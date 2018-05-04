14 бессмысленных вещей, которые женщин заставляют делать в рекламе

Реклама предлагает нам образ идеального мира, где нет никаких проблем, болезней и несчастья. Она вносит немалый вклад в ложные представления о женщинах: в рекламных роликах и на фотографиях девушки делают очень странные вещи. Если призадуматься и понаблюдать, то станет ясно, что поведение рекламных героинь не имеет ничего общего с реальной жизнью. Ниже мы подобрали для вас 14 убедительных примеров.

Источник: Buzzfeed

Надевать белые шорты во время менструации и выглядеть абсолютно спокойной. Ни одна женщина в реальной жизни не будет подвергать себя такому стрессу.

Почти испытывать оргазм от прикосновения к своим только что вымытым волосам. Если в действительности для этого было бы достаточно помыть голову, вряд ли изобрели бы такую палочку-выручалочку, как сухой шампунь.

Чистить зубы, не используя ни капли зубной пасты. Если бы там была зубная паста, при такой чистке она бы размазалась по всему лицу.

Есть йогурт, держа ложку углублением вниз. То же самое происходит с мороженым.

Делать восковую эпиляцию на абсолютно безволосой ноге.

Игриво прикладывать руки к лицу и возить ими по коже, нанеся немного сыворотки. Ведь в идеальном мире женщины всегда слегка прикасаются руками к щеке и смотрят прямо в глаза другим людям.

Хранить шоколад в красивой коробке вместе с разными безделушками, а не в ящике на кухне. Действительно, шоколаду место среди коллекции ракушек.

Закрывать глаза при поедании мороженого, чтобы сделать этот процесс более чувственным. В рекламе так происходит с любой едой фаллической формы. Как будто это какая-то инсинуация.

Объявлять друзьям о беременности, выкладывая посреди разговора использованный тест прямо на стол. А то вдруг не поверят.

Наносить дезодорант одним-единственным легким штрихом.

Мазать ноги лосьоном, легко и плавно проводя руками снизу вверх.

Смеяться в душе, как будто вода рассказывает очень смешной анекдот.

Прикрывать глаза и блаженно улыбаться, надевая вещи, постиранные с кондиционером для белья. А также тереться лицом об эту одежду, вдыхать ее запах и шумно выдыхать.

Умываться, небрежно подбрасывая воду в воздух. Наверное, приходится каждый день мыть полы в ванной комнате.