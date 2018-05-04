«Откуда такие скулы?»: Анастасию Квитко подозревают в пластике лица

В наши дни мало кого можно удивить пластикой тела, которая стала доступна многим людям, недовольным собственной внешностью. Но редко какая женщина признается, что она увеличила грудь или уменьшила нос — большинство дам хотят, чтобы окружающие считали их красоту натуральной. Модель и фотоблогера Анастасию Квитко часто упрекают в коррекции фигуры, а на этот раз пользователи соцсетей посчитали, что она изменила лицо.

В последнее время наблюдается своеобразная мода на пышные формы, которую ввели звезды западного шоу-бизнеса — Ким Кардашьян , Бейонсе, Дженнифер Лопес … Их фигуры считают результатом многочисленных операций. Российская же фотомодель Анастасия Квитко утверждает, что выдающиеся части тела ей даровала природа. Слова 23-летней красавицы звучат сомнительно, особенно иронии не скрывают опытные пластические хирурги, которые уверены, что девушка неоднократно обращалась к их коллегам, чтобы добиться груди и ягодиц внушительных размеров. На этот раз Квитко заподозрили в коррекции лица. На недавних фото видно, что нос фотомодели стал точеным, губы изменили форму, а скулы стали еще более выразительными.

Конечно, Анастасия не рассказывает о своем преображении, хотя пользователи сети считают, что пластика лица заметна невооруженным глазом и ее смешно отрицать. Вместе с тем поклонники в восторге от ее тела, а недоброжелатели традиционно критикуют: «Это же каждый раз общий наркоз, что неполезно для здоровья». «Ничего, вон Людмила Гурченко свое лицо омолаживала и без наркоза, так что красота требует жертв, я в восторге от Насти, невероятная». «Откуда такие скулы? Они еще больше стали…»

«Главное — результат! Красавица, никого не слушай!» «У нее все натуральное, все свое, разве не заметно?» «Я все же надеюсь, что это она снимки в „Фотошопе“ обработала». «Да ладно, если ее внешность — от природы, то я даже не знаю, как правильно выразить свои эмоции. Не смешите, словом». «Это же сколько литров силикона в теле… Это не вредно?»

Среди подписчиков Анастасии Квитко много людей, которые уверены, что интернет-звезда тщательно ретуширует фотографии, потому выглядит на них такой идеальной. Особенно часто селебрити корректирует в «Фотошопе» свою талию, которая на фоне больших ягодиц и груди выглядит осиной.

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