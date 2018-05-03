3 техники окрашивания волос, которые будут в моде этим летом

Всем желающим изменить свою жизнь к лучшему психологи бы рекомендовали сходить в парикмахерскую. Всем желающим сделать это в соответствии с модными трендами мы рекомендуем прочитать нашу статью.

Чего хочется больше всего на свете тем, у кого абсолютно нет времени полноценно заниматься своей внешностью? Правильно, молодым мамам хочется, чтобы наращенные реснички, маникюр и окрашивание служили верой и правдой максимально долго. Мы уже рассказывали о процедуре наращивания ресниц и о том, какой маникюр выбрать, чтобы потом не пожалеть. Настало время волос (тем более что трендовое окрашивание в этом сезоне явно играет на стороне мам). Специально для читателей «Летидора» топ-стилист салона красоты ART'UP на Патриарших прудах Евгений Рябов составил гид по самым модным техникам окрашивания волос этим летом.

Техника Surfing Blonde

Что это

По сути, итог данной техники окрашивания представляет собой эффект выгоревших на солнце волос.

Кому подходит

Surfing Blonde подходит всем без исключения, если состояние волос позволяет применить данную технику (качество прядей должно быть как минимум удовлетворительное). Окрашивание нельзя делать на очень сухих и поврежденных волосах, а также после химической завивки.

В чем преимущество

Главный плюс такого окрашивания в том, что мастер может добиться чистого цвета во время осветления. Кроме того, техника Surfing Blonde позволяет визуально увеличить объем волос за счет глубины цвета и плавных переходов, также такое окрашивание не требует частой коррекции.

Как проходит

Этапы выполнения окрашивания сильно варьируются в зависимости от исходного цвета волос и целей клиента. Если исходные волосы одного тона, то краситель наносится на пряди по индивидуальной для каждого клиента схеме. После окрашивания выполняется глубокий уход и тонирование.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

В качестве ухода необходимо использовать несмываемые увлажняющие средства. Их стоит наносить перед сушкой на 10-30% длины.

Техника шатуш

Что это

Это вариация мелирования волос, которая выполняется за счет «растяжения» цвета по всей длине локонов.

Кому подходит

Шатуш рекомендован тем, кто не готов к кардинальным переменам. Также окрашивание подойдет людям, которые положительно относятся к теплым оттенкам.

В чем преимущество

Плюсы окрашивания шатуш в том, что техника дает максимально натуральный эффект. Мягкие и естественные блики за счет контраста визуально придают волосам объем. Эффекта от окрашивания хватает на 3-8 месяцев в зависимости от пожеланий клиента.

Как проходит

Существует очень много вариантов данного окрашивания. Основное — это нанесение красителя и его «работа» на открытом воздухе без фольги, мягкая растушевка и «растяжка» цвета по длине. Данный вид окрашивания можно не тонировать в индивидуальных случаях. Процедура занимает 2-2,5 часа.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

После окрашивания волосы нужно увлажнять несмываемыми средствами.

Техника с использованием аксессуаров Drobs

Что это

Визуально — это вариант окрашивания шатуш. Но на деле данная техника позволяет добиться более светлых оттенков и более чистого фона осветления. Кроме того, за счет аксессуаров Drobs волосы осветляются быстрее и «чище», чем просто на открытом воздухе, как в классическом исполнении шатуш.

Кому подходит

Техника с использованием аксессуаров Drobs подойдет тем, кто хочет освежить свой цвет волос.

В чем преимущество

С помощью этой техники мастер сможет откорректировать предшествующее окрашивание. Эффекта хватает на 4-8 месяцев.

Как проходит

Окрашивание можно комбинировать как с техниками шатуш, балаяж, так и с техникой Surfing Blonde. В общей сложности процесс длится около двух часов.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

После процедуры волосы нужно увлажнить и при необходимости затонировать.