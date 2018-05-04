Блогер показала свою неприглядную сторону 

Как говорит сама Чесси Кинг на своей страничке в Instagram, она помогает девушкам почувствовать себя уверенными в себе, несмотря на неидеальные параметры фигуры. В микроблоге девушка уже долгое время показывает, как можно обмануть камеру при помощи поз, одежды не по размеру, косметики и специальных приложений по обработки фото, совмещая "идеальные" и реальные снимки.
Девушка занимается спортом, следит за питанием, ухаживает за собой, но все равно ее фигура "несовершенна". И она призывает своих подписчиц не скрывать свое тело, не прятаться под мешковатой одеждой и не ретушировать собственные снимки, а научиться любить себя любой.