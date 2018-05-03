На десерт: 10 лучших бьюти-средств с консистенцией желе

Маски и лосьоны, обогащенные кислородом и маслами, с ароматом абрикосового пюре и ягодного морса — редакция BeautyHack протестировала лучшие средства для лица в виде желе и вынесла свой вердикт.

Очищающее средство Galacticleanse, GlamGlow

Из тюбика выдавливается сияющее желе черного цвета (навевает космические ассоциации), а на коже средство при соприкосновении с водой превращается в нежное молочко. Справляется даже со самым водостойким макияжем в считанные минуты и хорошо растворяет косметику (у меня это были smoky eyes, винная помада и активный стробинг после дня рождения подруги). Самое важное — не было ощущения стянутости. Отличный состав — метеоритная пудра, питательное масло белой ипомеи, бамбуковый уголь и белый чай Байхао Иньчжэнь.

Цена: 4 000 руб.

Кислородная увлажняющая маска Lähde Hydration Recovery Aerating Gel Mask, Lumene

О том, что маска кислородная я узнала не сразу — зато поняла это при первом же нанесении. Густое прозрачное желе чуть тает на коже и освежает так, будто каждая пора на лице только сейчас начала дышать — в баночке много пузырьков, и кажется, что это и есть самый настоящий прохладный финский воздух. Основным ингредиентом маски стала вода из арктического родника, обогащенная кислородом, и северный березовый сок (лично мне от такого сочетания сразу же хочется пить). Вот и кожа пьет практически в прямом смысле этого слова — маска интенсивно увлажняет, разглаживает и придает свежесть.

Использовать ее можно двумя способами: как маску, которую можно оставить на 5-10 минут и смыть, или в качестве интенсивного sos-ухода для очень сухой кожи — в таком случае нанесите средство тонким слоем и оставьте на ночь. К слову, маска подойдет и обладательницам жирной кожи, нуждающейся в питании — увлажнит в нужной степени и не приведет к сальному блеску в течение дня.

Цена: 1 489 руб.

Арбузная маска Freshmade Watermelon Mask, Skinfood

У средства есть два весомых плюса — увлажнение и охлаждение кожи. С удовольствием буду использовать маску в отпуске после целого дня на солнце — она снимает раздражения, успокаивает кожу и напитывает ее влагой. В составе — ледниковая вода, экстракт арбуза, ромашки и морских водорослей. А значит, средство можно использовать во время детокса (всегда устраиваю его в отпуске) и девушкам с очень чувствительной кожей.

По консистенции средство напоминает легкий крем или мягкое желе. Наносила его на все лицо, избегая области под глазами, оставляла на 15 минут и смывала теплой водой. После маски кожа стала увлажненной и напитанной, а покраснения ушли с лица. Ощутила и эффект легкого лифтинга (сказывается гиалоурановая кислота в составе). Отдельной строчки заслуживает легкий аромат маски — кажется, что ты пьешь арбузный фреш на пляже. А если хотите узнать о бестселлере марки, читайте нашу специальную подборку средств, которыми пользуются кореянки.

Цена: около 1 000 руб.

Крем для лица My Payot Jour Gelee, Payot

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Моя любовь к Payot началась с гармоничного сочетания красивых баночек и волшебных средств внутри них. Вот и крем для лица My Payot Jour Gelee я не смогла обойти стороной. Визуально он напоминает фруктовое пюре, а аромат абрикоса делает средство ещё аппетитнее. Использую его по утрам, «на завтрак». Как и заявлено на упаковке, крем придает коже сияние и отлично ее увлажняет.

Желейная текстура хорошо распределяется и отлично впитывается — после нанесения кожа выглядит свежей и сияющей, а на ощупь становится мягкой. Что немаловажно — текстура крема очень легкая, он не ощущается на коже и не создает эффекта пленки.

Итог: кожа увлажненная, свежая, сияющая, тропический аромат, напоминающий лето, еще на пару часов со мной, — я довольна!

Цена: около 2 000 руб.

Освежающий желе-лосьон WASO Fresh Jelly Lotion, Shiseido

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Коллекцию WASO японский бренд Shiseido посвятил миллениалам — все средства выпускаются для тех, кому чуть за двадцать. Тут вам и новейшие технологии, и отличные защитные свойства, и незатейливая, но стильная упаковка. Лосьон-желе подойдет не только молодежи — его увлажняющие свойства идеально подойдут для сухой и обезвоженной кожи всех возрастов.

