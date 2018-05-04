Урбанистическое старение: что это и как избежать

В этом году рекорд по выпуску и продажам будет принадлежать косметике с пометкой anti-pollution — против загрязнений окружающей среды. Зачем нам нужны такие бьюти-средства и как они действуют — узнаете прямо сейчас.

Наверняка вы замечали, что туристы из Азии, находясь в любом городе, не расстаются с защитными масками для лица. Нет, они не страдают гриппом. И нет, они не боятся подцепить какую-то неведомую европейскую хворь. Азиаты — особенно китайцы — по приобретенной на родине привычке пытаются оградить свой организм от атмосферных загрязнений, неизбежных в мегаполисе. Паранойя? Если бы.

Чтобы осознать масштаб проблемы, не поленитесь и найдите в поисковиках фотографии, сделанные на Тяньаньмэнь — главной площади Пекина. Сразу станет ясно, что с экологией в китайской столице не все благополучно. Регулярно город накрывает такой смог, что в серо-желтой дымке невозможно различить ближайшие здания. Впрочем, смог — явление, нередкое для многих мегаполисов мира, и Москва не исключение.

По данным ООН, сейчас в городах проживает 54% населения планеты. К 2050 году доля горожан составит 66% — то есть две трети жителей Земли. Неудивительно, что в последние годы дерматологи стали обращать внимание на взаимосвязь «состояние окружающей среды — состояние кожи».

Ведь наша кожа — не просто самый большой орган. Это еще и орган, который первым сталкивается с внешними негативными факторами и становится барьером против многих из них.

Таких факторов много, вспомним лишь некоторые самые явные — и самые вредные. Для начала, это воздух в помещении, где мы постоянно находимся. Если думаете, что в доме и офисе уж точно безопаснее, чем на улице, то ошибаетесь. Стройматериалы, внутренняя отделка, пропитанный пылью текстиль и наконец, недостаточная циркуляция свежего воздуха — не самые благоприятные условия для здоровья кожи.

Теперь выйдем на улицу. Там вроде бы солнце и свежий воздух. Про вред ультрафиолета напоминать излишне, но все же напомним: он вызывает фотостарение, признаки которого — ранние морщины, пигментация, сухость кожи.

Что касается городского воздуха, про него у экологов есть очень несмешная шутка: в мегаполисе безопаснее курить, чем дышать.

В городском воздухе содержится множество неполезных соединений, и самые неприятные — частицы РМ 2,5. Готовьтесь к тому, что эта аббревиатура будет встречаться вам все чаще, примерно как UVA, UVB, HEV (это, кстати, синий свет от мониторов любых гаджетов, тоже вызывающий старение). РМ 2,5 — взвесь из частиц диаметром 2,5 мкм и меньше, в числе которых:

сажа;

пыль;

частицы асфальта и автомобильных покрышек;

тяжелые металлы;

оксиды азота и серы и тд.

Кроме частиц РМ, в числе городских загрязнителей-вредителей — озон, выхлопные газы, хлорированная вода, органические соединения, появляющиеся в результате сгорания топлива и работы промышленных предприятий.

Все эти вещества оседают на коже, а некоторые даже проникают в нее. И вот что делают:

окисляют липиды и ослабляют защитный барьер;

нарушают микробиом кожи, а значит, кожный иммунитет;

запускают воспалительные реакции;

вызывают окислительный стресс и повреждают ДНК клеток кожи.

Как следствие — преждевременное старение, для которого ученые придумали термин «урбанистическое». Также с влиянием загрязнений окружающей среды связывают такие проблемы кожи, как гиперчувствительность, акне, атопический дерматит.

Читая все это, хочется знать: жизнь в мегаполисе — верная гарантия ранних морщин, обезвоженности, пигментных пятен? Или избежать урбанистического старения, не переезжая в сельскую местность, возможно? Ответ на второй вопрос — утвердительный. Правда, при условии, что вы обеспечите коже хороший уход.

Обязательно умывайтесь после возвращения с улицы. Вам в помощь — мягкие пенки и никакого эффекта «до скрипа».

Пару раз в неделю делайте абсорбирующие маски на основе глины или активированного угля.

Не увлекайтесь скрабами.

Не забывайте про крем с SPF.

Выбирайте косметику с антиоксидантами. Самые мощные — витамины С и Е, ресвератрол, коэнзим Q10.

И, конечно, ищите косметику с маркировкой anti-pollution — против загрязнений окружающей среды. Такие средства укомплектованы и антиоксидантами, и веществами, укрепляющими барьерную функцию кожи (экстракт моринги, дрожжевой экстракт). А еще они действуют в буквальном смысле как экран, не допуская попадания в кожу опасных веществ. Сейчас «антизагрязнительные» средства выпускают не только азиатские, но и европейские бренды. И чем дальше, тем ассортимент будет больше.

Косметические химики даже говорят о том, что в недалеком будущем кроме солнцезащитного фактора SPF появится фактор PPF — Pollution Protection Factor.

А вот наш выбор уже имеющейся косметики, которая работает как антидот против смога, пыли и частиц РМ 2,5.

Умывание: Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser, Kiehl’s — очищающее средство нового поколения. Мало того, что устраняет загрязнения с кожи, так еще и отшелушивает, — при этом использовать можно дважды в день. В составе — экстракт березы и минерал перлит.

Праймер: La Privelege Active Radiance Primer, Rivoli Geneve — «умная» база под макияж с кучей функций. Выравнивает тон и рельеф кожи, придает сияние, обещает антивозрастной эффект. А главное — нейтрализует вредное воздействие ультрафиолета, свободных радикалов и факторов окружающей среды за счет комплекса UVaxine.

Увлажняющий крем: ботаник-крем «Зеленый чай», Garnier содержит антиоксидант экстракт зеленого чая. А вообще производитель заявляет о 96% натуральных компонентов.

Защита в городе: Skin Regimen Urban Shield SPF 30, Comfort Zone — эмульсия с карнозином, экстрактами одуванчика, шпината, ягод маки, дикого индиго. Защищает кожу от всех городских опасностей вроде сажи, пыли, оксидов тяжелых металлов. И от ультрафиолета, конечно.

Средство-экран: UV Plus SPF 50, Clarins — этот флюид стал одним из первых продуктов категории anti-pollution. Защитит кожу жителей мегаполисов от УФ-излучения, свободных радикалов, негативных факторов окружающей среды.

Спрей: D-Pollution Essentiel, Chanel — дымка для лица, которую удобно носить с собой и пользоваться где и когда захочется. Экстракты красных водорослей, голубого имбиря, белого чая «Серебряные иглы» — против оксидативного стресса и проникновения загрязняющих микрочастиц в кожу.

Ночной уход: Vine Activ Overnight Detox Oil, Caudalie — детокс-масло за ночь поработает над устранением токсинов и вообще всех последствий от полученных днем загрязнений. В основе формулы — эфирные масла нероли, лаванды, моркови, петитгрейна, а также витамин Е и жирные кислоты Омега 6.

Автор: Марина Сютаева