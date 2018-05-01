50-летняя Памела Андерсон прилетела в Москву с новым лицом

Памела Андерсон снимается в Москве в новом телевизионном проекте «Лига удивительных людей». Конечно же, главная тема, которая беспокоит поклонников — идеальные формы 50-летней звезды, которая выглядит максимум на 35 лет.

У Памелы Андерсон ни единой морщинки и идеальная грудь!

https://www.instagram.com/p/BiM4gyWAiDc/?taken-by=nikolaibaskov

Внешность звезды «Спасателей Малибу» менялась часто, как и грудь, которая увеличивалась и «сдувалась» несколько раз — сейчас у Памелы Андерсон стоят современные импланты идеального для нее объема. Вероятно, что накануне съемок в новом телевизионном шоу Памела Андерсон посетила кабинет косметолога и скорректировала ярко выраженные морщинки на лбу (1), гусиные лапки вокруг глаз (2) с помощью инъекций ботулотоксина. Ну а губы (3) у Памелы всегда были в идеальной форме — «сочные», упругие.

2016 год. Фото: Panoramic/globallookpress.com Сохранить лицо в таком идеальном состоянии в 50 лет не возможно без помощи пластического хирурга. Ранее один из самых знаменитых пластических хирургов, изучив фото Памелы Андерсон разных лет, сделал такие выводы. Профессор, основатель клиники Frau Klinik Сергей Блохин : «В 2011 году Андерсон сделала круговую подтяжку лица. Здесь еще заметен ее результат. Подтяжка позволила не только убрать излишки кожных покровов (1), но и зафиксировать мышечно-апоневротическую систему лица в новом положении. В результате такой операции разглаживаются глубокие мимические, статические морщины, носогубные складки. Операция позволяет избавиться от опущения век и наружных уголков глаз, от вертикальных морщин на щеках, брылей (опущенных мягких тканей щек) и двойного подбородка. Эффект сохраняется продолжительное время — от 6 до 8 лет и дольше, в зависимости от индивидуальных особенностей. В области глаз сделана блефаропластика — пластика век (2). Операция убирает мешки под глазами, жировые грыжи, избытки кожи в области верхних и нижних век, опущение уголков глаз.» "

2014. Фото: Manuel ROMANO/globallookpress.com