Как уберечь кожу лица от солнца

Первое, что надо запомнить каждой, — действие солнцезащитных средств небесконечно. Мы бы даже сказали, что оно крайне ограниченно. Экрана хватает лишь на три часа, по истечении этого срока его лучше обновить. Впрочем, если ты весь день проводишь в офисе, можешь пренебречь этим правилом.

При нанесении средства особое внимание удели зонам, на которые в первую очередь попадают солнечные лучи. Для тонкой кожи лица и декольте лучше взять средства с SPF 50. Руки — первое, что выдает истинный возраст. Чтобы в будущем избежать появления гиперпигментации, истончения и сухости кожи рук, советуем использовать санскрин хотя бы с SPF 30.

С тех пор как косметические марки догадались добавлять солнцезащитные компоненты в тональные средства, наша жизнь стала намного легче. Если видишь заветную маркировку SPF 15 и выше, тональное средство можно брать. Этот лайфхак поможет вычеркнуть из ежедневной бьюти-практики как минимум один этап — нанесение санскринов перед макияжем.

Если ты боишься, что солнцезащитный крем может оставить белые полосы на лице или вызвать жирный блеск, спешим тебя заверить, что твои опасения беспочвенны. Современные кремы для лица обладают почти невесомой текстурой и могут заменить привычную базу под макияж. Чтобы избежать белых следов на коже, обрати внимание на совсем легкие текстуры. Например, у швейцарской марки Swiss Line есть крутой флюид, по консистенции напоминающий совсем легкую, невесомую водичку. Кстати, это средство впитывается в кожу без остатка, а последующий ежедневный уход ложится идеально ровным слоем.