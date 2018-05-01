21 мая — день диагностики меланомы в России

21 мая 2018 года в России в 12-й раз пройдет День диагностики меланомы. В акции участвуют более 1200 дерматологов из 120 российских городов, которым можно абсолютно бесплатно показать свои родинки с целью профилактики и раннего выявления одной из самых злокачественных опухолей — меланомы.

Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых случаев заболевания меланомой, являющейся наиболее распространенной злокачественной опухолью, которая дает быстрые метастазы. Статистика неумолима: 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев. Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости, — ухудшение экологической ситуации и увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств или использование средств с низким фактором защиты от солнца, а также активное посещение солярия. Несмотря на важность проблемы, уровень осведомленности населения о роли ультрафиолетовых лучей в развитии меланомы и других раков кожи остается низким не только в России, но и во всем мире. Именно поэтому La Roche-Posay, являясь социально ответственной маркой, уже на протяжении 11 лет большое внимание уделяет повышению информированности населения о важности ранней диагностики меланомы и проводит по всей России бесплатные акции в День диагностики меланомы.

День диагностики меланомы — это возможность проверить родинки, своевременно выявить проблему и спасти свою жизнь или жизнь своих близких. За 11 лет существования проекта обследование прошли более 120 000 человек, у 2100 из них было выявлено подозрение на меланому, и врачам удалось сохранить их жизни. La Roche-Posay и дерматологи, участвующие в проекте, призывают: каким бы страшным ни казалось слово «меланома», чем раньше вы обнаружите возможную проблему, тем больше шансов на излечение. Ранняя диагностика — залог успеха в лечении и возможность жить дальше, радуя близких людей. «К сожалению, в России меланома кожи чаще диагностируется на тех стадиях заболевания, когда одного лишь хирургического лечения недостаточно для выздоровления. Опухоль длительное время не проявляется никакими субъективными ощущениями (зуд, болезненность и прочее), но это не означает ее „бездействие“. Воспользуйтесь уникальной возможностью пройти обследование в рамках Дня диагностики меланомы — возможно, Вы в группе риска? Своевременный осмотр дерматолога может спасти Вам жизнь!» — призывает Сергеев Юрий Юрьевич , врач-дерматовенеролог, руководитель образовательной программы Общества дерматоскопии и оптической диагностики кожи.

Узнать больше о проекте «День диагностики меланомы в России» и записаться на бесплатную диагностику родинок можно в срок до 17 мая 2018 г. на сайте melanomaday или по телефону бесплатной Горячей линии 8 800 2000 345. О меланоме Меланома — злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, которые отвечают за выработку меланина и в большом количестве скапливаются в родинках. Под воздействием ультрафиолетового излучения меланоциты способны переродиться в злокачественные клетки. Изменение родинок — первый сигнал о возможном перерождении клеток. О Дне диагностики меланомы в России Россия присоединилась к проекту в 2007 г. благодаря инициативе и усилиям марки La Roche-Posay и Национального Альянса дерматологов и косметологов. За 11 лет существования проекта в России его география расширилась с 17 до 120 городов. Число врачей, участвующих в проекте, выросло со 105 до 1200, число людей, проходящих качественную диагностику всего за 1 день, — с 3000 до 18 500. Таким образом, благодаря проекту ежегодно за 1 день удается спасти несколько сотен жизней, и еще тысячи людей узнают о важности ежедневной защиты от солнца как метода профилактики раковых новообразований кожи.

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