследователи растительной косметики бренда сделали его основным компонентом средств для сухой кожи, а все потому, что клеточная вода эдулиса помогает удерживать влагу во всех слоях кожи. Насыщенный крем обещает увлажнять кожу в течение 48 часов, и кажется, что текстура должна быть очень плотной и жирной — но нет. Средство отлично впитывается, не оставляя пленки на лице, и через 5-7 минут уже можно спокойно приступать к макияжу. Отдельный плюс от меня за упаковку — все баночки Yves Rocher делаются из экологичных и перерабатываемых материалов.

Цена: 950 руб.

Пенка для умывания Foam Cleanser, SkinClinic

Foam Cleanser — нежнейшее средство, не оставляющее чувства стянутости, но обеспечивающее хорошее очищение, легкое увлажнение и лифтинг. Основные действующие компоненты — экстракт овса и ромашки, гликолевая кислота и глицерин. Важная информация для «органикоманьяков» и борцов за права животных: в составе нет сульфатов, парабенов и белков животного происхождения. Пенка успокаивает, снимает раздражение и хорошо подготавливает кожу к дальнейшим этапам ухода.

Цена: по запросу

Гидрофильный бальзам Don’t Touch My Face, Organic Kitchen

Долгожданная коллаборация Адэль Мифтаховой и Organic Kitchen порадовала всех бьютиголиков — вместе они выпустили гидрофильный бальзам для очищения кожи с аппетитной консистенцией и не менее аппетитным ароматом (средство пахнет свежевыжатым грейпфрутовым соком). Мое первое знакомство с гидрофильными бальзамами началось именно с этого средства — если честно, я до последнего думала, что смыть макияж чем-то, напоминающим топленое масло, и на сухой коже просто невозможно. Но мои сомнения развеялись в пух и прах после первого же использования. Очень приятные и интересные ощущения при удалении макияжа для человека, который привык делать это ватными дисками и мицеллярной водой. Отдельные бонусы: цена, экономичный расход и удобная миниатюрная упаковка. К тому же здесь целое буйство органических масел: жожоба, виноградной косточки, миндаля, облепихи и подсолнечника. За натуральность и комфорт, проверенные на себе, ручаюсь и очень советую взять на пробу. Только для снятия макияжа с глаз я бы все-таки не советовала использовать это средство — воспользуйтесь старой-доброй мицеллярной водой или средством для снятия стойкого макияжа.

Цена: 250 руб.

Дневной крем для лица Essential Energy Day Cream SPF20, Shiseido

Крем от Shiseido активирует увлажнение и раскрывает сияние. Но не забывайте, что крем дневной — на ночь его наносить не стоит, иначе пользы от УФ-фильтров не будет. Производитель заявляет, что средство предназначено для женщин от 30 лет с обезвоженной и тусклой кожей с видимыми признаками усталости. Мне нет 30, но я довольна тем, как крем работает на моей коже: во-первых, у него очень приятная текстура густой сметаны и маленький расход; во-вторых, средство отлично питает кожу лица и шеи; а в-третьих, я смело использую крем как базу под макияж — тон не скатывается, ложится и распределяется по коже невероятно легко. Кстати, у Shiseido есть отличный видео-хак для того, чтобы повысить эффективность увлажняющего крема — техника нанесения ReNeura Touch. Обязательно посмотрите!

Цена: 5 150 руб.

Восстанавливающая сыворотка Absolue Royale L'Or, Ciel

Когда ты перешагнула рубеж 30+, на полке с уходовой косметикой нет-нет, да и появляются средства из категории anti-age. Я долго убеждала саму себя в необходимости их использования. В конечном итоге победил здравый смысл и к «десанту», ответственному за здоровый румянец и наливные щечки добавилась сыворотка Absolue Royale L'Or. Спойлер: ни разу не пожалела о том, что позволила этой новинке обосноваться у себя в ванной. Ну во-первых, это красиво (исключительно женский аргумент).

Основной действующий компонент средства — золото высшей пробы. Во-вторых, это мощный стимулятор синтеза коллагена I и III типа, обеспечивающий формирование крепкого каркаса. Дополнительные ингредиенты: масло дамасской розы, комплекс из экстрактов мякоти колбасного дерева и коры мыльного дерева, обеспечивающий моментальный лифтинг-эффект. Сыворотка хорошо впитывается, легко распределяется и не оставляет ощущения, что на лицо нанесли флакон масла. Дополнительный плюс от меня за дозатор в виде пипетки — средство можно добавлять в любой крем, усиливая его эффективность.

