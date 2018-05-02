Ким Кардашьян обвинили в воровстве дизайна флакона для духов 

Краснодар. 2 мая — Новая Кубань. На днях Ким Кардашьян выложила свои фотографии в соцсеть, где она позирует с тонким слоем глины на коже. Звезда поделилась с поклонниками идеей создания флакона для её первого аромата. Форма флакона будет повторять слепок с её тела.
Пользователи Twitter тут же обвинили Кардашьян в плагиате. Они напомнили звезде, что флакон выпущенной в 1993 году туалетной воды Classique от Жан-Поля Готье имеет форму женского тела. ; Туалетная вода Jean Paul Gaultier Classique
Но Ким Кардашьян опровергла обвинения в свой адрес, заявив что идея создания флакона оригинальная и в разработке такого дизайна ей помогала итальянская художница Ванесса Бикрофт.