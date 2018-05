Аромат из мусора — это новый парфюм от известной компании (видео)

Идея оригинального и по-настоящему уникального аромата принадлежит французской компании Etat Libre d’Orange. Вместе с Ogilvy Paris она создала парфюм, который точно не останется без внимания.

Рекламный ролик парфюмеров никак не назовешь одним из… Само начало показывает всю суть будущего продукта, который планируется к выпуску нынешней осенью. С первых кадров мы видим не цветущие букеты, будоражащие воображение и призывающие вдохнуть чувственный аромат. Нам открывается мир отбросов, заплесневелых продуктов, поедаемых червями.

Голос за кадром говорит короткую, но раскрывающую всю суть проекта фразу: «Мусор. Но ничто не тратится зря. Самые желанные вещи создаются из нежеланного» (Trash, but never waste. The most wanted scent, made from the unwanted: Etat Libre d’Orange).