Стоимость: 2 400 руб.

Молочко для снятия макияжа Hydra Vegetal Moisturizing Cleansing Milk, Yves Rocher

В гамме Hydra Vegetal, о которой уже слагают легенды все обладательницы сухой и обезвоженной кожи, долгожданное пополнение — к питательному крем-гелю, тонику, гоммажу и другим средствам добавилось молочко для снятия макияжа.

Основным компонентом стал, конечно же, главный «герой» всей линейки — клеточная вода эдулиса, помогающая удерживать влагу во всех слоях кожи. Новинку по достоинству оценят те, кто привык к деликатному очищению кожи — тающее на коже молочко мягко удаляет загрязнения и следы макияжа, придавая ощущение свежести и комфорта.

Цена: по запросу

Восстанавливающий ночной крем и маска Slow Age, Vichy

Средства из линейки Slow Age обещают поставить время на паузу и справиться не только с уже имеющимися возрастными изменениями кожи, но и предотвратить появление морщин в юном возрасте. А новинка еще помогает драгоценное время и сэкономить: универсальное средство можно использовать и как ночной крем, и как восстанавливающую маску.

Необычный янтарный цвет — дань аптечному прошлому и настоящему марки (напоминает волшебную микстуру), а в списке ингредиентов — современные мощные антивозрастные компоненты. В формуле впервые объединили ресвератрол, насыщающий клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin, нейтрализующий последствия процесса окисления в коже. Наносите каждый день в качестве вечернего ухода, а раз в неделю оставьте на лице тонкий слой на 10 минут, а излишки удалите салфеткой.

Цена: 2 182 руб.

Крем-гель для проблемной кожи Effaclar DUO, La Roche-Posay

Весна — лучшее время года для преображений, а вот краситься хочется меньше. В это время года часто использую в макияже только BB-крем и тушь, но для таких «откровений» кожа должна сиять здоровьем, но никак не жирным блеском и несовершенствами. У крем-геля невесомая текстура, приятный и ненавязчивый аромат, экономичный расход и уйма полезных свойств. За счет активных компонентов средство восстанавливает кожу и помогает сократить количество появляющихся воспалений. Отмечу огромный бонус: матирование и достойное увлажнение — да-да, увлажнять нужно даже жирную и проблемную кожу. Через две недели использования заметила, что воспаления и покраснения исчезли, зато появилось невероятное желание отказаться от тонального крема!

Цена: 1 044 руб.

Мягкая пенка для умывания, Weleda

Средство не сушит кожу, за что я сразу поставила ему твердую пятерку. Очищение тоже очень мягкое — покраснения и раздражения не спешили заглянуть в гости. Экстракт гамамелиса в составе освежает, оказывает смягчающее и подтягивающее действие, а корень алтея мягко очищает кожу.

Понравился и цитрусовый аромат — по утрам помогает проснуться, а вечером — настроиться на позитивный лад перед сном. Использую пенку для демакияжа, и она отлично удаляет даже водостойкую тушь и угольно-черную подводку для глаз.

Обратите внимание на состав — в нем есть алкоголь, поэтому девушкам с сухой и чувствительной кожей лучше использовать пенку не чаще нескольких раз в неделю. Если у вас жирный или комбинированный тип, это средство займет самое видное место на полочке в ванной — оно отлично подсушивает воспаления и борется с жирным блеском.

Но после умывания все же чувствую легкую стянутость — средство очищает кожу «до скрипа». Эту проблему легко решить при помощи питательного крема — лучшие ищите в нашей подборке.

Цена: 920 руб.

Мицеллярная вода с арктическими водорослями Micellar Cleansing Water, Skyn Iceland

Средства от Skyn Iceland хотела попробовать давно — их очень хвалила Елена Крыгина. Взяв баночку в руки, я сразу поняла почему — все дело в отличном составе.

В мицеллярной воде содержится экстракт арктических водорослей, чистейшая ледниковая вода из Исландии, гамамелис. Ценно полное отсутствие парабенов, силиконов, спирта и мыла — средство создано для девушек с чувствительной кожей и для поклонниц натуральной косметики.

