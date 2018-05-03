Что знаменитости делают в 50, чтобы выглядеть на 30?

Как изменить свое тело и лицо к лучшему, не потерять в погоне за красотой здоровье и индивидуальность, продлить молодость? Мы разузнали, в чем заключаются рецепты красоты знаменитостей!

Сандре 53 года, но выглядит она безупречно. Что она делает со своим телом и лицом?

Лицо. Актриса утверждает, что никогда не пользовалась услугами пластического хирурга. Правда это или нет, сказать сложно, но некоторые специалисты подозревают, что Сандра увлекается дермальными филлерами. Кроме того, говорят, что она делала подтяжку лба и уколы ботокса в уголки губ. Именно поэтому у нее совсем не видно мелких морщинок.

Что касается повседневного ухода, то Сандра заявляет, что она не фанат косметики, пользуется только самым необходимым минимумом. Один из ее секретов — умывание мочалкой из фланелевой ткани, которая отлично снимает ороговевший слой кожи.

«Я не из тех женщин, которые паникуют при виде новой морщины. У меня есть дела поважнее», — говорит актриса.

Безусловно, не нужно забывать о правильном макияже и красивой улыбке. Однако в этих вопросах лучше обращаться только к профессионалам.

Тело. Оказывается, Сандра с детства склонна к полноте, работа над идеальной фигурой дается ей особо тяжело. Почти каждый день в ее расписании есть занятия с персональным тренером. На тренировках она уделяет повышенное внимание нижней части тела: бедрам, ногам, ягодицам. А еще Сандра не раз признавалась, что любит пилатес и кикбоксинг.

Конечно, чтобы быть в форме, актрисе приходится придерживаться определенной диеты. Типичная еда Сандры — это коричневый рис, овощи, черные бобы. Лишь один день в неделю (в субботу) она позволяет себе есть все, что пожелает, включая шоколадки, булочки и мясо. А воскресенье — на двойную тренировку!

Волосы. Особых секретов, как иметь такие красивые и блестящие волосы, у Сандры нет. У нее есть всего одно замечание по поводу шампуня: он обязательно должен содержать кератин.

Моника — одного года рождения с Сандрой Буллок. И в свои 53 она шикарна.

Лицо. Беллуччи не отрицает, что постоянно посещает косметолога. Некоторые процедуры она считает обязательными: полировка, шлифовка, щеточный массаж, пилинг. Конечно, она никогда не забывает об увлажнении кожи: в ее арсенале есть несколько специальных спреев и масок.

Как и многие звездные красавицы, Моника заявляет, что никогда не делала уколы красоты. Однако эксперты считают по-другому: скорее всего, она не отказывается от инъекций легких филлеров в области скул и носогубных складок для уменьшения глубины морщин. Но официального подтверждения этому нет.

Актриса признается, что она тщательно ухаживает за своими губами, так как считает их одной из самых сексуальных частей тела. Моника обожает яркие помады, заявляя, что «ярко накрашенные губы — это вызов и провокация».

Тело. Моника Беллуччи не обладает идеальными параметрами, но ее фигура все равно остается невероятно привлекательной. Утро актрисы начинается с контрастного душа. Холодная вода стимулирует микроциркуляцию кожи и тренирует сосуды, благодаря этому кожа сохраняет упругость и тонус. Обязательно — отшелушивающий скраб для кожи и увлажняющее миндальное масло.

Актриса призывает женщин внимательно относиться к своему бюсту: делать ежедневный массаж довольно сильной струей прохладной воды и стараться как можно меньше загорать в открытом бикини.

Спортом Моника почти не занимается, лишь иногда посещает класс йоги или бассейн. Лучшая диета, считает красавица, это красивое черное платье, которое скроет маленькие недостатки фигуры.

Конечно, хороший макияж тоже играет определенную роль. Она любит подчеркивать ореховый цвет глаз светлыми серыми или коричневыми тенями. «Когда вы без косметики, вы более уязвимы. Это похоже на броню, которую мы, женщины, иногда применяем».

Волосы. Роскошные, длинные волосы — визитная карточка актрисы. Моника говорит, что разбавляет шампунь минеральной водой, чтобы снизить в нем концентрацию химических веществ. Кроме того, постоянно пользуется масками на основе оливкового масла.

Шэрон 60 лет, не верится, правда?

Лицо. Во-первых, актриса не отрицает, что пробовала уколы ботокса. Но только смогла вовремя остановиться, чтобы не стать похожей на восковую куклу. Во-вторых, Шэрон проходила процедуры омоложения с помощью пиявок. В-третьих, она всегда пользуется антивозрастными кремами с ретинолом и делает пилинг у косметолога.

