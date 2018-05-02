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«Больше 25 не дашь!»: Татьяну Буланову заподозрили в пластике лица
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«Больше 25 не дашь!»: Татьяну Буланову заподозрили в пластике лица 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Артисты всегда находятся в центре внимания СМИ, потому любое, даже незначительное изменение их внешности никогда не остается незамеченным. А что уже говорить о серьезном «омоложении», которое на днях продемонстрировала 49-летняя певица Татьяна Буланова. Знаменитость указала, что сделала новую прическу, но пользователи соцсетей считают, что одним посещением парикмахера дело не обошлось.
Татьяна Буланова всегда считалась одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. Пик ее популярности пришелся на 90-е, ее запомнили как миловидную блондинку, которая регулярно пела о несчастной любви. Со временем исполнительница меняла образы, даже затемняла волосы, но в конечном итоге все равно вернулась к светлому оттенку. Поклонники и недоброжелатели певицы считают, что недавно она прибегла к радикальном способу омоложения — на недавних фото она выглядит заметно посвежевшей. Скулы стали более выразительными, губы — пухлыми, а на лице нет ни единой морщины.
В интернете обсуждают преображение Булановой, которую заподозрили в пластике лица: «Лицо такое гладкое стало? Косметология или скальпель?» «Ого! Молодец, больше 25 не дашь!» «Фотошоп? Не верю, что так помолодела без операций». «Отлично, во сколько обошлось новое лицо?» «Отлично выглядите, наверное, пластического хирурга посещали?» «Поразительный результат омоложения, надо бы себе кожу подтянуть». Небольшой процент пользователей соцсетей не исключает, что Татьяна просто сделала «инъекции красоты», которые помогли ей «помолодеть». Есть и уверенные в том, что новый образ Булановой — результат работы стилиста, ведь она выбрала очень удачный макияж в натуральных тонах, а ранее предпочитала более яркие цвета, которые, по мнению многих поклонников, визуально старили ее. В конце прошлого года в сети обсуждали возрастные изменения внешности Татьяны Булановой и ее коллеги Алены Апиной.
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