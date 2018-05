Необычные бьюти-советы от Елены Крыгиной

Чтобы твой макияж оставался идеальным в течение всего дня и никакие перепады температуры ему были не страшны, возьми на заметку восемь правил от Елены Крыгиной , топ-визажиста, бьюти-эксперта, основательницы Krygina Beauty Store и Krygina Studio, автора популярного видеоблога в YouTube.

1. Используй масло

Обязательно удели внимание своей коже. В холодное время года она нуждается в заботе. Прежде всего, используй масло. Наноси его на все лицо тонким слоем — такая маленькая хитрость поможет тебе дольше сохранить макияж (он не будет скатываться и «шелушиться» в течение дня).

2. Перейди на плотные тональные кремы

В холодное время года лучше всего отказаться от легких увлажающих тональных средств. В морозы они ни к чему. Наоборот, попробуй более плотные текстуры. Если они слишком густые для тебя, тогда разбавь их капелькой масла — этот трюк поможет тебе создать более ровное и стойкое покрытие.

3. Создай защитное покрытие из рассыпчатой пудры

Когда за окном низкая температура, советую наносить рассыпчатую пудру большой кистью, не вбивая ее в кожу. Таким образом, пудра будет выполнять функции защитной «подушки» от холодного воздуха.

4. Делай маски из бальзама для губ Чем меньше ты будешь использовать бальзамы в течение дня, тем лучше, потому что кожу губ нужно готовить заранее. Для этого используй бальзам (например, Lucas' Papaw Ointment) как маску на ночь, предварительно отшелушив кожу губ засахарившимся густым медом либо специальным скрабом или обычной зубной щеткой. Вот увидишь, утром помада будет лежать просто идеально.

Также средство Lucas' Papaw Ointment можно наносить на любые другие обветрившиеся участки лица — перед сном, чтобы утром у тебя все было безупречно.

5. Крась губы кремовой матовой помадой

Если губы уже обветрились, красить их увлажняющей помадой без толку. Она не напитает их влагой и не справится с шелушением, плюс лежать будет неравномерно. В этом случае лучше использовать густую кремовую матовую помаду. Но запомни: ее необходимо перекрашивать в течение дня. То есть сначала наносишь бальзам, потом помаду. Через два часа смываешь все полностью и повторяешь ритуал.

6. Скрой красноту зеленым праймером

Чтобы скрыть красноту на лице, используй полупрозрачные зеленые праймеры. Они отлично нейтрализуют красноту. Их легко можешь перекрыть тональным кремом — и готово. Неплохо себя проявила в этом отношении «салатовая» база Make Up For Ever.

Единственный важный момент: наносить ее нужно не на все лицо, а локально — на проблемные участки.

7. Забудь про золотистый бронзатор

В зимнее время года значительно выигрышнее смотрятся холодные оттенки (теплые лучше оставить на лето). Это обусловлено тем, что все вокруг довольно серое и хмурое. И твой золотистый бронзер на таком фоне будет казаться рыжим. Поэтому лучше всего использовать хайлайтеры лилово-розоватых оттенков.

Также актуальны будут праймер и иллюминайзер, которые содержат в своем составе светоотражающие частички жемчужных тонов без бронзирующего эффекта. Они помогут подсветить кожу и создадут красивое здоровое сияние.

8. Используй водостойкую тушь

С водостойкой тушью снег или внезапный дождь не испортят твой макияж. Если от ветра или мороза у тебя слезятся глаза, тогда возьми за правило использовать кремовые или жидкие тени, гелевые карандаши — они быстро высыхают и не смазываются в течение дня!

