Как погубили женщину с самыми большими ягодицами

Сегодня, когда в моде белфи и Ким Кардашьян , никого не удивляет, если женщина вставляет импланты в ягодицы. Но раньше, когда о пластической хирургии приходилось только мечтать, естественные, но излишне крупные формы некоторых частей человеческого тела вызывали у публики дикий восторг. Дикий — в буквальном смысле.

Сара Бартман, также известная как Саарти Бартман, родилась в 1789 году в ЮАР. Она — представительница народа готтентотов. Особенностью этого народа считаются большие ягодицы и гениталии у женщин.

Отец девушки был убит бушменами. Детство и юность она провела на поселенческих фермах. В конце 1790-х ее встретил некий Питер Сезар из числа освобожденных чернокожих, который предложил ей переехать в Кейптаун, находившийся тогда под властью Великобритании. Доподлинно неизвестно, согласилась ли Саарти на переезд по доброй воле или же под давлением близких, тем не менее, девушка уехала в Кейптаун, где два года работала прачкой и няней, а затем кормилицей в семье зятя Питера Сезара, которого звали Хендриком. При этом Сара жила рядом с домиком для рабов. И хотя по закону как представительница народа готтентотов девушка не могла быть порабощена, вряд ли условия ее жизни сильно отличались от рабских.

Есть свидетельства, что у Саарти было двое детей, но оба умерли во младенчестве. Кроме того, у нее был роман с бедным военным из Европы по имени Хендрик Ван Джонг. Но когда его полк покинул район Кейптауна, их отношения естественным образом прекратились.

Вот тут на пути Бартман и повстречался шотландский военный хирург Уильям Данлоп, который предложил ей отправиться в Лондон, чтобы заработать денег на выставках. Саарти отказалась. Но Данлоп упорствовал, и тогда девушка сказала, что готова поехать, только если Хендрик Сезар поедет с ними, чтобы присматривать за ней. Но Сезар тоже отказался. Однако его долги на ферме росли, а статус «свободного черного» не позволял заработать столько, чтобы сводить концы с концами. В итоге он сдался.

Карикатура на Бартман, написанная в начале XIX века

В 1810 году Саарти вместе с Хендриком Сезаром и Уильямом Данлопом отправилась в Лондон. Там Данлоп отправил в Королевское общество письмо, в котором говорилось, что Сара будет выступать на выставках два года благодаря своей необычной внешности, заработает на этом, а потом вернется на родину — якобы такова была договоренность между Данлопом и ее родными. Конечно, это письмо имело мало общего с действительностью, но Общество на этих условиях согласилось на участие девушки в шоу, хотя впоследствии, когда истинная цель Данлопа стала ясна, его представители жалели о своем решении.

В итоге Бартман провела четыре года в качестве экспоната на публичных площадках Англии и Ирландии, нередко ее демонстрировали в клетке, как животное. Правда, при этом Саарти никогда не позволяла показывать себя обнаженной. Пусть облегающая, но одежда на ней всегда была.

Представители движения за освобождение от рабства, увидев Саарти, пожалели девушку и обратились в суд с заявлением, что демонстрация Сары не только не прилична, но также совершается против ее воли. Тут стоит отметить, что в Англии еще в 1807 году была запрещена работорговля. Однако суд вынес приговор в пользу владельцев девушки после того, как Данлоп предоставил контракт, якобы заключенный между ним и Бартман. На самом деле никто не верил в подлинность этого контракта, но в те времена даже у «бывших» рабовладельцев всегда были привилегии перед их «товаром».

Тем не менее вскоре после разбирательства Сезар покинул шоу, и Данлоп стал единоличным владельцем девушки. Он продолжил возить ее по ярмаркам страны, в том числе в Манчестер, где девушка и получила свое имя Сара Бартман после крещения (настоящее имя Саарти неизвестно). Есть свидетельства, что в этот же день Бартман вышла замуж.

Этьен Джеоффрой, литография / Wikipedia

В 1814 году, после смерти Данлопа, девушку прибрал к рукам человек по имени Генри Тейлор, который привез ее в Париж и продал дрессировщику животных С. Рео. Рео выставлял Саарти на потеху зрителям в Пале-Рояль. Вот тут уже у Саарти не осталось и намека на свободу. Она действительно стала жить в рабских условиях. История хранит доказательства, что на Бартман надевали ошейник, как на животное. Во время одного из показов ей заинтересовался Жорж Кювье, основатель и профессор сравнительной анатомии в Музее естественной истории. Он принялся изучать Бартман — его целью было найти доказательство, что между животными и людьми существует так называемое недостающее звено. Кроме того, девушку обязали позировать обнаженной для художников. Правда, и тут Саарти настояла на том, чтобы ее бедра прикрывал фартук.

Вскоре после этих событий, в декабре 1815 года, Саарти Бартман умерла в крайней нищете от неопределенного воспалительного процесса, предположительно — оспы, сифилиса или пневмонии. После ее смерти Кювье вскрыл тело несчастной и стал показывать ее останки, желания выяснить причину кончины 26-летней женщины у него не было.

Картинка из книги о Саарти / Wikipedia

Только в 2002 году из музея Парижа, где демонстрировались мозг, скелет и гениталии девушки, ее останки были экспортированы на родину в Южную Африку, во многом благодаря личному участию Нельсона Манделы

В своей монографии Кювье, несмотря на очевидные расовые предубеждения, признавался, что Саарти была умной женщиной с отличной памятью, особенно на лица. Она свободно владела не только родным наречием, но и голландским языком, а кроме того сносно говорила на английском и французском, умела прекрасно играть на варгане и прекрасно танцевала, согласно традициям своего народа. Тем не менее ее останки он трактовал, исходя из расистских наклонностей: так, маленькие уши Саарти он сравнил с ушами орангутанга, а живость характера и нежелание унывать ни при каких обстоятельствах приписал «наследству» от обезьян.