Для меня оно работает по принципу «два в одном» — не только бережно удаляет макияж, но и дополнительно ухаживает за кожей.

Использую воду уже неделю, и заметила, что кожа стала более мягкой и гладкой, поры сузились, а покраснения пропали без следа. После удаления макияжа не чувствую стянутость и липкость (а такое часто бывает с другими мицеллярными средствами).

После мицеллярной воды я обычно дополнительно умываюсь с очищающей пенкой или гелем, чтобы лицо было максимально чистым. Но этому средству удалось изменить мой вечерний ритуал — сразу после мицеллярной воды наношу тоник и увлажняющий крем: лицо чувствует себя увлажненным и свежим и без дополнительных очищающих средств.

Весомый бонус — экономичный расход. Двух ватных дисков, пропитанных средством, достаточно для удаления базового макияжа (тонального средства, карандаша для бровей и туши).

Цена: 1 949 руб.

Средства для волос

Дефинирующий гель-спрей для волос «Автострада» Freeway Defining Spray Gel, R+Co Объем, сияние и мягкость — что еще нужно для идеальной укладки? Новинка от R+Co обещает выполнить сразу все: приподнимает волосы у корней, смягчает локоны и гарантирует подвижную фиксацию в течение дня. А особенно средство оценят обладательницы кудрявых волос — наносите спрей сразу после высыхания и наслаждайтесь послушными аккуратными локонами.

За стойкость укладки отвечает специальный полимер (его часто добавляют в гели для волос) — он обеспечивает прическе память, придает объем и дефинирует локоны. А экстракт сандалового дерева и спирулина отвечают за ухаживающую составляющую — защищают волосы от пересушивания и обогащают протеинами.

Цена: 2 160 руб.

Легкое сухое аргановое масло-спрей для восстановления волос, OGX К сухим маслам всегда относилась скептически, а в легкость масел вообще не верила. Оказалось, зря. У этого средств очень удобный распылитель (для меня, как для человека, который вечно в пути это отдельный плюс — ничто не испортит любимую блузку в чемодане). Но распылять средство на волосы прямо из упаковки не рискнула — нанесла на ладони, разогрела масло в руках и распределила по длине волос, уделяя особое внимание кончикам — самым «проблемным зонам». У средства легкий, ненавязчивый запах, который почему-то напоминает о море. По свойствам масло отлично справилось со своей задачей — напитало и увлажнило волосы, сделав их гладкими и блестящими. При регулярном использовании заметила, что они стали более послушными и менее пушистыми — на заметку кудряшкам Сью и девушкам с непослушными локонами!

Цена: по запросу

Расческа The Wet Detangler, Tangle Teezer

Если вам знакома проблема путающихся волос, то наверняка вы уже пользуетесь расческой-бестселлером Tangle Teezer. Теперь в коллекции пополнение — марка выпустила универсальную расческу с ручкой, подходящую для всех типов волос и любых ситуаций. Главный запрет всех стилистов («не расчесывайте мокрые волосы!») теперь в прошлом — 325 длинных гибких зубчиков бережно распутывают волосы даже в душе, придавая им при этом блеск и мягкость.

Кстати, чтобы по достоинству оценить удобную рукоятку, попробуйте нанести расческой маску или кондиционер — возвращаться к старому способу точно не захочется.

Цена: 1 090 руб.

Сухой шампунь «Горизонт» Skyline Dry Shampoo Powder, R+Co Забудьте все, что знали о сухих шампунях раньше — после выхода новинки R+Co мы серьезно пересмотрели свое отношение к этому средству. Теперь это не просто возможность продлить чистоту волос и придать им текстуру, но и шанс продлить стойкость укладки.

Предупреждаем сразу: сухой шампунь «Горизонт» — из разряда тяжелой артиллерии. Он поможет «воскресить» волосы даже через несколько дней после мытья, достаточно 3-4 нажатий на удобную помпу. Волосы окутывает белая дымка, которую надо незамедлительно втереть в кожу головы — объем не заставит себя долго ждать. В составе минеральный компонент кизельгур, который поглощает загрязнения с поверхности кожи головы и волос, а масло семян жожоба и экстракт корня лопуха балансируют выработку себума — голова не будет «жирниться» слишком быстро. Отдельный бонус заслужил аромат — волосы в течение всего дня окутывает легкая композиция из бергамота, инжира, кедра и лотоса.

