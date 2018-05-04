Блогер показала свою неприглядную сторону 

1/5 На этом коллаже Чесси до и после макияжа. Девушка подписала снимок так: "Одно фото ты выложишь в Сеть, а второе — удалишь". Фото: @chessiekingg

2/5 "Мне неприятно думать, с чем сталкиваются современные подростки. Сегодня так много нереальных, искусственных снимков в инстаграм-реальности. Эти отфотошопленные версии нас "давят" на тех, кто каждый день смотрит в зеркало и видит совершенно иное отражение. Нас как бы заставляют выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле". Фото: @chessiekingg

3/5 "Конечно, есть и те, кто выглядит так, как я на фото справа. Но те, кто работают над своим телом, но не достигли тех же результатов, не должны чувствовать себя ущербными". Фото: @chessiekingg

4/5 "Слева — я после тренировки. А справа все мои друзья, которые, видимо, готовы сразу после физических нагрузок к вечернему выходу". Фото: @chessiekingg