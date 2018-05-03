11 бьюти-новинок мая, которые могут пригодиться

Косметические бренды не стоят на месте и всегда готовы радовать своих фанаток новыми продуктами и лимитированными линейками. Самые эффективные косметические инновации и сногсшибательно красивые упаковки мая ищите в нашем материале.

Хайлайтер Bouncy Highlighter Pearly Light Gold Shade от Givenchy

Все мы хотим, чтобы наша кожа сияла. С новым хайлайтером из лимитированной летней серии от Givenchy это под силу каждой. Наверное, вам известно, что Южная Африка — главный специалист по драгоценным камням. Марка Givenchy, видимо, тоже об этом наслышана, именно поэтому использует этнические мотивы в дизайне продукта, который может подарить вам благородное сияние, сравнимое лишь с блеском бесценных минералов. Хайлайтер рекомендуем наносить по центру верхнего века, на скулы, галочку над губой и ключицы, чтобы выгодно подчеркнуть рельеф. Формула не содержит парабенов и обогащена кокосовой водой и маслом орехов макадамии, которые питают и защищают кожу. Особый шарм этому средству придает нежный, едва слышимый тропический аромат франжипани, а маленький размер делает его идеальным вариантом для дорожной косметички.

Крем дневной моделирующий IGF от Kora

Универсальный дневной крем от Kora обладает выраженным антивозрастным эффектом и подходит для ежедневного использования. Средство работает не только на поверхности кожи, но и на более глубоких ее слоях, что обеспечивает эффективное увлажнение и поддержание гидробаланса. Морщины становятся менее выраженными, а благодаря моделирующему эффекту уже через некоторое время вы заметите укрепление овала лица и подтяжку контуров. Приятный бонус: крем помогает клеткам восстановить высокую способность к регенерации и сопротивляемость факторам окружающей среды, что особенно важно летом, когда все мы страдаем от пагубного воздействия солнечных лучей.

Спрей для волос с аргановым маслом WEIGHTLESS HEALING DRY OIL от OGX

Волосы в теплый сезон тоже нуждаются в поддержке и интенсивном увлажнении. Можно радоваться, ведь в Россию наконец-то пришла культовая американская марка OGX, соединяющая в себе как ценные природные ингредиенты, так и современные салонные практики. У OGX есть несколько линеек, различающихся по главному действующему компоненту: от легкой кокосовой воды до ультрапитательного масла гавайского ореха кукуи. Мы не могли обойти стороной спрей с аргановым маслом, которому под силу восстановить самые сухие кончики и придать волосам здоровый блеск.

Аромат унисекс Tom Ford

Аромат унисекс Tom Ford со скандальным взыванием ~~ Fucking~~ Fabulous придется по вкусу уверенным в себе и властным женщинам. Секрет уникального элегантного запаха — в сбалансированном сплетении кожаных ноток, шлейфа горького миндаля и аккордов восточных специй. Сначала вы ощутите мускат, шалфей и лаванду, затем перед вами раскроется сладкая смесь из миндаля, ванили, кожи и ириса, а напоследок вас окутают древесно-ореховые ноты: бобы тонка, кашмеран, амбра и древесина. Сексуальная, насыщенная и провокационная композиция выдержана в фирменном стиле дизайнера. Флакон поражает матово-черной лаконичностью. Однако для особых ценителей внешней эстетики создана лимитированная серия роскошных кожаных чехлов.

Matte Cream от Erborian

Перед вами незаменимый элемент ежедневного ухода от корейской марки Erborian. Экстракт белой лилии творит чудеса: скрывает поры, матирует кожу и одновременно увлажняется и удерживает влагу. Лучшая подготовка к нанесению макияжа и отличный спутник в путешествиях. Ведь теперь вам не придется тащить с собой кучу всяких баночек — бархатистая кожа и матовый финиш в одном креме. Удобный аппликатор позволяет экономично наносить средство тонким слоем.