Цена: 2 610 руб.

Уплотняющая кристалл-маска и бустер-концентрат для придания объема Volume Boost, Wella

Новая коллекция Invigo от Wella — это перезапуск предыдущих линеек для ухода за волосами, а одна из новинок этой весны — линия Volume Boost. Средства придают объем даже тонким волосам, делая их легкими, упругими и послушными. Основным компонентом линейки стал экстракт хлопка, ответственный за смягчение и увлажнение. Он создает защитный барьер для удержания оптимального уровня влажности. Сначала наношу бустер на влажные волосы и оставляю на пять минут, затем смываю и перехожу к маске. Она похожа на гель и легко распределяется по волосам — ее тоже держу пять минут. Средства сделали волосы легкими, невесомыми и очень мягкими на ощупь — а для моей длины это достижение!

Цена за маску: 1 040 руб.

Цена за бустер: 1 840 руб.

Резинки для волос Basic Crystal Clear, Invisibobble

Лучшие стилисты утверждают — для создания любой, даже самой замысловатой прически всего-то нужны невидимки, лак для волос и крошечные незаметные резиночки. С новинкой от Invisibobble один из этих пунктов можно вычеркивать — прозрачные резинки помогают прочно и ненавязчиво зафиксировать и «конский» хвост, и мини-косу.

Все помнят хит марки — резинки-спирали, не оставляющие заломов на волосах. У новинки та же технология — они изготовлены из искусственной смолы, не вызывают аллергию при контакте с кожей, не стягивают волосы и не вызывают головную боль. Осталось только вдохновиться звездными идеями причесок — на вооружение берите нашу специальную подборку.

Цена: 297 руб.

Несмываемое средство для волос и кожи Silk Therapy Organic Coconut Oil, Biosilk

Новинку полюбят поклонники кокосового масла. Средство на основе натурального шелка с органическим кокосовым маслом — буквально спасение для моих сильно вьющихся волос (особенно весной). Честно признаюсь, кокосовым маслом я давно «обливаюсь» с головы до ног, но в этой новинке от Biosilk оно особенное. Благодаря необычной желеобразной консистенции средство не утяжеляет волосы и не оставляет чувства жирности на коже. Волосы становятся послушными и вкусно пахнут кокосом, а кожа сияет изнутри.

Цена: 2 970 руб.

Интенсивная маска для ухода за непослушными волосами Frizz Ease, John Freda

Непослушные волосы — это точно про мои, поэтому рука так и тянется к средствам, которые обещают сделать их гладкими и блестящими. А маски — обязательный ритуал домашнего ухода: у меня очень сухие волосы, и маски помогают поддерживать водный баланс между салонными уходам.

Поэтому к новинке от John Freeda я отнеслась с большим интересом, и она меня не разочаровала. По консистенции средство похоже на густой крем, который удобно распределять по всей длине волос (делаю это при помощи расчески или пальцами). Держу на волосах 3-5 минут (пока моюсь в душе по утрам) и смываю прохладной водой.

После применения волосы становятся более гладкими, и укладку делать намного проще — baby hair не выбиваются в разные стороны, а локоны сами собой укладываются в красивую прическу, нужно просто высушить их феном. Отличный вариант экспресс-ухода!

Цена: около 800 руб.

Текстурирующий спрей Dry Texturizing Spray Pink, Oribe

Универсальному средству от Oribe можно долго петь дифирамбы — средство работает как сухой шампунь и текстурирующий спрей одновременно. Оно способно придать объем даже очень тонким волосам, оставляя на них легкий шлейф фирменного аромата марки Cote d’Azur.

Хотите увидеть его «в деле» — пересмотрите сериал «Сплетница»! Стилисты на съемках использовали именно этот спрей на волосах Блейк Лайвли.

Особое внимание хочется обратить на состав: в отличие от других стайлинговых средств, в спрее много натуральных компонентов — от сока листьев алоэ, экстрактов манго и корня имбиря (последний улучшает микроциркуляцию крови в коже головы), до протеинов пшеницы и провитамина B5.

