«Забыла все необходимое»: Анна Седокова составила список для путешественников

Поп-звезда Анна Седокова отправилась в новый гастрольный тур и рассказала о том, что на сборы у нее было совсем мало времени. Как и многим женщинам, певице для ухода за собой требуются многочисленные вещи, которые она забыла взять в поездку. Она выкрутилась из сложившейся ситуации при помощи подручных средств.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова не скрывает раздражения от своей забывчивости. Она знает, что многие дамы, которые отправляются в поездки, могут оставить дома нужные вещи. Так как знаменитость часто путешествует, она назвала необходимые в поездках средства: «Я была не права. Забыла в мой тур по Казахстану все самое необходимое. Собиралась за 15 минут и приехала на 4 дня с одним кремом под глаза. Не хочу, чтобы вы совершали мои ошибки и составила свой список того, без чего улетать или уезжать нельзя».

Среди обязательных средств по уходу за собой Анна назвала патчи под глаза, которые помогут увлажнить тонкую кожу даже при отсутствии всех кремов. Седокова также указала молочко для снятия макияжа: «Конечно, можно, как я сейчас смешивать дневной крем, добавляя в него пару капель масла для волос и смывать даже водостойкий макияж, но зачем?» Певица советует захватить с собой резинки для фитнеса, которые при наличии помогли бы ей «накачать попу с двойным результатом». Не может Анна Седокова в поездках обойтись и без масок для волос, так как отельные кондиционеры никогда «не берут» ее волосы. Обязательным селебрити назвала и крем для тела, который она советует регулярно использовать. Артистка указала, что ей пригодился удлинитель, который она, в отличие от расчески, не забыла взять с собой. Так можно обеспечить постоянный и удобный доступ к компьютеру, к примеру, писать посты, лежа на диване, расположенном далеко от розетки.

Анна Седокова рекомендует захватить в поездку… носки, так как ноги устают в обуви, а красочная «одежка» для ступней всегда радует глаз. Подписчицы благодарят звезду за полезные сведения: «Спасибо, возьмем на заметку!» «Такая смешная… Это и так понятно». «А я советую еще захватить средства для интимной гигиены, а то мало ли». «Сохраню ваш список нужных вещей, я тоже забывчивая». «Вот хорошо, когда посты полезные, а не про любовь неземную». Кстати, недавний пост Анны Седоковой касался новых романтических отношений красавицы с 29-летним фотографом Даниилом Величко, с которым она недавно впервые вышла в свет.

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