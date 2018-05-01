Ещё
В кадре: помада с эффектом татуажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В кадре: помада с эффектом татуажа 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Французские эстеты YSL Beaute ударились в молодежную бунтарскую контркультуру. Начали с татуировок. Для рывка объездили известные андеграундные тату-салоны и выведали формулу суперстойкого пигмента. Следом подключились искусные химики, засев в секретной лаборатории бренда на пару месяцев. Все ради не убиваемых ни бокалами, ни поцелуями помад Tatouage Couture.
История, спору нет, занятная, но SNC верить на слово не привык. А потому для тест-драйва тинтов выписал маститую татуировщицу Юлию Шпадыреву из московской студии высокохудожественной нательной живописи Faux Pas. Юля, вооружившись сочным алым, экстравагантным бордо и жизнеутверждающей фуксией, вывела на собственных длиннющих ногах гибкую змейку, игривого кроля, сердца-звезды и неопознанный летающий объект — благо аппликатор новинки позволяет. Бьюти-тату продержались до следующего утра — мы засекали. Проверьте и вы: в «татуажной» палитре от-кутюр — 18 оттенков с приставкой manifique.
Пять причин положить в косметичку помаду Tatouage Couture от YSL beaute:
— Жизнестойкая формула помады не кошмарит губы: держится часами — а кожу не стягивает.
— Выглядит как ювелирно выполненный перманент — только без боли, шума и пыли.
— Наносится на раз-два благодаря спецаппликатору. Пара штрихов — и губы сами завяжутся в бантик.
— Накрасились с утра пораньше? Засекайте. «Татушка» будет радовать вас сутки напролет.
— Дает доступ к секретному инстасообществу. Код доступа — хэштег #heretostay.
Опубликовано в SNC № 106, апрель 2018.
SNCmedia.ru: последние новости
Тренд из Instagram: прически с розами из волос Просто выспалась: почему Бейонсе не дашь 36 10 надежных дезодорантов и антиперспирантов этой весны
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Звездные отцы, которые не признают своих детей2
Опять за старое: Глюкоза выставила соски179
Как два мячика: Квитко показала вид сзади46
Поклонники не узнают Татьяну Буланову9
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение