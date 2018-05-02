Стойкие помады: что обещают производители и что показал наш тест

Помада для меня — это исключительно вечерний вариант макияжа, поэтому я выбираю только стойкие: не хочется видеть следы пигмента на бокале или чашке, беспокоиться о том, не смазалась ли, не испачкаю ли я подругу поцелуем в щечку, не пора ли поправить макияж. Плюс мне очень не нравится ощущение липкости и жирности на губах.

Для тестирования я выбрала восемь новинок сезона. Сравнивать будем по трем критериям: как ощущается на губах, оставляет ли отпечаток на белой керамической чашке, легко ли смывается (не забивается ли в складочки и не остается ли там пигмент после удаления макияжа). Заранее прошу прощения за неидеально ровный контур: я не визажист, наносила помаду как привыкла.

1. Grand Rouge Elixir, Yves Rocher, цена: от 760 рублей

Производитель обещает: лак для губ из коллекции Grand Rouge с регенерирующим растительным маслом семян камелии обладает ультрапигментированной стойкой формулой с матовым эффектом. Приятная текстура легко распределяется по губам, придавая им ровный яркий цвет.

Что показал тест

Ощущения: нанести помаду легко, ложится ровно, аппликатор удобный.

Стойкость: спустя час после нанесения помада оставляет выраженные следы на чашке.

Удаление: смывается обычным средством для демакияжа бесследно.

2. Twist Stick Lip Color, Fran Wilson, цена: от 400 рублей

Производитель обещает: разноцветная в упаковке, помада при нанесении превращается в розовую. Все дело в особенной формуле помады, которая содержит в себе колорант Red 207. При нанесении он вступает в реакцию с поверхностными тканями, мгновенно окрашивая их в натуральный розовый цвет, интенсивность которого зависит от индивидуального оттенка губ. На губах остается суперустойчивое покрытие — до двенадцати часов.

Что показал тест

Ощущения: великолепные. Честно говоря, не верилось, что оттенок получится натуральным и красивым, но вы сами все видите. Помада нежная, не сушит губы и практически не ощущается.

Стойкость: выше всяких похвал.

Удаление: смывается обычным средством для демакияжа бесследно.

3. Millebaci, Nouba, цена: от 1 300 рублей

Производитель обещает: новая формула создает на губах тончайшее шелковое покрытие, абсолютно невесомое и комфортное. Она сохраняет губы увлажненными в течение нескольких часов, позволяя легко забыть, что помада может смазываться или липнуть. Фиксируется через полторы-две минуты и не оставляет отпечатков.

Что показал тест

Ощущения: мне пришлось дважды перекрашивать губы, потому что никак не удавалось нанести помаду ровным слоем. Губы она довольно сильно сушит и подчеркивает все складочки.

Стойкость: отличная. Спустя минуту помада закрепилась на губах — и следов на чашке почти не оставила.

Удаление: обычное средство для удаления макияжа не справилось, пришлось использовать специальное, для водостойкой косметики.

4. Grand Rouge, Yves Rocher, цена: от 750 рублей

Производитель обещает: помада сохраняет свой цвет до шести часов, не пересушивает губы. Тающая текстура легко распределяется по губам, разглаживает и восстанавливает губы, словно делая их моложе.

Что показал тест

Ощущения: помаду сложно нанести ровным слоем, она норовит скататься и забиться в складочки губ. Но не сушит, не стягивает и не создает дискомфорта.

Стойкость: средняя. На чашке заметен довольно яркий отпечаток, однако интенсивность цвета на губах не изменилась.

Удаление: помаду лучше смывать средством для водостойкой косметики.

5. Signature Color, Artistry, цена: от 1 715 рублей

Производитель обещает: мягкая, кремовая текстура обеспечивает ровное нанесение и эффект безупречного макияжа. Стойкая формула: не растекается и не смазывается.

Что показал тест

Ощущения: очень нежная текстура, на губах практически не ощущается, не сушит, ложится легко и ровно с первого же слоя.

Стойкость: средняя. След на чашке остается, но интенсивность пигмента на губах сохраняется.

Удаление: легко смывается обычным средством для удаления макияжа.

6. Honey Lacquer, Max Factor, цена: от 350 рублей

Производитель обещает: лаковая поверхность, мягкая текстура, насыщенные пигменты, а также плотное, ровное покрытие.

Что показал тест

Ощущения: мне так и не удалось нанести помаду достаточно ровным слоем. Но губы она не сушит.

Стойкость: после контакта с чашкой цвет стал заметно бледнее. А отпечаток как раз получился ярким.

Удаление: легко смывается обычным средством для удаления макияжа.

7. Phyto-Lip Twist Mat, Sisley, цена: от 3 045 рублей

Производитель обещает: наносится одним движением, оставляя губы мягкими, увлажненными, заметно более гладкими и объемными благодаря коктейлю активных компонентов на растительной основе. Элегантные и выразительные новые матовые твисты для губ содержат в своей формуле чистые пигменты. Именно они обеспечивают насыщенный оттенок и безукоризненно ровное нанесение, делая губы идеально гладкими и матовыми.

Что показал тест

Ощущения: самая легкая в плане нанесения помада. Буквально раз — и готово. Несколько удивил первичный глянцевый эффект, однако…

Стойкость: …после контакта с чашкой вся глянцевитость ушла, а тон остался не менее насыщенным.

Удаление: легко смывается обычным средством для удаления макияжа.

8. Moodmatcher, Fran Wilson, цена: от 240 рублей

Производитель обещает: помада-тинт, помада-суперстойкость, помада-бальзам, помада-сюрприз, даже помада-игра — это все о ней, о яркой и незабываемой новинке для ваших губ. Макияж в исполнении данной помады сохраняет свою стойкость двенадцать часов.

Что показал тест

Ощущения: очень комфортные! Довольно забавно наносить синюю помаду и получать неожиданный цикламеновый тон на губах. Ни липкости, ни жирности.

Стойкость: отличная. Несмотря на легкий отпечаток на чашке, помада на губах не утратила ни интенсивности цвета, ни блеска.

Удаление: легко смывается обычным средством для демакияжа.

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