Средство для объема волос Volume Inflator от L'Oreal Professinel

Спрей для волос Volume Inflator от культовой марки L'Oreal Professionnel — это минеральная пудра, которая разработана специально для тонких и ослабленных волос. Благодаря удобному распылителю мелкие частицы средства распределяются равномерно по всей длине и создают мгновенный объем. Эффект густых и плотных волос без утяжеления локонов никогда еще не был таким достижимым. Средство не склеивает пряди. Интенсивный и длительный объем достигается всего за несколько коротких распылений, а волосы становятся гладкими, послушными и шелковистыми. Бронзирующая пудра — главный мастхэв, который придаст вашей коже естественный оттенок загара и здоровый цвет без злоупотребления солярием. Три различных матовых оттенка позволяют добиться необходимой пигментации всего лишь одним движением кисти. Продуманная ухаживающая формула обеспечивает ощущение комфорта и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. О том, что упаковка — просто загляденье, и говорить не стоит, вы сами все видите: яркий леденец с принтом розовых фламинго поднимет весеннее настроение на новый уровень. Помните, что лимитированные коллекции на полках долго не задерживаются. Если хотите стать счастливой облательницей этой красотки, то лучше поторопитесь.

Аромат Dahlia Divin Eau Initiale от Givenchy

Новый аромат от Givenchy с первого вдоха поражает древесно-мускусными нотками. Dahlia Divin Eau Initiale — это настоящее рождение богини, флакон словно освещен первыми солнечными лучами. Дизайн выполнен в узнаваемом стиле коллекции: лакированное стекло и декоративная нить на горлышке напоминают драгоценное белое золото. Караван араматов из бергамота и красного апельсина плавно перетекает в цветочную смесь магнолии, жасмина, розы и лотоса, а затем вас накрывает дуэт мускуса и сандала.

Пудра в шариках Météorites Perles от Guerlain

Легендарная пудра Météorites Perles от Guerlain из лимитированной летней коллекции способна сделать кожу безупречной и подарить ей сияние, сравнимое разве что с сиянием звезд. Дизайн упаковки — настоящий взрыв красок и свежести, создает летнее настроение, даже если погода за окном оставляет желать лучшего. Нежный фруктовый аромат пудры унесет вас в жаркие страны. Пудра из культовой линейки Meteorites работает не только на создание естественного тона, но и как цветокорректирующее средство благодаря разноцветным жемчужинам в составе. Зеленые скрывают покраснения, розовые и фиолетовые вернут лицу здоровый цвет и замаскируют темные круги под глазами, белые подарят деликатное сияние. А главное, этот волшебный эффект моментального фотошопа достигается лишь одним взмахом кисти. Еще один маленький приятный бонус: средства в формате шариков крайне экономичны, так что красивая упаковка и любимая пудра вполне могут протянуть до выпуска следующей лимитированной коллекции от Guerlain.

Тональная основа TOUCHE ÉCLAT All-IN-ONE-GLOW от YSL Beauté

Что может быть лучше, чем тон, по волшебству стирающий следы усталости, да еще и от культовой марки Yves Saint Laurent. Touché eclat All-in-One Glow — новая формула легендарного средства, которая дополнена инновацией Anti-Fatigue. Именно этот комплекс осветляет темные круги под глазами, маскирует неровности и придает коже естественное сияние. С выбором оттенка, как это часто бывает с тональными средствами, проблем не возникнет. Продукт представлен в шестнадцати цветовых вариациях и для удобства разделен на три категории: бежевый, бежево-розовый и бежево-золотистый.

Роскошное масло для тела Ко Тао от Thalgo

Роскошное масло для тела из лимитированной коллекции Koh Tao от Thalgo обладает нежным ароматом лотоса. Оно мгновенно дарит коже тепло и оставляет роскошный шлейф аромата. Сухое масло быстро впитывается, не оставляя жирной пленки. Средство увлажняет и питает кожу, придавая ей невероятную мягкость. Секрет идеального расслабления кроется в миксе растительных масел: виноградной косточки, жожоба, арганового, оливы, подсолнечника и семян кунжута. Экстракт одноклеточной зеленой водоросли содержит мощный антиоксидант, который способствуют сохранению молодости кожи и пробуждает процессы регенерации.