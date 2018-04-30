Что такое праймер для лица?

Праймер для лица — это база под макияж. Его задача — замаскировать неровности, заполнить крупные поры, скрыть мелкие морщинки и дольше сохранить макияж. Тональный крем или пудра, которую наносят на праймер, стойко держатся на лице, а оттенки теней и румян становятся более насыщенными. А еще средство выравнивает тон кожи и часто имеет SPF-фильтр, выполняя помимо остальных защитную функцию. Существуют также базы под макияж с матирующим эффектом.

Праймеры бывают жидкие и твердые, в виде геля, крема и пудинга. Средства с более плотной текстурой подходят для девушек с проблемной кожей. Более легкие виды ложатся тончайшим слоем, скрывая лишь небольшие несовершенства.

Встречаются также праймеры разных цветов. Розовый, например, дарит коже свежий и здоровый вид. Зеленый скрывает покраснения, голубой нейтрализует желтизну.

Визажисты наносят праймер на лицо с помощью кисти.

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