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Тест: похудеете ли вы к лету?
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Тест: похудеете ли вы к лету? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Я худею"
К летнему сезону девушки готовятся так, будто 1 июня случится как минимум спортивная революция, а прекрасные дамы должны быть во всеоружии.
В какой-то степени это правда: каждой из нас хочется притягивать взгляды манящими (и красивыми) изгибами фигуры. Главное, чтобы фигура эта не была расплывчатой, тогда взгляды притягиваются совсем не так активно, как бы того хотелось.
Кто-то в борьбе с лишними килограммами срочно покупает абонемент в спортзал, кто-то объявляет бойкот любой еде и питается утренней росой и солнечными лучами, а кому-то с фигурой от природы повезло и таким девушкам вообще ничего делать не надо.
А что делаете вы, чтобы привести себя в форму к лету? Пройдите наш тест и узнайте, получится ли у вас сбросить еще пару кило за этот месяц.
Женский форум
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