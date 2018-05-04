Тест: похудеете ли вы к лету?

К летнему сезону девушки готовятся так, будто 1 июня случится как минимум спортивная революция, а прекрасные дамы должны быть во всеоружии.

В какой-то степени это правда: каждой из нас хочется притягивать взгляды манящими (и красивыми) изгибами фигуры. Главное, чтобы фигура эта не была расплывчатой, тогда взгляды притягиваются совсем не так активно, как бы того хотелось.

Кто-то в борьбе с лишними килограммами срочно покупает абонемент в спортзал, кто-то объявляет бойкот любой еде и питается утренней росой и солнечными лучами, а кому-то с фигурой от природы повезло и таким девушкам вообще ничего делать не надо.

А что делаете вы, чтобы привести себя в форму к лету? Пройдите наш тест и узнайте, получится ли у вас сбросить еще пару кило за этот месяц.