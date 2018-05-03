7 классных весенних бьюти-новинок для мужчин

Мы собрали последние косметические выпуски для мужчин, которые всегда пригодятся в хозяйстве (даже если он не бьютиголик).

Шампунь для бороды и усов Detergente per la barba, Santa Maria Novella

Шампунь с деликатной формулой очищает, смягчает, увлажняет растительность на лице и ухаживает за ним. К слову об уходе, особая формула с пониженным содержанием соли помогает поддерживать правильный гидролипидной баланс кожи.

Бальзам для бороды Beard Balm, American Crew

Новый бальзам для бороды American Crew подходит для стайлинга и заменяет кондиционер, да-да, после его использования волосы становятся заметно мягче. Значительная часть ингредиентов формулы имеют натуральное происхождение, в числе последних незаменимые в уходе масла ши и миндаля.

Стик для бритья тела, Nivea Men Согласно недавнему большому исследованию Nivea, многие мужчины не прочь избавиться от волос на теле (но мы вам этого не говорили). Некоторым из них, кстати, даже не хватает для этого специального средства. Так вот, новинка Nivea Men разработана с учетом особенностей роста волос в конкретной области: стик не только обеспечит гладкое бритье, но и спасет от неприятных ощущений при соприкосновении одежды с кожей после.

Антиперспирант climacool, adidas

Парфюмированный антиперспирант adidas, как и их одежда, заточен на активный образ жизни. Формула climacool обеспечивает 48-часовой контроль влажности и запаха благодаря двойным, блокирующим и впитывающим действиям антиперспирантных активных веществ. Кстати, погода за окном достаточно наладилась, чтобы проверить средство в действии.

Бритвенный станок Proshield Chill с охлаждающими смазывающими полосками, Gillette Fusion

Новая бритва Gillettу Fusion имеет смазывающие полоски, защищающие кожу от раздражения. Кроме того, кассеты для бритвы имеют свойство охлаждаться, а это очень освежает кожу во время бритья. На обратной стороне кассеты находится лезвие-триммер, которое делает возможным четкое удаление щетины в труднодоступных местах.

Аромат L’Homme Idéal Intense, Guerlain

Если находитесь в поисках очень мужского аромата, ищите его у Guerlain. Их парфюмерная новинка вместила в себя аккорды перца чили, кожи и пачули впережку с миндалем и ванилью. Последние нужны были парфюмерам, чтобы сделать пряный ориентальный аромат еще более ярким.

Аромат Hugo Urban Journey, Hugo Boss

Любителям свежих летних миксов понравится новая фляга Hugo Boss под названием Hugo Urban Journey. Пробуждают здесь верхние ноты гималайского растения морина и сердечные аккорды черного чая. Поговаривают, такую смесь однозначно оценят молодые и активные.