Средство увлажняет кожу, а также обладает антивоспалительным эффектом и нейтрализует покраснения, вызванные акне и высыпаниями. Среди ингредиентов — загадочный компонент под названием «снежное ухо». На самом деле, это ледяной гриб, который высоко ценится в Японии как ингредиент, поддерживающий красоту кожи. Он впитывает воду как губка — так и обезвоженная кожа становится мгновенно увлажненной после нанесения геля. Средство честно заслужило свое место в моем бьюти-шкафчике, а о других моих «любимцах» читайте здесь.

Цена: 1 646 руб.

Успокаивающая маска-желе Refresh Jelly Mask, Cefine

Маска-желе предназначена успокаивать раздраженную и поврежденную кожу. Ее можно использовать в качестве восстановления воспаленной кожи: сужает поры, улучшает цвет лица и оказывает антибактериальное действие. Маску также можно использовать после принятия солнечных ванн: она успокоит и восстановит кожу после воздействия агрессивных солнечных лучей. Пахнет она цитрусовыми — в составе имеются масла апельсина, лаванды и пеларгонии. При нанесении зеленого желе на коже чувствуется легкая прохлада. Кстати, маска несмываемая, поэтому наносить ее стоит после основного очищения кожи, перед лосьоном. После впитывания не остается липкого слоя, поэтому кожа чувствует себя комфортно.

Цена: 2 960 руб.

Ночной уход от морщин Serum Végétal, Yves Rocher

Этот ночной крем я решила отдать на тестирование своей маме, потому что на мне его эффект вряд ли будет заметен. Аромат у средства нейтральный, баночка плотно закрывается благодаря удобной откручивающейся крышке, а консистенция крема плотная, но не жирная.

Моя мама использовала этот ночной уход больше двух недель. Уже на следующий день после нанесения крема кожа увлажненная и выглядит очень отдохнувшей. А спустя неделю был заметен лифтинг-эффект, кожа стала более упругой и мелкие морщинки слегка разгладились.

Цена: 1 590 руб.

Очищающий гель Gelee Nettoyante, Payot

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Линия Payot Pate Grise предназначена для комбинированной и жирной кожи лица. Пенящийся гель с мельчайшими частицами древесного угля мягко очищает кожу, не повреждая ее. Он образует обильную пену, поэтому не перестарайтесь — средства нужно совсем чуть-чуть. Очищающий компонент создан на основе кокоса, поэтому гель не пересушивает кожу, экстракт цинка матирует, а чилийская мята предотвращает появление несовершенств — исчезают черные точки и проходит акне. После применения кожа очень мягкая, свежая, ровная, — не жалейте гель и используйте утром и вечером.

Цена: 1 349 руб.

Желе для умывания Grape Stem Cell, Librederm

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

В полупрозрачном бордовом тюбике — густое желе с ароматом ягодного морса. Средство для умывания от всем известного Librederm идеально подойдет обладательницам чувствительной кожи — очистит мягко, не будет раздражать глаза или вызывать покраснений. Для демакияжа желе не предназначено, но это от него и не требуется — умываюсь средством по утрам, чтобы освежить и подготовить кожу к уходу.

В составе стволовые клетки винограда, оказывающие антивозрастной эффект, масло клюквы и очень мягкие ПАВ — после умывания кожа остается мягкой и увлажненной, без эффекта «скрипа», а значит, о стянутости и шелушениях можно не переживать.

Цена: 506 руб.

Маска-желе Fomo, Lush

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова:

«Маски-желе бренд Lush представил в этом году. Поэтому из-за необычного формата вы должны, как минимум, их попробовать. Маска Fomo нужна, чтобы смягчить и успокоить раздраженную кожу. Для этого в составе есть порошок каламина, основу которого составляет оксид цинка. За тонизирование кожи и выравнивание тона отвечает масло нероли. Ученые доказали, что оно не только уменьшает рубцы и растяжки, но и повышает выработку серотонина.

Схема использования средства такая: отщипните немного желе из банки и разотрите маску в ладонях, пока она не приобретет пастообразную текстуру. Важно: делайте это исключительно сухими руками и наносите маску только на сухую кожу, иначе ничего не получится.

Эффект после использования приятный: цвет кожи выравнивается и покраснения действительно становятся меньше. Но это не палочка-выручалочка, если у вас очень проблемная кожа. Скорее она хороша в качестве легкой очищающей маски для нормальной и склонной к сухости кожи».

Цена: 570 руб.