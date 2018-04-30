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Холли Берри в мини-платье возвращается домой (фото)
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Холли Берри в мини-платье возвращается домой (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Холли Берри была замечена возвращающейся в свою квартиру в Нью-Йорке. Вероятно, актриса шла домой с шоппинга. Холли продемонстрировала идеальную укладку, а также выбрала для похлда по магазинам платье с мини-юбкой, открывающее ее длинные ноги.
51-летняя актриса продолжает удивлять поклонников своей идеальной фигурой и сияющим лицом. Холли выглядела счастливой, улыбалась и махала фанатам и фотографам.
Холли Берри уже не в первый раз подчеркивает свои формы — в начале года она появилась на ковровой дорожке премии NAACP Image Award в полупрозрачном кружевном платье, а затем на церемонии вручения наград GLAAD Media Awards поразила поклонников своими идеальными ногами. Недавно, ее тренер поделился секретом того, как актриса держит себя в форме.
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