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Контурная пластика лица: безопасна ли она
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Контурная пластика лица: безопасна ли она 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
На сегодняшний день контурная пластика — современная передовая область косметологии, которая подходит и мужчинам, и женщинам. Показания для процедуры контурной пластики для каждого клиента индивидуальны: все зависит от особенностей лица, типа кожи, возраста и, конечно, пожеланий.
Однако, не стоит забывать, что залогом успешной проведенной процедуры является выбор грамотного врача, который сможет правильно подобрать препарат и соблюсти технологи ее введения. В результате, процедура будет эффективной, не займет много времени и длительной реабилитации. И самое главное — лицо клиента омолодится, скорректируются недостатки.
Показаний для контурной пластики несколько. На сегодняшний день, с помощью этой процедуры, можно не только сгладить морщины, но и решить практически любые проблемы с внешностью.
Первое — это заполнение складок, «западений» на лице, борозд или глубоких морщин на коже. То есть, врач-косметолог работает локально с отдельными зонами лица или тела.
Второе — объемная контурная пластика, когда врач создает объемы для коррекции несовершенств, асимметрии и т.д. Как правило объемную контурную пластику создают в средней трети лица для восполнения потери объема, связанного с возрастными изменениями из-за гравитационного птоза и перемещения мягких тканей. Обычно акценты для объемной контурной пластики нужны в нижней трети лица, в области скул.
Контурная пластика дает отличную возможность приподнять верхнее веко, заполнить область висков. И в этом случае препарат стоит очень долго, поскольку укладывается под мягкие ткани практически ложиться на кости. Выполняет функцию длительного заполнения, и клиент получает очень хорошие результаты. Из вариантов более поверхностной контурной пластики — введение препарата под кожей, для заполнения морщин: носогубные складки, на лбу, в области шеи (круговые), область декольте. В данном случае используются другие гели, не такие вязкие, с меньшей плотностью. Морщины разглаживаются, и кожа получает глубокое увлажнение.
В результате, контурная пластика позволяет не только скорректировать нужную часть лица, но и улучшить общее состояние кожи, благодаря свойствам гиалуроновой кислоты задерживать влагу в тканях организма, что приводит к улучшению цвета лица и увеличению упругости кожи.
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