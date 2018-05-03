Стеклянная кожа стала новым бьюти-трендом

Для того чтобы привлечь к себе внимание, бьюти-блогеры стараются вовсю. То они брови необычные придумывают, то блестки в волосах, а то и вовсе — мейк-ап, который выглядит как настоящее произведение искусства.

Вот и сейчас в сети появилась очередная модная фишка — стеклянная кожа. И это, кстати, не результат колдовства с тональным кремом, консилерами и прочей косметикой. Кожа, которая выглядит чрезвычайно гладко и блестит, является результатом специальной ежедневной уходовой программы.

Идея такова — каждый день очищать и увлажнять кожу как можно больше. Автором новой тенденции стала кореянка Элли Чой — визажист и блогер из Лос-Анджелеса.

Прошлой осенью она опубликовала свое фото со «стеклянным» лицом в Инстаграме и акцентировала внимание на том, что это — результат специально подобранной программы ежедневного ухода за кожей и даже подробно расписала, какими именно средствами она добилась «блестящего» результата. И теперь, следуя рекомендациям Элли Чой, многие девушки стремятся достичь такого же эффекта.

Женский журнал "Прелесть"

А вот косметологи со стажем бьют тревогу. Ведь такой уход заключается в перенасыщении кожи увлажняющими компонентами. И это чревато необратимыми последствиями: дерма станет «ленивой» и перестанет сама вырабатывать необходимые компоненты для красоты: коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и прочее.