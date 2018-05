Косметичка звезды: сколько Меган Маркл тратит на безупречный макияж 

Косметичка самой обсуждаемой невесты Великобритании обходится ей в копеечку. Мы разобрали содержимое и честно попытались найти там что-нибудь дешевое.

Выше среднего

В обычные дни Меган не пользуется тональной основой и чтобы придать коже сияние наносит праймер от Laura Mercier (£30.00) после увлажняющего крема. Для создания натурального сатинового румянца будущая принцесса использует румяна в оттенке Orgasm от NARS (£24.00). Выглядеть свежо целый день Меган помогает консилер-хайлайтер Touche Éclat от YSL Beauté (£25.00), его герцогиня наносит каждое утро вне зависимости от того, использует ли тон.

Чтобы ресницы выглядели объемными и подкрученными Меган красит их тушью Diorshow Iconic от Dior (£27.00), а верхнюю линию ресниц и слезные линии век подводит пурпурно-коричневым карандашом Cassis от Chanel (£22.00). Для закрепления эффекта сияния кожи без жирности Меган использует знаменитую HD-пудру от Make-Up For Ever (£26.00). Дополняет макияж Маркл неизменно нюдовой помадой Charlotte Tilbury (£24.00) в оттенке, посвященном Виктории Бекхэм — Very Victoria.