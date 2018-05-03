Что звезды советуют носить знакам зодиака в мае

Овен

Овнам в мае придется нелегко на профессиональном поприще: то взлеты, то падения могут выбить из колеи. Но все-таки отдыхать Овны умеют. Пара-тройка крутых мероприятий на свежем воздухе точно отыщется, а значит, отыщется и идеальная куртка из денима. Не все же в строгом пиджаке ходить.

Телец

Это ваш месяц, Тельцы! Однако расслабляться не стоит, кто-то вредный так и ждет, когда вы ошибетесь. Впрочем, у этого кого-то просто не хватило заработанных денег на сумку мечты. Как у вас тоже? Это было в апреле! Май обещает если не золотые горы (вместе со всевозможными Cartier, Chanel и Prada), то хотя бы весьма значимые подарки. Кстати, дорогая сумка больше пойдет Тельцам не в сочетании с брендовым платьем, а с total denim look’ом из масс-маркета. Это нам тоже звезды нашептали.

Близнецы

Креатив и оригинальность, как говорится, так и прут из представительниц знака Близнецы. Возможно, вам придется включить все свое обаяние и отправиться-таки на ту злополучную громкую вечеринку. А если хочется, чтобы все присутствующие не сводили глаз — пиджак на голое тело работает лучше, чем любое платье в пол.

Рак

Раки в мае уходят в сольное плавание. Свой бизнес, новое хобби, которое наконец-то начнет приносить прибыль, самостоятельная жизнь вне родительского дома или же громкое расставание — звезды уверяют, чего-то из этого списка вам не избежать. А чтобы было удобнее убегать от проблем, стоит прикупить новую пару кроссовок, однако носить их лучше с платьем, а раз погода в мае слишком непредсказуема, может, накинуть модный дождевик?

Лев

Львам в мае придется выбирать между карьерой и отношениями, какой выбор сделаешь ты — только твое решение, любое будет правильным. Не борись сама с собой, лучше отправляйся на шопинг за идеальным платьем. И да, та сумочка и туфли тоже не будут лишними.

Дева

Если ты всегда мечтала о повышении. то вот он, твой шанс. Достаточно лишь очаровать начальника… хм, прости, но не декольте и мини-юбкой, а своими успехами! Поэтому образ выбирай максимально соответствующий ситуации, чтобы не отвлекал от главного — от тебя.

Весы

Бросай все, пора на отдых — советуют тебе звезды в начале месяца. Тебе точно нужна тотальная перезагрузка, а иначе рискуешь упустить что-то важное. Нет возможности отправиться на моря? Проведи день в спа с подругой или устрой дружеский пикник за городом.

Скорпион

Скорпионы в мае продолжают восхождение по карьерной лестнице. Еще недавно ты была стажером, а уже сейчас тебе предлагают место руководителя — носить футболку и джинсы больше не по статусу. Звезды разрешают спустить первую зарплату в новой должности на люксовый гардероб, ведь тебе обязательно все вернется в двойном размере.

Стрелец

Стрельцы привыкли полагаться только на себя, в том числе в вопросах стиля. А может, стоит-таки прислушаться к звездам? Они советуют носить белый. Да-да, ты не ослышалась. Белый цвет принесет тебе удачу в мае, особенно если будешь сочетать его с золотом. Осталось лишь добавить ко всей этой прелести деним — и ты самая модная детка на районе.

Козерог

Май сулит Козерогам новые открытия. Звезды советуют обзавестись модным купальником и чуть ли не всегда носить его с собой в сумке, кто знает, когда ты окажешься по дороге в аэропорт. Впрочем, несмотря на все прелести путешествий, не забывай о работе. Мимолетная невнимательность может стоить тебе слишком дорого. Так что захвати с собой на Бали ноутбук.

Водолей

Водолеям нужно быть во всеоружии. С работы на учебу, с учебы на вечеринку, а забежать переодеться времени не будет. Стоит научиться строить многозадачные образы. Например, попробуй носить белое мини-платье днем с джинсами вместо топа, а вечером заверни джинсы в трубочку, закинь в сумку и продемонстрируй всем свои идеальные ноги на той громкой вечеринке.

Рыбы

У Рыб, кажется, уже лето. Наперед закрыты все рабочие планы, а на конец мая уже куплены билеты на отдых. Если ты в числе отпускников — не забудь положить в чемодан актуальные солнцезащитные очки и крутые и очень удобные босоножки. Звезды говорят, что именно на отдыхе ты можешь встретить свою судьбу. А кто знает, вдруг придется прятать глаза от папарацци и очень быстро убегать.