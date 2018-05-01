Лариса Вербицкая советует фейсбилдинг, чтобы выглядеть хорошо

Телеведущая Лариса Вербицкая открыла поклонникам в социальных сетях секрет своей красоты. Оказывается, женщина просто практикует упражнения для мыщц лица. Но при этом она расписала и ограничения, при которых фейсбилдингом лучше вообще не увлекаться.

Известная телеведущая и диктор решила рассказать подписчикам в Инстаграме, что позволяет ей сохранить свою красоту. 58-летняя Вербицкая призналась, что ее лицу очень помогают специальные упражнения. Но при этом она сочетает их с упражнениями на укрепление осанки и особо следит за шейно-воротниковой зоной. К этому всему Лариса еще и присовокупила предостережения для тех, кто, прочитав эту публикацию, тут же захотел последовать ее советам. «Фэйсбилдинг — не для всех! Лучше всего он подходит широким лицам с толстой кожей и выраженной подкожножировой клетчаткой. Такие лица склонны к отечному и деформационному типу старения. И так, как упражнениями для лица улучшает кровообращение и лимфодренаж, у них это хорошо работает. Кому абсолютно точно не подходит гимнастика? Худым лицам с тонкой кожей и мелкоморщинистым типом старения! Есть большой риск, что кожа от упражнений растянется еще больше»

Среди подписчиков Вербицкой нашлось немало солидарных с ней людей. Они принялись описывать свои результаты, делясь личным опытом. Но некоторые из пользователей социальной сети все же подвергли критике публикацию телеведущей и совершенно не поверили в ее слова. «Солидарна. Фейсбилдингом занимаюсь не очень давно, но результат на лице!» «Спасибо, Лариса! Интересная информация!» «А что ж другим то делать тогда?» «Лариса, вы прекрасны, слова нет! Даже жена моя очаровалось вами…» «Да… И телефон с фотошопом обязательно на лицо!» «После пластики Вас узнать невозможно, а за советы спасибо, но, видимо, Вам они точно не помогли!» «Лариса, вы сами хоть верите в то, что вы пишете?» Кстати, сама Лариса, в отличие от многих знаменитостей, кроме этого поста, дала еще несколько советов всем интересующимся в комментариях, чем только порадовала своих поклонников в очередной раз.

А некоторое время назад Лариса Вербицкая, всегда отличавшаяся великолепной формой, неожиданно предстала перед общественностью несколько располневшей. Однако спустя совсем непродолжительное время знаменитость снова продемонстрировала поклонникам свою стройную фигуру. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!