В кадре: помада с эффектом татуажа

Французские эстеты YSL Beaute ударились в молодежную бунтарскую контркультуру. Начали с татуировок. Для рывка объездили известные андеграундные тату-салоны и выведали формулу суперстойкого пигмента. Следом подключились искусные химики, засев в секретной лаборатории бренда на пару месяцев. Все ради не убиваемых ни бокалами, ни поцелуями помад Tatouage Couture.

История, спору нет, занятная, но SNC верить на слово не привык. А потому для тест-драйва тинтов выписал маститую татуировщицу Юлию Шпадыреву из московской студии высокохудожественной нательной живописи Faux Pas. Юля, вооружившись сочным алым, экстравагантным бордо и жизнеутверждающей фуксией, вывела на собственных длиннющих ногах гибкую змейку, игривого кроля, сердца-звезды и неопознанный летающий объект — благо аппликатор новинки позволяет. Бьюти-тату продержались до следующего утра — мы засекали. Проверьте и вы: в «татуажной» палитре от-кутюр — 18 оттенков с приставкой manifique.

Пять причин положить в косметичку помаду Tatouage Couture от YSL beaute:

— Жизнестойкая формула помады не кошмарит губы: держится часами — а кожу не стягивает.

— Выглядит как ювелирно выполненный перманент — только без боли, шума и пыли.

— Наносится на раз-два благодаря спецаппликатору. Пара штрихов — и губы сами завяжутся в бантик.

— Накрасились с утра пораньше? Засекайте. «Татушка» будет радовать вас сутки напролет.

— Дает доступ к секретному инстасообществу. Код доступа — хэштег #heretostay.

Опубликовано в SNC № 106, апрель 2018.