Этой весной бренд выпустил лимитированную версию бестселлера в розовом цвете в знак поддержки женщин с раком груди, а также, чтобы напомнить нам о том, как важно следить за своим здоровьем. Теперь любой желающий может внести свой вклад в борьбу с этой болезнью — один доллар с продажи каждого флакона будет перечисляться в фонд National Breast Cancer Foundation.

Цена: 3 220 руб.

Очищающий гель для кожи головы PramāsanaPurifying Scalp Cleanser, Aveda

Кожа головы нуждается в тщательном уходе не меньше, чем волосы. И весна — самое время об этом позаботиться. Мне помогла новинка от Aveda, которая на 97% состоит из натуральных ингредиентов. Среди них масло ореха бабассу (помогает сбалансировать выработку себума), молочнокислые бактерии (усиливают естественный защитный барьер кожи) и масло таману — знаменитый антиоксидант.

Гель с ароматом бергамота, нероли и кипариса помогает бережно очистить и увлажнить кожу головы, а также сбалансировать выработку себума — это особенно понравится тем, кто устал от частого мытья головы.

Просто наносите гель на корни волос с помощью удобного «носика» по проборам, массируйте, а затем используйте привычный шампунь — и наслаждайтесь свежестью.

Цена: 3 400 руб.

Средства для тела

Восстанавливающий соляной скраб для тела Nutria Recharging Salt Body Scrub, Lumene

Хотите устроить спа-ритуал у себя дома? Доверьтесь средствам Lumene — на создание коллекции Harmonia бренд вдохновила финская сауна и ее неотъемлемая составляющая в виде ухода за кожей тела. В составе всех средств из линейки главным компонентом стал северный гриб Чага, имеющий супер-способность поглощать радикалы кислорода. Среди ингредиентов скраба также отмечены антиоксиданты, цинк, медь, кальций и магний. Не обошлось и без масел: именно поэтому скраб не травмирует даже самую чувствительную и нежную кожу, оставляя ее увлажненной. Новинка со свежим травяным ароматом заметно подтягивает кожу, поэтому ею хочется пользоваться даже чаще, чем положено (рекомендуется 1-2 раза в неделю).

Цена: 1 607 руб.

Крем для тела антицеллюлит 24 часа, KORA

Крем предназначен для коррекции нежелательных жировых отложений и устранения целлюлита. Нанесите его на важные области, и он будет работать над коррекцией 24 часа в сутки.

Я еще не столкнулась с проблемой целлюлита, но уделяю очень большое внимание профилактике. Первое, что привлекло в средстве, — его состав. Комплекс биофлавоноидов аниса и китайского самшита, кофеин, масло абессинский горчицы, конского каштана, масла апельсина, лимона в комплексе оказывают волшебное действие на кожу.

Наношу крем утром и вечером. Средство впитывается за три минуты до полного высыхания — можно сразу одеваться и выходить из дома. В процессе нанесения делаю легкий массаж для стимулирования кровообращения, и все питательные компоненты усваиваются лучше.

Производитель говорит, что первые результаты можно увидеть через 6-8 недель, но моя кожа стала более упругой уже через 2 дня. Отечность ног тоже спала — обязательно пройду «курс» до конца!

Цена: 737 руб.

Масло для душа Terre De Lumiere Intense, L’Occitane

Масла для душа от L’Occitane любят бьютиголики во всем мире. И это не случайность или удачный ход маркетологов марки — средства мягко очищают, увлажняют кожу, а в аромат невозможно не влюбиться! Обычный вечерний душ превращается в настоящую спа-процедуру — в общем, восторг!

Новая линейка Terre De Lumiere ничем не уступает другим маслам бренда, но аромат словно переносит нас в Прованс, который пробуждает желание творить и двигаться вперед — то, что нужно для нового сезона!

Масло имеет тягучую консистенцию меда (и внешне очень похож на него). Но при контакте с водой превращается в легкую пену, которая отлично очищает и не сушит. Более того, после душа мне совсем не хочется наносить увлажняющий крем — кожа остается напитанной еще 6 часов.

Цена: 1 690 руб.

Средства для макижа

Тональная основа Le Teint Ultra, Chanel

Тональный флюид сразу стал моим любимчиком среди средств для идеального тона. Он создает тончайшее покрытие, которое мгновенно выравнивает тон кожи. От природы моя кожа очень светлая, и большинство основ делают лицо желтым. В новой линейке без труда нашла свой идеальный оттенок для белоснежек. Средство держится весь день, не провоцируя жирный блеск.

Цена: около 4 000 руб.

Гель для бровей Gimme Brow, Benefit

Гель для бровей Gimmie Brow в этом сезоне усовершенствовал формулу. Новинка понравится девушкам с тонкими и редкими бровями — новое средство Gimmi Brow+ поможет вам сделать брови густыми и объемными в одно движение! У средства очень удобная щеточка, при помощи которой средство легко распределяется. Микроволокна в составе сделают даже самые тонкие брови густыми и выразительными, сохраняя при этом их естественность.

Цена: 2 000 руб.

Тинт с эффектом тату Dior Addict Lip Tattoo Color Juice, Dior

Я не люблю чувствовать помаду на губах в течение дня, поэтому чаще отдаю предпочтение тинтам. Новинка покорила своей стойкостью до 10-ти часов и приятным фруктовым запахом. Мой выбор пал на коралловый оттенок Litchi — он идеально подчеркивает натуральный цвет губ. Возьму тинт в отпуск — на загорелой коже, уверена, он будет выглядеть еще красивее.

Цена: 2 340 руб.

Корректор Le Correcteur De Chanel, Chanel

Средству удалось меня удивить — оно совсем не заметно на лице! Корректоры всех цветов сливаются с тональным средством, перекрывая недостатки. При помощи корректора персикового цвета я перекрыла темные круги по глазами, а средство зеленого оттенка помогло мне справиться с мелкими высыпаниями, которые, так некстати, появились на лице. Корректоры не забивались в мелкие морщинки и складки на лице. Тестировала их и на «голом» лице без тональной основы — пигменты не выглядели пятном и отлично справились со своей задачей.

Цена: около 3 000 руб.

Легкая тональная основа SPF15 Hydra-V, Artistry

Что подкупит любого бьютихакера? Пипетка! Вот и Artistry решили выпустить легкую основу с эффектом мерцания (уже читали нашу подборку тональных основ с подобным эффектом?), чтобы кожа ловила все лучи весеннего солнца, но была от него защищена (в формуле есть УФ-фильтры). Нет, ну сколько раз было такое, что в порывах сборов мы выдавливаем чересчур много тонального средства и потом не знаем, куда деть эти ценные капли?! У меня такое бывает постоянно. Здесь производитель позаботился о вашей щедрой душе и дал шанс «заточить» обратно в бутылку чудо-средство. Почему чудо? Да потому что в нем есть все для ровного, незаметного и комфортного тона. Огромный плюс отдаю хоть и не большой, но вполне приемлемой защите SPF 15. Тон универсален для любого типа кожи (и даже для чувствительной), а ощущения пленки, стянутости и чего-то лишнего на лице в течение дня не возникает. Для очень жирной кожи я бы все-таки посоветовала перекрывать макияж транспарентной пудрой и следить за Т-зоной в течение дня (хвала матирующим салфеткам!).

Цена: 2 625 руб.

Блеск для губ Dazzleglass, оттенок 412 Goldyrocks, M. A. C В новой коллекции M. A. C — переливающиеся, как бриллианты, сочные блески для губ. Ощутив фирменный ванильный аромат средств для губ от M. A. C, поняла — блеск я буду наносить по поводу и без. И правда, — новинка отлично ложится, красиво переливается, благодаря перламутровым частичкам, и визуально увеличивает губы, рука так и тянется за ней в косметичку. Средство подходит и для самостоятельного использования, и в качестве верхнего покрытия — наносите поверх любимой помады, но не забывайте протирать кисточку специальной салфеткой, чтобы оригинальный оттенок в тубе не изменился. Блеск не вытекает за контуры губ, отлично увлажняет и отражает свет — на солнце будете блистать, обещаю.

Цена: 1 550 руб.

Карандаш для глаз Diorshow Cooling Stick, Dior

Средство «подкупило» меня охлаждающим эффектом — глаза расслабились и легче перенесли 8-ми часовой рабочий день перед компьютером. Карандаш буквально скользит по коже. Наносить его просто, а растушевывать — еще легче. Средство водостойкое, а значит смогу сделать взгляд выразительным даже на вечеринке у бассейна. Я влюбилась в бронзовый оттенок — его влажный финиш красиво переливается на солнце.

