Покраснения, прыщи и другие несовершенства кожи: Белла Торн показала честное фото без макияжа и ретуши

Белла Торн умеет удивлять! Она не только делится с фолловерами своими обнаженными фото, но и без стеснения демонстрирует миру свои несовершенства. Поклонники актрисы и певицы знают, что у Беллы уже давно наблюдаются проблемы с кожей. Она лечит свои прыщи и угри, но пока что не может избавиться от них окончательно. Несколько часов назад Торн снова предстала перед фолловерами во всей красе. На лице звезды отчетливо видны красные точки от угрей и небольшие прыщи. Картину дополняют отпавшие наращенные ресницы.

Точно можно сказать, что смелости Торн не занимать. Далеко не каждый артист готов просто показать свое лицо без фильтров и макияжа, а Белла даже не пытается скрыть несовершества кожи!

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Фото:Instagram