Косметичка звезды: сколько Меган Маркл тратит на безупречный макияж

Косметичка самой обсуждаемой невесты Великобритании обходится ей в копеечку. Мы разобрали содержимое и честно попытались найти там что-нибудь дешевое.

Выше среднего

В обычные дни Меган не пользуется тональной основой и чтобы придать коже сияние наносит праймер от Laura Mercier (£30.00) после увлажняющего крема. Для создания натурального сатинового румянца будущая принцесса использует румяна в оттенке Orgasm от NARS (£24.00). Выглядеть свежо целый день Меган помогает консилер-хайлайтер Touche Éclat от YSL Beauté (£25.00), его герцогиня наносит каждое утро вне зависимости от того, использует ли тон.

Чтобы ресницы выглядели объемными и подкрученными Меган красит их тушью Diorshow Iconic от Dior (£27.00), а верхнюю линию ресниц и слезные линии век подводит пурпурно-коричневым карандашом Cassis от Chanel (£22.00). Для закрепления эффекта сияния кожи без жирности Меган использует знаменитую HD-пудру от Make-Up For Ever (£26.00). Дополняет макияж Маркл неизменно нюдовой помадой Charlotte Tilbury (£24.00) в оттенке, посвященном Виктории Бекхэм — Very Victoria.

Подсвечивающий праймер для лица, Laura Mercier

Румяна в оттенке Orgasm, NARS

Подсвечивающий консилер Touche Éclat, YSL Beauté

Тушь для ресниц Diorshow Iconic, Dior

Водостойкий карандаш для глаз в оттенке Cassis, Chanel

HD-пудра, Make-Up For Ever

Помада для губ Matte Revolution в оттенке Very Victoria, Charlotte Tilbury

Самый бюджетный продукт

По признанию самой Меган она долго искала идеальный бальзам для губ. В меру матовый, в меру блестящий, абсолютно нелипкий бальзам она нашла в линейке бренда Fresh (£21.50).

Бальзам для губ Sugar Advanced Therapy, Fresh

Самый дорогой продукт

Если Меган использует тональную основу, главным условием для нее является полупрозрачный финиш, чтобы веснушки и другие особенности кожи остались заметными. Поэтому уже много лет она не изменяет легкому тону Luminous Silk Foundation от Giorgio Armani (£42.00), которые при хорошей кроющей способности оставляет кожу здоровой и сияющей.

Тональная основа Luminous Silk Foundation, Giorgio Armani