Цена: 2 135 руб.

Помада The One Color Obsession, оттенок Cherry Crave, Oriflame

Если вы уже вынули из косметички любимую «зимнюю» матовую помаду и подумываете заменить ее чем-то легким и увлажняющим, советуем попробовать новинку от Oriflame. В новой коллекции марки — помады с текстурой тинта, а узнать, какая именно подойдет вам можно, пройдя наш специальный тест.

Вдохновившись приемами именитых визажистов, решила попробовать создать эффект зацелованных губ — новинка от Oriflame пришлась как раз кстати. Помада напоминает увлажняющий бальзам для губ с тинтом — ложится тонким слоем и стойко держится в течение нескольких часов. Благодаря оттенку Cherry Crave, губы стали похожи на вишенки — наношу кончиками пальцев для максимально натурального эффекта. Понравилось и то, что насыщенность можно усилить — нанесите в несколько слоев и довольствуйтесь ярким оттенком и сияющим финишем.

Цена: 640 руб.

Увлажняющий тональный флюид Pure Light, Yves Rocher

Марка, которую мы горячо любим за волшебные ароматы кремов и гелей для душа, а также за натуральный состав, этой весной порадовала обновленной версией другого бестселлера — тонального флюида Pure Light. Теперь он «заключен» в стеклянный сосуд с пипеткой — можно точно дозировать средство и нанести ровно столько, сколько нужно.

Я оценила супер-удобный дозатор в виде пипетки — это хоть и маленький, но важный штрих в упаковке средства. В чем ее плюс: флюид расходуется экономично и удобно наносится. Если вы пользуетесь кистью или спонжем, ваши руки будут всегда чистыми, их не нужно оттирать от остатков тонального средства. Это экономит время по утрам, а значит, можно поспать на 5-10 минут подольше — очевидный бонус! Но в первую очередь меня заинтересовало загадочное слово «эдулис» в названии средства. Клеточная вода этого растения помогает накапливать влагу во всех слоях кожи и надолго задерживать ее для длительного увлажнения. Средство не содержит спирта, парабенов и силиконов.

Флюид в отличие от тонального крема имеет совсем тонкое и едва заметное покрытие, но при этом отлично справляется с маскировкой несовершенств. Советую тем, кто присматривается к бюджетному и невесомому тональному средству, обратить внимание именно на эту новинку.

Цена: 970 руб.

Тени для век DazzleShadow, оттенок Midnight Shine, M. A. C Помимо сверкающих блесков M. A. C порадовал и новинками для макияжа глаз — в частности, шиммерными тенями DazzleShadow. В коллекции есть оттенки на любой вкус — от изумрудного до цвета заката в Малибу. Текстура теней очень необычная — то ли кремовая, то ли пудровая. Я сразу оценила насыщенный пигмент и легкость нанесения. Средство не скатывается в течение дня даже без базы и не осыпается тысячей блесток. Кстати, именно благодаря крупному шиммеру, тени можно нанести «соло». С помощью оттенка Midnight Shine создаю идеальные повседневные smoky eyes, а блестки подчеркивают форму глаз и красиво переливаются на свету.

Цена: 1 720 руб.

Губная помада Le Rouge Liquide, Givenchy

Этой весной вышла обновленная губная помада известной серии Le Rouge Givenchy. В чем отличие от предшественников? Во-первых, текстура-гибрид: помада жидкая, поэтому Liquide в названии — не просто так. Во-вторых, у нее появился интересный спонж-аппликатор для нанесения (выручает, когда яркую помаду надо наносить в спешке, «на бегу»). Новинка вышла в 14 цветах на любой вкус. Помаду действительно стало удобнее наносить — обошлась без карандаша. Несмотря на жидкую текстуру, на губах не растекается, а превращается в бархатистую вуаль и стойко держится (пережила обед и кофе). При этом аккуратно сходит, оставляя эффект зацелованных губ. Отдельно отмечу отличное увлажнение: бальзам с этой помадой не нужен (в составе есть гиалуроновая кислота). Пахнет карамелью — так и хочется съесть! А металлическая упаковка с кожаным обрамлением сделает средство прекрасным аксессуаром в вашей сумочке — приятно доставать.

