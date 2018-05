Почему неправильно растут ресницы?

Фото: YouTube/Matheson OptometristsПочему неправильно растут ресницы?Иногда ресницы начинают расти в неправильном направлении — к глазу. Медицинским термином такого роста ресниц является трихиаз.

МКБ-10 Энтропион и трихиаз века — H02.0 Ресницы могут касаться глазного яблока, раздражая его или окружающую кожу. Это может привести к боли, покраснению, слезотечению и повреждению роговицы. Трихиаз может быть вызван травмой, воспалением и некоторыми глазными заболеваниями.

Как и другие вросшие волосы, ресницы могут попасть под кожу и расти внутрь. Это может привести к симптомам, сходным с симптомами глазных заболеваний. Важно правильно идентифицировать и лечить проблему.

Ресницы на верхнем веке обычно растут вверх по направлению ко лбу, что позволяет им защищать глаза. Трихиаз приводит к тому, что ресницы начинают расти внутрь, к глазу. На нижнем веке, где ресницы обычно растут вниз, при трихиазе они растут вверх к глазу. Трихиаз чаще встречается у взрослых, чем у детей, но это может произойти у всех.

Вросшую под кожу ресничку можно ошибочно принять за ячмень, который выглядит как прыщ и обычно самостоятельно проходит через несколько дней. Тем не менее, человек может легко отличить ячмень от трихиаза, который характеризуется изменением направления ресниц.

Трихиаз — симптомы

Трихиаз может возникать у нескольких ресниц, но он может постепенно воздействовать на все ресницы. Большинство людей с трихиазом отмечают определенную область, где многие ресницы растут в неправильном направлении. Основные проблемы пациента при трихиазе — раздражение глаз и и другие симптомы:

ощущение инородного тела в глазу;

покраснение вокруг глаз;

повышенная чувствительность к свету;

слезящиеся глаза;

зуд или боль в глазу.

Если его не лечить, трихиаз может повредить глаз, например, вызывая инфицирование.

Когда другое состояние глаз вызывает трихиаз, то могут быть дополнительные симптомы. Состояние, которое часто возникает при трихиазе, называется блефаритом. Он связан с воспалением края век, которые становятся красными и чувствительными.

Трихиаз — причины

Травма

Рубец, который формируется после повреждения, может вызвать рост ресниц в другом направлении.

Изменения в развитии

Ресницы и волосяные фолликулы могут временно меняться по мере роста ребенка.

Блефарит

Хронический блефарит включает воспаление и раздражение век, которые могут вызвать покраснения век.

Энтропия

Это состояние заставляет веко складываться внутрь, что может привести к трихиазу. Связанная с возрастом мышечная и тканевая слабость может вызвать энтропию, а также инфекцию или травму.

Герпес

Герпес может инфицировать слизистую оболочку глаз и повредить веки, вызывая трихиаз.

Трахома

Трахома — это тяжелая инфекция века, которая может поражать ресницы и даже вызывать слепоту.

Редкие хронические заболевания

В редких случаях хронические болезни, которые влияют на веки или слизистые оболочки, такие как синдром Стивенса-Джонсона, вызывают трихиаз.

Ресницы растут неправильно — что делать

Если несколько ресниц деформируются, врач обычно удаляет их. Они могут подняться в правильном направлении. Также важно лечить основную причину.

Когда много ресниц растут в неправильном направлении, то поможет постоянное удаление ресниц. Вросшую ресничку можно удалить с помощью электролиза. Врач повредит фолликул электрическим током, чтобы предотвратить рост волос.

Лазерная эпиляция является альтернативой, и ее успех наблюдается в 81% случаев.

Иногда врачи используют криохирургию, которая предназначена для замораживания пораженных ресниц и их фолликулов.

Трихиаз — осложнения

Трихиаз может вызвать:

хроническое раздражение глаз;

травмы роговицы;

глазные инфекции.

Когда глазная инфекция трахомы вызывает трихиаз, это может привести к слепоте.

