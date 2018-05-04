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Блогер показала свою неприглядную сторону
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Блогер показала свою неприглядную сторону 

Рамблер 1 час назад
Американка Чесси Кинг прославилась тем, что публикует честные фото в своем Instagram-блоге.
1/5  На этом коллаже Чесси до и после макияжа. Девушка подписала снимок так: "Одно фото ты выложишь в Сеть, а второе — удалишь".
Фото:
2/5  "Мне неприятно думать, с чем сталкиваются современные подростки. Сегодня так много нереальных, искусственных снимков в инстаграм-реальности. Эти отфотошопленные версии нас "давят" на тех, кто каждый день смотрит в зеркало и видит совершенно иное отражение. Нас как бы заставляют выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле".
Фото:
3/5  "Конечно, есть и те, кто выглядит так, как я на фото справа. Но те, кто работают над своим телом, но не достигли тех же результатов, не должны чувствовать себя ущербными".
Фото:
4/5  "Слева — я после тренировки. А справа все мои друзья, которые, видимо, готовы сразу после физических нагрузок к вечернему выходу".
Фото:
5/5  "Раньше я чувствовала себя очень неуверенно относительно собственных бедер. Я прикрывала их длинной рубашкой, если находилась на пляже в купальнике. Мне и сейчас немного страшно делиться фотографией справа. Но я искренне надеюсь, что моя откровенность поможет еще кому-то перестать стесняться собственного тела".
Фото:
Как говорит сама Чесси Кинг на своей страничке в Instagram, она помогает девушкам почувствовать себя уверенными в себе, несмотря на неидеальные параметры фигуры. В микроблоге девушка уже долгое время показывает, как можно обмануть камеру при помощи поз, одежды не по размеру, косметики и специальных приложений по обработки фото, совмещая "идеальные" и реальные снимки.
Девушка занимается спортом, следит за питанием, ухаживает за собой, но все равно ее фигура "несовершенна". И она призывает своих подписчиц не скрывать свое тело, не прятаться под мешковатой одеждой и не ретушировать собственные снимки, а научиться любить себя любой.
Женский форум3
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