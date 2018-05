Цветопредставление: зачем нужны цветные корректоры и как ими пользоваться

Нейтрализовать красноту, замаскировать темные круги под глазами, убрать следы усталости, придать лицу сияние — это и многое другое умеют зеленый, фиолетовый, желтый и прочие цветные корректоры. Как ими пользоваться, чтобы не выглядеть клоуном, мы узнали у профессионального визажиста.

Марго Майор, независимый визажист: «Сейчас существует множество вариаций на тему цветных корректоров: праймер под макияж, кремовый корректор, корректирующие карандаши, стик, палетка, кушон и так далее. Все они имеют разную текстуру, но общее предназначение — скрывать недостатки и выравнивать цвет лица».

Например, зеленый и желтый корректоры маскируют покраснения (прыщи, воспаления или раздражение). Но желтый еще и нейтрализует слишком розовый цвет лица. Фиолетовый или лавандовый корректоры мгновенно убирают пигментные пятна и освежают лицо, персиковый — хорошо работает в зоне под глазами при условии, что синячки и вены имеют выраженный синевато-зеленоватый оттенок. Розовый тоже способен убрать темные круги под глазами и придать сияние, а красный — приглушить желтый подтон кожи (это обычная проблема возрастной кожи).

Цветные корректоры: Urban Decay, Dior, Becca, Max Factor, Maybelline New York, Lumene, Chanel

Цветной корректор необходимо наносить на очищенное и увлажненное лицо. Делать это необходимо точечно, на проблемные участки. В зависимости от необходимой плотности используй плоскую кисть (для более плотного покрытия) или пушистую (для более легкого). Обязательно растушевывай, чтобы не было четких границ. Важный момент: цветной корректор наносится под тональную основу, а не наоборот, иначе у тебя может получиться толстый слой тона, который будет смотреться как маска. А это как минимум некрасиво.

Если цветной корректор не справляется со своей задачей или остается заметным под тональным кремом, это значит, что:

— его текстура не соответствует типу твоей кожи и, следовательно, не подходит тебе. Например, для жирной кожи, склонной к покраснениям, стоит взять матирующую базу под макияж зеленоватого или желтоватого оттенка (да-да, такие бывают!);

— ты выбрала не тот оттенок. Эта ошибка может стоить тебе дорого, так как в этом случае цветной корректор не скроет, а усилит тот или иной недостаток;

— ты ошиблась с плотностью нанесения. Слишком легкое покрытие не перекроет дефекты кожи, а слишком плотное — будет заметным (об этом мы говорили чуть выше).

Цветные праймеры: L’Oréal Paris, Clarins, NYX Professional Makeup, Smashbox, Yves Saint Laurent Beauté

Если ты все никак не можешь определить с тем, какой корректор тебе нужен, или у тебя слишком много проблем с кожей, то оптимальным вариантом станет покупка специальной палетки. Чаще всего в ней содержится от 4 до 12 различных оттенков (некоторые бренды дают возможность составить ее самостоятельно) с кремовой текстурой. Кстати, пару лет на кремовые палетки с цветными корректорами был настоящий бум — девушки с их помощью делали полноценный макияж. Но, на мой взгляд, подобный мейкап выглядит очень плотным и несовременным. Для ежедневного мейкапа достаточно 1−2 корректоров, которые справятся с недостатками кожи. И не забывай, что у тебя в арсенале есть еще и консилер телесного цвета, который также отлично справляется с некоторыми погрешностями на лице.

Наборы: Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Sleek MakeUP, Make Up For Ever, jane iredal, Urban Decay

Одной из новинок в категории корректоров стали кушоны для цветокоррекции. В названиях таковых присутствуют буквы CC (color correcting). Это оттеночное средство с ярко-выраженным цветом (фиолетовым, зеленым или желтым), которое может заменить тональную основу и пудру. Цветной кушон, как и обычный, дает тонкое, полупрозрачное покрытие, поэтому переборщить с ним невозможно. Он освежает цвет лица, скрывает покраснения и маскирует усталость. В общем, он умеет все! Но после нанесения такого кушона хорошо хотя бы немного припудриться.

Цветные кушоны: Physicians Formula, Etude House, Lancôme