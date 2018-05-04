В Новосибирске придумали новую технологию выделки рыбьих шкур

Чешуйчатые пластины самых модных оттенков сезона горой лежат на столе. Возле стенда полно девушек. Не стесняясь, они берут кожаную пластину, прикладывают к одежде, глазам, оценивают: вот эта, голубая — удивительно тонкая, мягкая, как телячья, а белая — погрубее. Здесь же и готовые изделия — портмоне, чехлы для телефонов. Рыбья кожа похожа на змеиную. Большой популярностью у туристов, посещающих Таиланд, пользуются сумки из кожи питона. Стоят они от 250-500 долларов. Для многих популярных зарубежных брендов, выпускающих одежду и обувь, рыбья кожа давно не экзотика, она завоевывает подиумы, а немецкая компания обшивает ею руль и салоны автомобилей.

— Наша технология позволяет выделывать кожу разной толщины, производить широкий ассортимент продукции. Например, кожу горбуши можно «наполнить» и сделать потолще. Из нее изготавливают перчатки, обувь, аксессуары, различные вставки в верхней одежде, — сообщил учредитель компании — резидента новосибирского технопарка Александр Васенев.

По его словам, для производства кожи подходит шкура любых видов рыб. Замороженное сырье — в основном местных поставщиков. Последнее достижение — выделка шкуры кеты.

— Она плохо выделывается — тонкая, рвется, — поясняет Александр Васенев. — Но нам поддалась, получается прочнее бычьей.

Проект появился благодаря Летней школе технопарка. Еще в 2015 году студент второго курса экономического факультета Новосибирского госуниверситета Сергей Шлыков и выпускница Новосибирского технологического института Галина Грибовская на секции нанобиомедтехнологий представили проект, который стал победителем и получил грант Фонда содействия инновациям в размере одного миллиона рублей.

Разработка молодых инноваторов позволяла превратить шкуры рыб лососевых пород в прочную, водостойкую и красивую кожу. В описании проекта сказано, что «для получения кожевенного полуфабриката закупается сырье (шкуры рыб) в количестве 33 тысяч штук в год. Кожевенный продукт рассчитан на широкий круг потребителей — предприятия по изготовлению кожгалантерейной продукции, магазины по продаже полуфабрикатов кожи, любителей, изготавливающих дизайнерские и авторские handmade работы».

Тогда же инноваторы отметили, что обработка сырья трудоемка (шкуры поступают на выделку в замороженном виде) и занимает несколько суток, поэтому ожидать, что рыбья кожа будет стоить дешево, не приходится. И все же, по оценке специалистов, при массовом производстве квадратный дециметр рыбьей кожи обойдется дешевле змеиной — в среднем около двух евро (кожа питона в полтора-два раза дороже).

Все прежде существовавшие технологии обработки рыбьих шкур не обходились без вредного хромового дубителя, запрещенного к применению в Европе. Новосибирские инноваторы предложили органические дубители и ферментативные препараты, то есть экологически безопасную технологию. К тому же это полностью избавило готовую кожу от запаха рыбы. Вместо изначально применяемых импортных препаратов — более дешевые российские аналоги. Все это позволяет планировать выход на рынки России и стран дальнего зарубежья.

Сегодня студенческий проект — победитель Летней школы развился в производство с цехами в городе Бердске. Здесь перерабатывают от сорока до шестидесяти килограммов сырья в неделю.

Дальнейшими перспективами развития предприятия на форуме заинтересовался генеральный директор новосибирского «Академпарка» Владимир Никонов . Ведь у рыбы есть еще, например, голова.

— Сейчас в технологический процесс рыбьи головы не идут, а могли бы. Тогда бы мы с полным правом говорили о комплексной переработке рыбьих отходов. Это могло бы заинтересовать дальневосточные регионы, — предположил представитель компании-резидента Игорь Лихачев. — У нас есть технология, которая позволяет перерабатывать головы и получать холестерин, а из холестерина — нужный витамин D3.

Уже поданы документы для получения патентов на применение технологии переработки рыбьих шкур на территории России.

"Емкость мирового рынка изделий из меха и кожи составляет примерно двенадцать миллиардов долларов в год, из которых три миллиарда приходится на долю России. Объем российского рынка кожи экзотических животных — 150-200 миллионов долларов в год. При комплексном производстве можно в следующие три-пять лет занять до трех процентов рынка кожи рыб. В ближайший год можно выйти на турецкий рынок кожгалантерейных изделий и сувениров", — поделились планами представители компании.

Кстати

Первыми в России начали выделывать рыбьи шкурки на Северном Кавказе. Житель Ингушетии Ахмед Шадиев разработал технологию выделки сазана и осетра еще более десяти лет назад, но тогда она была несовершенной: несмотря на то, что получаемая кожа имела красивый вид и разнообразную цветовую палитру, от нее исходил легкий запах рыбы. У разработчика ноу-хау ушли годы, чтобы усовершенствовать технологию. Параллельно с поиском совершенной формулы выделки шкурок, представляющих собой по сути отбросы рыбного промысла, в цехе Шадиева в Назрани производили из нового материала различные кожгалантерейные изделия — сумки, клатчи, кошельки. Особенным спросом у покупателей пользовались «рыбьи» обложки на паспорт, сравнительно недорогие и необычные. Ингушские дизайнеры пробовали даже шить одежду из экзотической «ткани» — куртки и брюки. Модели в основном были рассчитаны на выставочные показы.

Несколько лет назад на полученный от республиканского правительства грант в размере трех миллионов рублей Ахмед Шадиев приобрел современное оборудование, благодаря которому процесс создания рыбьей кожи стал более легким. С помощью новых станков назрановские мастера стали производить красивые сувениры — шкатулки и другую продукцию. О российской инновации узнали за рубежом. Посыпались предложения о сотрудничестве из европейских стран и Турции. С турецкими партнерами россиянин открыл за границей цех по производству рыбьей кожи.

"В Турции очень развита кожевенная промышленность. Приобрести там какие-то красители или химикаты не составляет никакой проблемы в отличие от России", — объяснил свой выбор предприниматель из Ингушетии. Удалось сохранить производство и в Назрани. Более того, там стали выпускать кожу из других видов водоплавающих, например, из кальмара, получающуюся очень мягкой и эластичной. Она экологически чистая, а при ее производстве все также используются промысловые отходы, избавиться от которых — проблема для многих стран. Продукцию из Ингушетии отправляют в другие российские регионы и партнерам Шадиева за рубеж.