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Стеклянная кожа стала новым бьюти-трендом
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Стеклянная кожа стала новым бьюти-трендом 

Прелесть 47 минут назад
Фото: Прелесть
Для того чтобы привлечь к себе внимание, бьюти-блогеры стараются вовсю. То они брови необычные придумывают, то блестки в волосах, а то и вовсе — мейк-ап, который выглядит как настоящее произведение искусства.
Вот и сейчас в сети появилась очередная модная фишка — стеклянная кожа. И это, кстати, не результат колдовства с тональным кремом, консилерами и прочей косметикой. Кожа, которая выглядит чрезвычайно гладко и блестит, является результатом специальной ежедневной уходовой программы.
Идея такова — каждый день очищать и увлажнять кожу как можно больше. Автором новой тенденции стала кореянка Элли Чой — визажист и блогер из Лос-Анджелеса.
Прошлой осенью она опубликовала свое фото со «стеклянным» лицом в Инстаграме и акцентировала внимание на том, что это — результат специально подобранной программы ежедневного ухода за кожей и даже подробно расписала, какими именно средствами она добилась «блестящего» результата. И теперь, следуя рекомендациям Элли Чой, многие девушки стремятся достичь такого же эффекта.
Женский журнал "Прелесть"
А вот косметологи со стажем бьют тревогу. Ведь такой уход заключается в перенасыщении кожи увлажняющими компонентами. И это чревато необратимыми последствиями: дерма станет «ленивой» и перестанет сама вырабатывать необходимые компоненты для красоты: коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и прочее.
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