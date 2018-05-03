Смотрите, кто пришел: лучшие бьюти-новинки

На вашу голову

Премиальный американский бренд по уходу за волосами OGX добрался до России. Что ни средство, то настоящее открытие в области красоты, которое базируется на опыте предыдущих поколений.

В зависимости от типа волос и тех проблем, которые предстоит решить, можно выбирать подходящий продукт. Например, для восстановления ваших локонов идеально подойдут шампунь и кондиционер с аргановым маслом — естественным источником витамина Е. Для гладкости и укрепления — средства с комплексом из бразильского кокосового масла, протеинов кератина и масла авокадо (привет, «бразильский кератин»!). Невесомое увлажнение обеспечат шампунь, кондиционер, масло-спрей и сыворотка с кокосовой водой.

Всего же можно выбрать двадцать средств из семи разных линеек. Объединяет их то, что они обогащены натуральными экстрактами растений и ценными маслами, не содержат сульфатов и парабенов, а еще обладают удивительными яркими экзотическими ароматами.

Щит и меч Еще одна новая марка, которая появилась этой весной в России, — CeraVe. Это — культовый американский бренд, который появился в 2005 году, но уже успел завоевать популярность по всему миру. Его главной «фишкой» считается содержание уникальной комбинации из трех церамидов (для восстановления и укрепления защитного барьера кожи) во всех увлажняющих продуктах. «Зачастую увлажняющие средства с легкой текстурой не демонстрируют видимого эффекта, в то же время наиболее эффективные увлажняющие средства слишком плотные и жирные, — рассказывает Питер А. Лио, доктор медицинских наук, врач-дерматолог высшей категории, старший преподаватель Северо-Восточного университета в Бостоне. — Продукты марки CeraVe имеют легкую, не жирную текстуру, при этом обладают отличными увлажняющими свойствами, неудивительно, что марку для ежедневного ухода выбирает большое количество людей».

Инновационность формул заключается в революционной технологии последовательного высвобождения ингредиентов — MVE (MultiVesicular Emulsion Technology). Ключевые компоненты средств CeraVe, включая церамиды, находятся в особых многослойных сферах, при попадании на кожу они раскрываются слой за слоем и обеспечивают длительное увлажнение уже после первого применения. Поэтому, например, у себя на родине продукция марки — увлажняющее средство № 1 в США по рекомендации дерматологов.

Тело — в дело

Слоган бренда Lumene — «Секрет Арктической Природы». И это многое объясняет. Во всех линейках марки можно встретить средства, которые ратуют за единение с природой и естественную красоту. Но даже для Lumene настоящим прорывом стало появление коллекции с говорящим названием Harmonia — некоторые продукты содержат до 99% натуральных компонентов и являются на 100% веганскими.

Ключевой ингредиент в средствах этой коллекции — северный гриб чага, о целебных свойствах которого знали еще наши предки и широко использовали как в качестве лекарства, так и в косметических целях. Он растет прямо на дереве, может созревать около 15 лет и за это время накапливать невероятное количество полезных компонентов. Тут вам и клетчатка, и полисахариды, и фенолы, и органические кислоты (например, муравьиная и уксусная), и микроэлементы (железо, цинк, кобальт, серебро, никель, медь и магний).

Нынешней весной линейка Harmonia дополнилась еще двумя средствами — лосьоном для тела и скрабом. Соляной скраб деликатно очищает кожу, а восстанавливающий питательный лосьон отлично увлажняет даже самую сухую и чувствительную кожу.

Всегда в движении

Тепло наконец пришло в наши края, поэтому можно не сомневаться, что на пробежки в парки и просто на улицы выйдет немалое количество поклонников ЗОЖ. Да что там адепты фитнеса! Даже обывателей такая погода гонит на «подвиги» в виде пеших прогулок. А так как спрогнозировать, насколько интенсивным будет ваш день, не всегда возможно, на помощь приходят новые дезододанты CLIMACOOL от ADIDAS.

CLIMACOOL — технология высокой стойкости, которая содержит капсулы свежести для активированного движения. Когда ваш день становится более интенсивным, трение и влажность приводят эти капсулы в действие, даря новый заряд свежести и поддерживая вас в тонусе. Мгновенный освежающий заряд аромата характеризуется контрастом между свободными маслами в формуле и цитрусовым ароматом, который раскрывается, когда капсулы лопаются.

Но этот первоначальный всплеск свежести — только начало. Потому что — вот чудеса! — чем усерднее вы тренируетесь, тем лучше он работает! По мере того как ваш темп растет, капсулы антиперсперанта CLIMACOOL дают вам больше и больше свежести. Уровень свежести растет непрерывно!

Да, когда будете искать новинку в магазинах, имейте в виду: ADIDAS решил сделать шаг в сторону от канонической и известной всем черной упаковки и преобразил все в серебро для мужского варианта аромата и во все белое — для женского. Ярко-синяя графика волны присутствует на обеих упаковках.

Только натурально

В последние дни апреля была презентована новая линейка натуральной декоративной косметики бренда Sante от компании Logocos, и это можно смело назвать одним из самых ярких эко-событий весны. В широком и продуманном ассортименте инновационной косметики Sante — 122 продукта.

Из ключевых продуктов сами представители марки называют девять разновидностей туши для ресниц; линейку для актуального макияжа бровей; тональные основы не только в разных цветовых вариациях, но и c натуральными формулами для ухода за разными типами кожи; невероятные хайлайтеры, контуринг и бронзер, в том числе уникальный жидкий хайлайтер; различные базы под макияж для стойкого и равномерного покрытия.

Ну а бьюти-отдел WomanHit.ru влюбился в матовые помады, представленные в шести цветах. Это — первые в органике матовые помады, они не сушат и не стягивают губы, а держатся целый день. Настоящая находка!