Достоверно известно, что знаменитая красотка выступает против пластической хирургии и сама никогда не ложилась под нож. Хотя и про нее ходят слухи, что в 50 лет линия подбородка и кожа шеи не могут быть настолько идеальными…

Еще актриса советует делать ледяные умывания. Три-четыре раза в неделю на 30 секунд погружайте свое лицо в холодную минеральную воду с плавающими в ней кубиками льда. Эта процедура прекрасно стягивает поры и тонизирует кожу.

Тело. Шэрон уверена, что очень важно поддерживать кожу не только снаружи, но и изнутри. Поэтому она убрала из своего рациона конфеты, хлеб, макароны, чипсы, кетчуп и другие вредные продукты. На ее столе только овсянка, нежирное молоко, сыры, куриное мясо, рыба, оливковое масло, фрукты, овощи и орехи. Кроме того, ежедневно она выпивает по два литра воды и не ест после семи вечера.

«В плане питания я жуткая зануда. Каждое утро пью очищающий травяной сбор».

Красотка несколько раз в неделю посещает массажиста, увлекается медитацией и пилатесом.

Волосы. Единственный совет, который дает Стоун, — найти своего идеального мастера, а больше не о чем беспокоиться.

Прекрасной Деми уже 55 лет. Однако нам трудно отличить актрису от ее молодых дочек. Как ей удается оставаться такой сексуальной?

Лицо. Хотя звезда и отрицает пластические вмешательства, результат работы хирургов налицо — в прямом и переносном смысле. Врачи утверждают, что Деми делала блефаропластику нижних век (убрала мешки под глазами), коррекцию средней зоны лица, SMAS-лифтинг лица (глубокая подтяжка). Помимо этого звезда регулярно применяет инъекции ботокса в области лба и глаз, многочисленные инъекции филлеров в области губ, проходит химические пилинги… Главное, что Деми Мур знает меру, и эти поправки не портят ее внешность.

Сама Деми считает своим главным секретом молодости гирудотерапию — лечение пиявками, кроме того, она рассказывала о действенном эффекте процедуры термаж (радиоволны стимулируют выработку коллагена и делают кожу моложе). Еще она советует не пренебрегать тщательным очищением и увлажнением кожи. Например, она рассказывает, что мама научила ее сбрызгивать лицо минеральной водой. «Мой главный бьюти-совет: увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение».

Конечно, немаловажную роль играет красивая улыбка и ровные белые зубы, и Деми Мур не жалеет денег на то, чтобы ее зубки выглядели идеально. Здесь и виниры, и реставрация зубов — в общем, все, что могут сделать стоматологи.

Тело. Над стройной фигурой актрисы также поработали хирурги: очень вероятно, что она делала липосакцию бедер, живота, подтяжку груди, несколько раз изменяла форму коленей.

Несмотря на пластические вмешательства, Деми Мур никогда не забывает о спортивных тренировках. С ней ежедневно работает фитнес-инструктор, который каждый раз составляет программу физических упражнений. И, конечно, Деми не позволяет себе есть все подряд: 2/3 ее рациона — сырые продукты. Актриса предпочитает овощи, фрукты, яйца, свежевыжатые соки, мятный и зеленый чай.

Волосы. Деми утверждает, что она каждую неделю записывается в салон на массаж головы. Кроме того, после мытья звезда ополаскивает волосы настоем базилика.

Этой голливудской красавице стукнуло 57, кажется, ей уже пора на пенсию (шутка). Ее внешность вызывает восхищение.

Лицо. Джулианна призывает всех женщин остерегаться солнечных лучей и всегда пользоваться кремом с SPF-защитой. А еще актриса старается не пользоваться ни бронзатором, ни автозагаром, ни темными румянами.

Она внимательно выбирает косметику: в ней не должно содержаться никаких химических ингредиентов. Например, Джулианна обожает масла для лица за их прекрасный аромат и увлажняющие свойства. Звезда утверждает, что сама занимается своей кожей и очень-очень редко посещает дерматолога. Верить или не верить тому, что Джулианна не прибегает к услугам хирургов и косметологов, решать вам, возможно, у нее просто хорошие гены.

Тело. Джулианна регулярно заставляет себя ходить на тренировки. Актриса практикует йогу, занимается с персональным тренером, работает с весом. Кроме того, она старается правильно питаться: ест овощи, рыбу и фрукты. В то же время актриса признается, что не может устоять перед картошкой фри: «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в маленьких удовольствиях».

Волосы. Звезда предпочитает бессульфатные шампуни с добавлением растительных ингредиентов и аминокислот. Также она не забывает пользоваться специальными средствами для окрашенных волос.

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