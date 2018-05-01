7 способов осветлить волосы без краски

Золотистые локоны без жесткого обесцвечивания? Существуют продукты с добавлением натуральных ингредиентов, которые обещают мягкое осветление и минимальное повреждение волос.

1. Линейка средств Sheer Blonde Go Blonder от John Frieda

Каждое средство от 400 руб., есть подарочные наборы стоимостью около 1 000 руб.

В 1998 году британская компания первая на косметическом рынке выпустила линейку ухаживающих средств для светловолосых фей. Дальше — больше: на свет появились средства Sheer Blonde Go Blonder, призванные осветлить волосы на один-два тона.

Полезное в составе: молочная кислота, экстракты цветов ромашки, лимона, куркумы, шафрана, подсолнечника.

Применение: шампунь и кондиционер использовать так же, как и обычные уходовые средства. Частота применения и время выдержки варьируются по желанию. Осветляющий спрей можно наносить на отдельные участки волос или на всю длину, подключив тепловое воздействие фена или солнца. Осветление волос тем больше, чем выше температура воздействия.

На что обратить внимание: на форумах утверждают, что самым сильным из этой тройки является спрей — он содержит перекись водорода 4%. Зато, как обещает производитель, осветлит волосы за три-пять применений. Объем спрея — 100 мл, шампуня и кондиционера — 250 мл.

Где купить: в магазинах «Рив Гош» и магазинах уходовой косметики для волос.

2. Осветляющее масло FarmaVita Life Lightening Oil

От 2500 рублей

Итальянская бутылочка приличного объема в 500 мл. Производитель, чего греха таить, использует народную любовь к масляному уходу за волосами. Обещает осветление до трех-четырех тонов и заботливое отношение к структуре волос.

Полезное в составе: экстракты розмарина, перечной мяты, лаванды, крапивы, тимьяна, эвкалипта, фенхеля, тмина, а также антистатики и кондиционирующие добавки.

Применение: совместно с активатором. Смешать одну часть масла с двумя частями окислителя Cream Developer того же производителя и нанести на сухие немытые волосы. Время выдержки — 5-45 минут. Контролировать визуально. Смыть теплой водой.

На что обратить внимание: как и большинство натуральных осветляющих средств, не покрасит вас в платиновый блонд, зато придаст волосам теплый золотистый или медовый оттенок.

Где купить: в интернет-магазинах.

3. Биоламинирование Finest Pigments от Davines

От 4 000 рублей

И снова средство от итальянцев! Здесь есть целых четыре продукта для блондинок: от темного до очень светлого блонда. По действию схож с цветным ламинированием Sebastian: краска покрывает волосы защитной пленкой, запаивая цветной пигмент в волосах. Объем — 280 мл.

Полезное в составе: красящие пигменты растительного происхождения, полученные из экстрактов ратании, листьев грецкого ореха, куркумы, шафрана.

Применение: радует своей простотой: нанести на чистые сухие волосы на 5-20 минут и смыть.

На что обратить внимание: подходит скорее для тонирования уже осветленных волос, но за счет появления яркого блеска и золотистого оттенка может зрительно осветлить натуральные русые волосы на один-два тона.

Где купить: в интернет-магазинах.

4. Осветляющий гель L'Oreal Casting SunKiss

От 300 рублей​

Средство, которое легко найти и невозможно забыть. В нулевых L'Oreal уже выпускали осветляющее желе Solar Sublime, но производство закрыли. И вот в 2014 году компания выпустила осветляющий гель, который стоит на полке каждого магазина «Рив Гош» и «Л’Этуаль». Объем — 100 мл.

Полезное в составе: масло камелии, экстракт лимона и защитные кондиционирующие добавки.

Применение: наносить гель можно и на сухие, и на влажные волосы, на кончики — для создания не выходящего из моды омбре, на отдельные пряди — для того самого калифорнийского мелирования или по всей длине. Активизируется гель при нагревании — достаточно прогреть волосы феном или выйти на солнце. Смывать не нужно! Рекомендуется применять каждые два-три дня до достижения желаемого эффекта.

На что обратить внимание: существуют три оттенка: для самых светлых, русых и светло-каштановых волос. Отличаются по интенсивности осветления — не забудьте разобраться в маркировке. К сожалению, в составе есть перекись.

Где купить: в магазинах «Рив Гош», «Л’Этуаль» и магазинах уходовой косметики для волос.

5. Осветляющее масло Kydra Blonde Beauty Lightening Oil

От 5000 рублей

И вновь увесистая бутылочка в 500 мл. Производитель заманивает мягким и высококачественным окрашиванием и возможностью осветлить волосы на четыре тона.

Полезное в составе: протеины пшеницы и сои, кукурузное масло и экзотический экстракт сигезбекии мадагаскарской.

Применение: смешивается одна доза масла с одной-двумя дозами крема-оксиданта. Тщательно перемешать, нанести на волосы и оставить на 5-30 минут в зависимости от желаемой степени осветления. Помассируйте и смойте шампунем.

На что обратить внимание: необходимо докупить оксидант того же производителя. Для осветления на полтона-тон нужен №0, до двух тонов — №1, до трех — №3.

Где купить: в интернет-магазинах.

6. Осветляющее масло Blond Studio Sunkissed Lightening Oil от L'Oreal Professionnel

От 3 500 рублей

Гигант-осветлитель в 1000 мл. Снова масло и обещание создания естественного эффекта выгоревших на солнце прядей. Производитель говорит, что продукт предназначен только для профессионального использования. Какие кары ждут того, кто осмелится опробовать средство дома, не уточняет.

Полезное в составе: экстракт зеленого чая и ромашки.

Применение: смешайте масло и крем-оксидант в пропорции 1:2, нанесите на сухие немытые волосы. Время выдержки — от 10 до 30 минут в зависимости от желаемого результата. По истечении времени тщательно смойте теплой водой

На что обратить внимание: очень экономичный расход — до 25 применений. Обязательно использовать с кремом-оксидантом L'Oreal Professionnel 6% или 9%.

Где купить: в интернет-магазинах и салонах, продающих средства L'Oreal Professionnel.

7. Органический осветлитель Natural Hair Lightener от Organic Magical Goodness

От 1 200 рублей

Блонд-привет из США . Единственный полностью натуральный косметический продукт для осветления из рассматриваемых. Полезен для волос — питает и укрепляет. Об этом недвусмысленно намекает оскал солнышка на этикетке.

Полезное в составе: розмарин, ромашка, грейпфрут, лаванда, манго, валенсия оранжевая, лимонник, экстракты морских бурых водорослей, эхинацеи, гинкго билоба, соевых бобов и соевого белка.

Применение: нанести на волосы в качестве несмываемого бальзама и подключить тепловое воздействие фена или солнца.

На что обратить внимание: продукт не представлен на российском рынке. Производитель кокетничает и не говорит, на сколько тонов можно осветлить волосы.

Где купить: в иностранных интернет-магазинах.