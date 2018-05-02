Красивые ноги: 13 средств для идеального педикюра

Специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева собрала арсенал, который поможет сделать дома педикюр не хуже салонного.

Крем Deeply Nourishing Foot Cream, Thalgo

В отличной питательной линии Cold Cream Marine есть средства и для лица, и для тела — в частности, очень достойные кремы для рук и для ног. Сегодняшний герой — крем идеальной «демисезонной» текстуры: не слишком жирный, не слишком легкий, на основе масла карите и морской воды. В отличие от многих, Thalgo не кладут в крем для ног ментол, но и без него хорошо.

Скраб для ног фруктовый, Himalaya Herbals

Скраб для ног — штука довольно опциональная, но полезная: они жестче, чем скрабы для тела, и не оставляют увлажняющей пленки, которая скраб для тела украшает, но на ногах совершенно лишняя. У главной индийской марки скраб получился отличным — он в меру жесткий, но не царапает, и пахнет свежими фруктами. Одного только скраба для серьезного педикюра вряд ли будет достаточно, но в качестве дополнения после пилки — отлично.

Пилка для шлифовки стоп, Christina Fitzgerald

Christina Fitzgerald, именное детище австралийской специалистки по маникюру и важной российской компании Authentica, делает отличные средства по уходу за руками и ногами. Эти пилки в салонах используют в качестве разовых (абразивный слой можно отклеить и заменить), но дома они работают ничуть не хуже: двусторонняя пилка уберет все, что нужно, но не сотрет лишнего. Дорого, но стоит того.

Крем Ultra Comforting Foot Cream, Nuxe

Крем относится к питательной серии Rêve de Miel, куда входит, в частности, великий бальзам для губ, спасающий зимой даже самых чувствительных из нас. Этот крем — густой, питательный, слегка пахнет медом и отлично восстанавливает: заживляет трещинки, убирает шелушения и продлевает жизнь педикюра. В холодную погоду будет хорош каждый день, а сейчас — в качестве интенсивной терапии.

Жидкий пилинг Baby Silk Foot One Shot Peeling, Holika Holika

«Носки» для педикюра — гениальное азиатское изобретение: надеваешь, носишь два часа, споласкиваешь ноги и ждешь. Через пару дней кожа начинает слезать кусками, как в фантастических фильмах, и это продолжается примерно неделю. Смотреть страшно, зато результат идеальный. По сути, это убойный кислотный пилинг, действующий достаточно мягко за счет пролонгированности эффекта и при этом дико эффективный. Но имейте в виду, что при трещинах и ранках использовать его нельзя.

Крем Dry Skin Foot Cream, L’Occitane

В тени своего собрата Dry Skin Hand Cream крем для ног несколько затерялся, а ведь он тоже отличный (и формула тоже на основе масла карите). Достаточно густой, при этом быстро впитывается, смягчает, заживляет, и к тому же существует в мини-формате, удобном для поездом. Эталонное средство в своем роде.

Тальк Главный (The Guv’ner), Lush

Вообще-то этот дезодорирующий тальк марка предлагает использовать для всех, скажем так, мест, где он может быть полезен. Но если кожу подмышек, например, он может подсушивать — за счет угля тальк здорово абсорбирует — то для ног очень хорош. Тальк уменьшает потоотделение, и за счет этого не только практически блокирует запах, но и сильно помогает не натирать ноги.

Средство для удаления мозолей и натоптышей Callus Remover, La Ric У роскошной марки La Ric роскошное все — в том числе и этот гель, который марка недавно перезапустила в новой упаковке. Остро пахнущий камфорой и эфирными маслами гель размягчает натоптыши достаточно аккуратно, но эффективно, и подходит даже обладателям чувствительной кожи. Средство продается в щедром объеме 30 мл — хватит на много пробежек и прогулок.

Крем Soothing Natural Foot Cream, Natura Siberica and Alladale

Результат сотрудничества главной российской косметической марки и шотландского заповедника Alladale — линейка Natura Siberica and Alladale с диким чертополохом. Крем для ног из этой серии получился совсем нежирным — это скорее лосьон, чем крем. Он быстро впитывается и неплохо увлажняет — для кожи, нуждающейся в питании, будет слишком легким, а для тех, кто не любит ощущение защитной «пленки», самое то.

Лосьон для ног и ступней LikeLotion, Gena

Марка под ласкающим русский слух названием Gena специализируется на профессиональных средствах для педикюра, но и для домашнего ухода можно найти кое-что интересное. Например, этот лосьон-мусс в баллоне, напоминающем упаковку пенки для волос. Лосьон ледяной, и на коже он приятно пузырится — ощущения от массажа (особенно, если его делает кто-нибудь другой) нереально приятные.

Увлажняющая маска для ног, Cettua

Корейская марка Cettua прославилась своими патчами и тканевыми масками для лица, но небольшая линейка для тела у нее тоже есть — в частности, перчатки и носки, пропитанные увлажняющей сывороткой. Эффект настолько же хорош, как от применения листовой маски для лица — питательное средство не выпаривается, а значит, действует максимально эффективно.

Полировочная пилка для педикюра, Л’Этуаль Selection

Л’Этуаль Selection, помимо хорошей косметики, делает большую линейку аксессуаров, наследуя таким образом своему идейному вдохновителю Sephora. Их новая деревянная пилка получилась жесткой и очень абразивной — подойдет любителям серьезного отшелушивания. Под воду пилку лучше не подставлять (есть шанс, что абразивный слой отклеится, а дерево размякнет), в остальном — хорошая вещь.

Дезодорирующий крем 12H Foot Deodorant Cream, Yves Rocher

Yves Rocher много лет делает отличную линейку средств для ног с лавандой — там и скраб, и питательный бальзам, и охлаждающий гель, и вот этот дезодорирующий крем. Это именно дезодорант, не стоит ждать от него увлажняющих свойств — средство высыхает мгновенно, превращаясь в пудру и уменьшая потоотделение. Главный недостаток всей линейки — маленькие объемы средств: тюбики всего по 50 мл.