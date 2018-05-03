10 правил настоящей красавицы

Что делать, а что — нет, чтобы дольше оставаться молодой и привлекательной.

1) Любить свою кожу

Кожа — наш самый большой орган, который активнее всего обновляется ночью. Поэтому падать в подушку с макияжем — плохая идея. И просто филонить с вечерним очищением, потому что «нет сил» — тоже. Так вы множите морщины и плодите прыщи.

А теперь сюрприз: с утра тоже надо умываться, чтобы смыть остатки ночного ухода и себума, выделившегося за ночь. Другие враги щечек-персиков: чрезмерное солнце, неподходящий по типу кожи уход, курение, алкоголь, недостаток воды и… не смываемая мицеллярка: кто регулярно не смывает мицеллярную воду, рискует сделать кожу суше и чувствительнее. (Другие интересные факты о коже можно прочитать тут).

2) Не объедаться

Нет, я не призываю гонять по тарелке капустный лист. И давиться завистливой слюной, пока муж жует свой стейк. И даже в куске наполеона не вижу преступления — если этот полководец не командует вами каждый день.

У женщины должен быть здоровый аппетит — и к еде, и к жизни. Но когда рот в крошках от гамбургера, нос в кетчупе, по подбородку струится кола, а венчает пир блаженная отрыжка, поверьте, ваш образ далек от прекрасного.

3) Не напиваться

После бокала шампанского мы все кажемся себе немножко принцессами — цветут улыбки, блестят глаза и даже кеды становятся хрустальными туфельками.

Увы, с каждой последующей каплей у доброй феи что-то идет не так — и вот крестница уже не румяный бутон, а красный помпон, прическа сбита, тушь поплыла, язык заплетается, подмышки потеют.

BeautyHack.ru

Прежде, чем требовать продолжения банкета, оглянитесь — не сбежал ли принц в кусты? (Мужское мнение на эту тему можно найти здесь).

4) Ложиться спать до полуночи

Знаю-знаю, это сложно. Но у меня есть железный аргумент: с 23.00 до 1.30 вырабатывается соматотропный гормон, расщепляющий жиры. Кто не высыпается — тот переедает. Кроме того, в эти же часы активно восстанавливается мозг. Если не думаете о талии, подумайте о голове! (О других причинах, по которым вы никогда не похудеете, мы писали здесь).

5) Жить в гармонии с возрастом

Молодость — это не кеды на платформе, челка торчком и сиреневые тени. Это драйв, блеск в глазах, здоровое любопытство и открытость миру. У одной моей 50-летней знакомой лицо — печеное яблочко, все в морщинках. Но она подтянутая, стройная, модная, искристая — и даже эти самые морщинки у нее веселые. А другая знакомая, которой столько же лет, помешалась на инъекциях — и похожа на оживший пельмень из фильмов ужасов.

Лица, замороженные ботоксом, накачанные филлерами, перекроенные и перетянутые, не выглядят молодо — они вызывают страх и сочувствие. Нет, я не против уколов и других процедур — но дозируйте их и доверяйте только профи.

Косметологи, которые «подсаживают» вас на иглу и аппараты, осуждающе цокая языком при одном намеке на морщинку, — не врачи, а коммерсанты. (О том, как важно заботиться о себе так, чтобы вам самим было комфортно, мы писали тут).

6) Мыть голову (и делать это правильно!)

У всех нас бывают дни, когда будильник хочется разбить о стену, и вместо 7.00 встаешь в 7.55, четырежды переставив время. На душ остается минуты две, и помыть за них голову не может даже бьюти-виртуоз. В эти дни нам простительны «небрежные» пучки и хвосты-«зализыши». Но не мыть голову, потому что «это вредно» — преступление против волос.

Миф о вреде частого мытья родом из тех времен, когда качество шампуней было в разы ниже, чем сегодня. Современные средства очищают мягко и бережно — если правильно подобраны к типу волос и кожи головы.

Когда корни быстро «жирнятся» после мытья, варианта два — либо Вам не подходит шампунь, либо он низкого качества и содержит слишком много дешевых силиконов. А еще любой шампунь важно правильно смывать — теплой водой не менее пяти минут (чем длиннее волосы, тем дольше).

7) Есть меньше сахара

И не только потому, что он в 17 (!) раз ослабляет иммунитет, вызывает скачки инсулина, стимулирует вспышки аппетита и способствует воспалительным процессам.

Сахар — один из главных подстрекателей морщин и «активаторов» старения кожи (есть даже такое понятие «сахарное лицо»).

Гликация — так называется химическая реакция с участием сахара, на последней стадии которой появляются так называемые Advanced GlycationEndproducts (A. G. E).

BeautyHack.ru

Эти вещества разрушают в коже коллаген и эластин — белки, без которых она не может быть здоровой и упругой.

8) Не злиться

Когда женщина брызжет ядом, вопит и сквернословит, хочется отойти в сторону, — как от источника каких-то миазмов. Такие дамы — не дамы, а бабы, и никогда не бывают красивыми, потому что красота невозможна без такта, чувства меры, внутреннего гувернера, который вовремя прикроет рот ладонью.

Не стоит путать страсть со злобой. Вспыльчивость в некоторых — немногочисленных — ситуациях может придать женщине очарования, но желчь и жестокость — никогда.

9) Следить за осанкой

Прямая спина — сигнал миру об уверенности в себе. Женщина с хорошей осанкой кажется моложе и стройнее, на ней лучше сидят вещи, она без лишних телодвижений привлекает внимание и выглядит эффектнее в любой ситуации. А еще чем выше подбородок, тем меньше морщин на шее.

10) Плевать на завистников и быть собой

Быть красивой — всегда вызов: красавиц обсуждают, им завидуют, ими восхищаются и их же поливают грязью. За то, что из жалости простят страшненьким, красавицу искусают и обтявкают. Но если на чей-то лай лишь по-царски повести плечом, обидчик замолкнет, поджав хвост. И на самом деле неважно пухлый ли у вас рот, большие ли глаза, ровный ли нос и точеные ли скулы. Если вы не боитесь быть собой и любите свою природу — вы уже красавица.