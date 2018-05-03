Гвинет Пэлтроу продемонстрировала роскошный наряд для блондинок

Гвинет Пэлтроу Фото: F. SADOU/AdMedia/globallookpress.com Когда актриса появилась на голливудской премьере фильма «Мстители: Война бесконечности», все только и смотрели на ее руку: есть на ней обручальное колечко или нет. Накануне Гвинет собрала друзей на тайную вечеринку — то ли помолвку, то ли свадьбу с продюсером Брэдом Фэлчаком. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Настоящая голливудская дива! Великолепное платье из коллекции бренда Retrofete расшито бисером и переливается при каждом движении. Теплый песочный оттенок хорошо подходит блондинкам, Гвинет в этом наряде выглядит нежной и хрупкой и в то же время по-настоящему шикарной. В образ отлично вписались босоножки от Jimmy Choo.