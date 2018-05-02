9 бьюти-дел, которые надо выполнить в мае 

Перехитрить возраст
Гуру антиэйдж-косметологии Chenot Group больше полувека изучают винтики и шестеренки нашего организма. Смазать барахлящий механизм советуют чудотворными бустами, кремами и сыворотками. Предательские морщины и пигментные пятна, оревуар!
Добавить воды
В рядах гиперувлажняющих микстур для лица Hydra Beauty от Chanel пополнение: лосьон-эссенция и маска Micro Liquid Essence. Секретный ингредиент — микросферы камелии.
Вытереть начисто
Для макияжа важен тайминг: вовремя нанести, вовремя смыть. Чтобы быстро и наверняка справиться со второй частью, берем новенькую очищающую линейку Caudalie на винограде. Вжух! И до скрипа.
Задуматься о русской душе
Berezka Lab — марка, которую не заподозришь в русскости с первого взгляда: не лаптем делана. Все — от склянок черного стекла до текстур с дурман-ароматами — как в лучших бьюти-домах. Сыворотки и маски настояны на маслах и травах.
Замести следы
Вам есть что скрывать? Спокойно: короли конспирации Sensai явили миру Highlighting Concealer. Стереть им синяки под глазами от недосыпа, кутежа и других анти-ЗОЖ-мероприятий легче легкого: пара взмахов кисточкой, и все тип-топ.
Вдохнуть Восток
Парфюмеры Hermes рассыпали восточные пряности по пяти бутылькам Hermessence. Крышесносный кардамон угодил в масляные духи Cardamusc, а дикая роза — в парфюм Myrrhe Eglantine.
Выбрать фильм
Синемаголики, вам: Oriflame узрели связь между оттенками помады The One Colour Obsession и кинонетленками. Так, рыжую окрестили «Заводной апельсин», а нюдовую — «Ванильное небо». Креативщики!
Забуриться в пещеру
Сказочники Liquid Imaginaires смешали зелье Fleuve Tendre с мандарином и черным перцем. Если верить создателям, именно так пахнет «заброшенная средневековая пещера».
Прогуляться по саду
Кудесники из салона «Белый сад» зазывают на шустрый детокс-уход для лица PCA Skin. Полчаса — и вы сияете как наливное яблочко.
Опубликовано в SNC № 107, май 2018.