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Аромат из мусора — это новый парфюм от известной компании (видео)
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Аромат из мусора — это новый парфюм от известной компании (видео) 

Прелесть 2 часа назад
Фото: Прелесть
Идея оригинального и по-настоящему уникального аромата принадлежит французской компании Etat Libre d’Orange. Вместе с Ogilvy Paris она создала парфюм, который точно не останется без внимания.
Рекламный ролик парфюмеров никак не назовешь одним из… Само начало показывает всю суть будущего продукта, который планируется к выпуску нынешней осенью. С первых кадров мы видим не цветущие букеты, будоражащие воображение и призывающие вдохнуть чувственный аромат. Нам открывается мир отбросов, заплесневелых продуктов, поедаемых червями.
Голос за кадром говорит короткую, но раскрывающую всю суть проекта фразу: «Мусор. Но ничто не тратится зря. Самые желанные вещи создаются из нежеланного» (Trash, but never waste. The most wanted scent, made from the unwanted: Etat Libre d’Orange).
Название столь оригинальной парфюмерной композиции — «Les Fleurs du Déchet», или The Flowers of Waste (цветы отходов). Имя будущего продукта производители выбрали, обыграв название сборника Шарля Бодлера «Les Fleurs du mal» (цветы зла).
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