Цена: по запросу

Тени для век Psychotropical, Л’Этуаль

Яркие тени необычной консистенции — с одной стороны, они рассыпчатые, и их удобно наносить кистью, а с другой, кажутся слегка кремовыми. Отметила и хорошую стойкость — за целый день беготни, тени насыщенного клюквенного оттенка не скатались и остались такими же яркими, как и в самом начале дня. Я использовала их и без базы, и с ней — на стойкость ее наличие никак не влияет. А в сам оттенок я просто влюбилась — в тенях присутствует мелкий шиммер, которые очень красиво переливается на свету.

Цена: 674 руб.

Помада Lip Cover, оттенок Hell Gate, NARS

В весенней коллекции NARS — новые оттенки и формулы средств для губ, глаз и щек, а ставка, несомненно, сделана на сияние. Это касается и новых оттенков блеска-бестселлера Lip Cover, полюбившегося всем своей кремовой текстурой и плотным покрытием.

Представьте увлажняющую помаду в оттенке брусничного морса — Lip Cover напоминает ее расплавленную версию, заключенную в классическую для NARS упаковку soft-touch. Помада не растекается и ложится тонким пигментированным слоем — на бегу нанести яркий оттенок вам вряд ли удастся, но с помощью миниатюрного аппликатора можно аккуратно очертить губы, не превращаясь в Джокера. Глянцевый финиш продержится долго — Lip Cover держится не меньше шести часов, а в тандеме с карандашом переживет и рабочий день, и вечеринку до утра.

Цена: 2 199 руб.

Стик-хайлайтер Chubby Stick Voile De Peau, Л’Этуаль

Новая коллекция Л’Этуаль — настоящий рай для поклонников кремовых текстур. Тут найдутся и кремовые стики для губ и щек, и бронзеры с эффектом «я только что с Багамских островов», и, конечно же, хайлайтер. Я очень люблю кремовые текстуры, но далеко не все средства хорошо смотрятся на коже. Этот стик меня удивил — деликатное сияние, которое не видно из космоса, делает скулы более выразительными, а лицо — отдохнувшим. Средство прекрасно растушевывается и достаточно долго держится (особенно, если закрепить его транспарантной пудрой). Мне понравилось смешивать хайлайтер с румянами из этой же линейки — получается «юный» румянец с деликатным блеском. А еще вы сможете попробовать актуальную технику дрейпинг, даже если у вас жирная кожа — средство не «сползет» к подбородку в течение дня.

Цена: по запросу

Двухфазное масло-тинт для губ Psychotropical, Л’Этуаль

Перед тем, как использовать масло-тинт, обратите внимание — производитель рекомендует наносить сначала красящую составляющую, а уже после масло. Вариант, конечно, не для тех, кто привык делать все на бегу, но зато о стойкости можно не переживать — тинт впитывается в губы и может пережить не один перекус. Мне нравится создавать легкий эффект омбре — наношу в центр губ и растушевываю к уголкам рта. Особенно приятно то, что насыщенность можно регулировать одним взмахом кисти, а если нужно больше увлажнения — нанесите только масло. Все оттенки в коллекции достаточно яркие, но разве весна — не самое классное время для таких экспериментов?

Цена: 599 руб.

Тушь для ресниц Workout 24-Hour Mascara, Clinique

Если вам нравится заниматься спортом с легким макияжем, а красивые пушистые ресницы в разы увеличивают количество приседаний, то коллекция Fit создана специально для вас! В нее вошли не только тональный крем с SPF40 и супер стойкая тушь, но и очищающие салфетки, увлажняющий спрей для лица и матирующий крем — и все эти средства останутся с вами не только до конца тренировки, но и до конца дня. Что важно, они не закупорят поры и не спровоцируют высыпания на коже.

Тушь оправдывает название — в течение суток выдерживает не только пробежки и интервальные тренировки, но и весенние ливни.

Поклонники тушей Сlinique оценят эффект по достоинству: новинка удлиняет и придает объем, но при этом выглядит очень естественно, создавая эффект «ваши ресницы, только лучше». В составе — масло жожоба, которое будет питать и придавать мягкость даже самым труднодоступным ресничкам, а удобная тонкая щеточка доберется до них без проблем.

Цена: 1 950 руб.