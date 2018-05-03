Женщина сделала себе соски в форме сердца

Кристине Батель 32 года, и мечта женщины — стать похожей на шарж. В погоне за мечтой она уже потратила около 300 тысяч долларов на пластические операции. Но, как она призналась на шоу Холли Уиллоби , невероятно болезненные воспоминания у нее связаны с татуажем сосков, на которых она нарисовала сердечки. Результат этой пытки был продемонстрирован на публику. Правда, из соображений цензуры пикантные места пришлось заретушировать по контуру.

Из шоу Холли Уиллоби This Morning на ITV

На трансформации Кристину вдохновил шарж, который с нее нарисовали на Ибице, когда Батель было всего 15 лет. С тех пор женщина перенесла пять операций по увеличению груди, две ринопластики, закачала ботокс и филлеры, увеличила губы, сделала себе перманентный макияж и даже вагинопластику, а также решилась на инъекции меланина, чтобы стать загорелой и быть как можно больше похожей на карикатуру. В Великобритании, где проживает Батель, продажа меланина запрещена, но женщина обошла закон, заказав его онлайн.

Кроме того, недавно Кристина перенесла операцию по уменьшению желудка, так как ее вес стал не только влиять на ее здоровье, но и создал препону для дальнейших пластических операций.

Жених Кристины, 46-летний Энди, полностью доволен своей девушкой. Он считает, что осуждают Батель только те, кто не готов следовать за своей мечтой.